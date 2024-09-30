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Три копієчні способи очистити фари в авто — поради експерта з клінінгу

30 вересня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Як почистити фари в авто до блиску за копійки — відповідь експерта
Фари очистить лимон. Фото: motorbiscuit.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Немає потреби в дорогих спеціалізованих засобах, щоб повернути блиск фарам автомобіля. Все, що потрібне для цього, у вас вдома вже є.

Про це Sante Plus розповів французький експерт з прибирання Даніель Одін.

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Оцет і харчова сода

Три копієчних способи очистити фари в авто — поради експерта з клінінгу - фото 1
Фото: progressive.com
  • Помийте фари м’якою губкою з мильним розчином, сполосніть і дайте висохнути.
  • Змішайте дві частини білого оцту з однією частиною харчової соди.
  • Змочіть серветку з мікрофібри в розчині та обережно потріть фари.
  • Промийте чистою водою і дайте висохнути. За необхідності повторіть операцію.

Зубна паста

Три копієчних способи очистити фари в авто — поради експерта з клінінгу - фото 2
Фото: blacktiecollision.com
  • Очистити фари автомобільним милом та дати висохнути.
  • Використовуйте малярську стрічку, щоб захистити фарбу навколо фар.
  • Нанесіть невелику кількість зубної пасти на вологу тканину та енергійно потріть фари.
  • Промийте чистою водою і дайте висохнути перед тим, як полірувати чистою тканиною.

"Мікрозерна в зубній пасті діють як м’який абразив, який відполірує фари. Будете вражені результатом", — запевнив Даніель Одін.

Лимонний сік

Три копієчних способи очистити фари в авто — поради експерта з клінінгу - фото 3
Фото: @simpleideas1
  • Вичавіть лимонний сік на чисту тканину.
  • Потріть лінзи фар, доки не зникне весь бруд.
  • Витріть залишки вологою тканиною.

Навіщо чистити фари авто

З часом пластикові фари тьмяніють через УФ-промені, пил та забруднення. Це не лише питання зовнішнього вигляду автомобіля, а насамперед важливо для безпеки водія. Чіткі та яскраві фари забезпечують максимальну видимість на дорозі.

"Брудні фари можуть погіршити бачення на темній дорозі до 40%", — підсумував Одін.

Раніше ми писали, як самотужки швидко видалити дрібні подряпини на лобовому склі. Також розповідали про чотири способи позбавитися від подряпин та бруду на дисках коліс авто.

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