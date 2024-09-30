Як почистити фари в авто до блиску за копійки — відповідь експерта

Фари очистить лимон. Фото: motorbiscuit.com

Немає потреби в дорогих спеціалізованих засобах, щоб повернути блиск фарам автомобіля. Все, що потрібне для цього, у вас вдома вже є.

Про це Sante Plus розповів французький експерт з прибирання Даніель Одін.

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Оцет і харчова сода

Фото: progressive.com

Помийте фари м’якою губкою з мильним розчином, сполосніть і дайте висохнути.

Змішайте дві частини білого оцту з однією частиною харчової соди.

Змочіть серветку з мікрофібри в розчині та обережно потріть фари.

Промийте чистою водою і дайте висохнути. За необхідності повторіть операцію.

Зубна паста

Фото: blacktiecollision.com

Очистити фари автомобільним милом та дати висохнути.

Використовуйте малярську стрічку, щоб захистити фарбу навколо фар.

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на вологу тканину та енергійно потріть фари.

Промийте чистою водою і дайте висохнути перед тим, як полірувати чистою тканиною.

"Мікрозерна в зубній пасті діють як м’який абразив, який відполірує фари. Будете вражені результатом", — запевнив Даніель Одін.

Лимонний сік

Фото: @simpleideas1

Вичавіть лимонний сік на чисту тканину.

Потріть лінзи фар, доки не зникне весь бруд.

Витріть залишки вологою тканиною.

Навіщо чистити фари авто

З часом пластикові фари тьмяніють через УФ-промені, пил та забруднення. Це не лише питання зовнішнього вигляду автомобіля, а насамперед важливо для безпеки водія. Чіткі та яскраві фари забезпечують максимальну видимість на дорозі.

"Брудні фари можуть погіршити бачення на темній дорозі до 40%", — підсумував Одін.

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