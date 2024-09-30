Як почистити фари в авто до блиску за копійки — відповідь експерта

Три копієчні способи очистити фари в авто — поради експерта з клінінгу
Немає потреби в дорогих спеціалізованих засобах, щоб повернути блиск фарам автомобіля. Все, що потрібне для цього, у вас вдома вже є.
Про це Sante Plus розповів французький експерт з прибирання Даніель Одін.
Оцет і харчова сода
- Помийте фари м’якою губкою з мильним розчином, сполосніть і дайте висохнути.
- Змішайте дві частини білого оцту з однією частиною харчової соди.
- Змочіть серветку з мікрофібри в розчині та обережно потріть фари.
- Промийте чистою водою і дайте висохнути. За необхідності повторіть операцію.
Зубна паста
- Очистити фари автомобільним милом та дати висохнути.
- Використовуйте малярську стрічку, щоб захистити фарбу навколо фар.
- Нанесіть невелику кількість зубної пасти на вологу тканину та енергійно потріть фари.
- Промийте чистою водою і дайте висохнути перед тим, як полірувати чистою тканиною.
"Мікрозерна в зубній пасті діють як м’який абразив, який відполірує фари. Будете вражені результатом", — запевнив Даніель Одін.
Лимонний сік
- Вичавіть лимонний сік на чисту тканину.
- Потріть лінзи фар, доки не зникне весь бруд.
- Витріть залишки вологою тканиною.
Навіщо чистити фари авто
З часом пластикові фари тьмяніють через УФ-промені, пил та забруднення. Це не лише питання зовнішнього вигляду автомобіля, а насамперед важливо для безпеки водія. Чіткі та яскраві фари забезпечують максимальну видимість на дорозі.
"Брудні фари можуть погіршити бачення на темній дорозі до 40%", — підсумував Одін.
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