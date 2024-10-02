Неправильне використання WD-40 — п'ять способів зашкодити автомобілю

Використання WD-40. Фото: motortrend.com

Популярний аерозольний засіб WD-40 використовується для змащення, захисту та очищення різних поверхонь автомобіля. Однак неправильне використання WD-40 може навпаки шкодити автомобілю, або знижувати його продуктивність.

Ось кілька способів, як водії можуть неправильно застосування цей засіб.

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1. Використання на електроніці та електричних контактах

WD-40 не призначений для використання на електричних контактах. Це може призвести до короткого замикання або корозії контактів. Замість цього варто використовувати спеціалізовані засоби для очищення електроніки.

2. Застосування на гальмівних системах

WD-40 не має на гальмівних колодки або дисках. Змащування цих компонентів може зменшити тертя, що призводить до зниження ефективності гальмування. Це може стати причиною серйозних проблем з безпекою.

3. Неправильне змащення підвіски

Якщо використовувати WD-40 замість спеціалізованих змащувальних засобів для підвіски, це може призвести до прискореного зносу, оскільки засіб не має необхідних властивостей для тривалої дії.

4. Вплив на гумові ущільнювачі

WD-40 може викликати руйнування деяких видів гуми, якщо його використовувати, наприклад, на дверях або вікнах. Це може привести до пошкодження ущільнень, спричиняючи протікання води в салон автомобіля.

5. Накопичення забруднень

Іноді водії використовують WD-40 для очищення брудних частин автомобіля. Проте, якщо не усунути залишки засобу, це може призвести до накопичення бруду та пилу, які прилипають до поверхні, утворюючи ще більше забруднень.

Відсутність тривалої дії

WD-40 не створює тривалого змащення. Що може призвести до частіших застосувань та зношення деталей, які потребують серйознішого змащення та догляду.

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