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Шість найдовговічніших позашляховиків, які варті своїх грошей

1 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-6 позашляховиків, які служитимуть довше, ніж від них очікують
Honda Pilot та Toyota Highlander. Фото: driving.ca
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Інколи замість дешевих варіантів краще розглянути пропозиції дорожчих позашляховиків, адже їхня роками надійна робота варта грошей, які за них заплатили. Представлено перелік в алфавітному порядку, заснований на рейтингу машин з найдовшим терміном експлуатації iSeeCars.

Про це написав GOBankingRates.

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Chevrolet Tahoe

Шість найдовговічніших позашляховиків, які варті своїх грошей - фото 1
Фото: byerschevy.com
  • Ціна від: 58 195 доларів

Довговічний повнорозмірний позашляховик посів 12 місце загальному списку 30 найкращих автомобілів iSeeCars, які прослужать понад 400 000 км пробігу.

GMC Yukon

Шість найдовговічніших позашляховиків, які варті своїх грошей - фото 2
Фото: whichcar.com.au
  • Ціна: від 68 895 доларів

Згідно з рейтингом iSeeCars, позашляховик посів 10 місце серед усіх авто, які спокійно подолають понад 400 000 км.

Honda Pilot

Шість найдовговічніших позашляховиків, які варті своїх грошей - фото 3
Фото: motortrend.com
  • Ціна: від 41 595 доларів

Середньорозмірний сімейний позашляховик з трьома рядами сидінь та додатковим вантажним простором посів восьме місце в рейтингу автомобілів, які пробіжать понад 400 000 км.

Lexus GX

Шість найдовговічніших позашляховиків, які варті своїх грошей - фото 4
Фото: motortrend.com
  • Ціна: від 64 250 доларів

Середньорозмірний позашляховик посідає п'яте місце серед 20 найкращих авто, які прослужать понад 400 000 км.

Nissan Pathfinder

Шість найдовговічніших позашляховиків, які варті своїх грошей - фото 5
Фото: carexpert.com.au
  • Ціна: від 38 040 доларів

Фахівці Car and Driver вважають модель зручним сімейним транспортом. Також Pathfinder є найдешевшим середньорозмірним  позашляховиком в цьому огляді. Займає 13 місце серед 20 найдовговічніших авто в рейтингу iSeeCars.

Toyota Highlander

Шість найдовговічніших позашляховиків, які варті своїх грошей - фото 6
 Фото: mobile.guideautoweb.com
  • Ціна: від 41 000 доларів

Highlander та Highlander Hybrid займають відповідно 5 та 17 місця серед 30 найкращих автомобілів, які здолають понад 400 000 км.

Раніше ми писали про п'ять найненадійніших кросоверів та позашляховиків у 2024 році. Також представляли рейтинг найшвидших за розгоном до 100 км/год кросоверів, обладнаними двигунами внутрішнього згоряння.

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19:28 Повістка не дійшла до адресата — як реагуватиме ТЦК

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