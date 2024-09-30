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За три секунди до 100 км/год — найшвидші кросовери у 2024 році

30 вересня 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-4 бензинові кросовери найшвидші за розгоном до 100 км/год у 2024 році
Ferrari Purosangue. Фото: roadandtrack.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Останнім часом кросовери здобули шалену популярність в усьому світі, а їхня частка ринку зростає ледь не щодня. Ознайомтеся з найшвидшими за розгоном до 100 км/год кросоверами, обладнаними двигунами внутрішнього згоряння, які можна придбати цього року.

Про це написав Hot Cars.

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1. Porsche Cayenne Turbo GT

За три секунди до 100 км/год — найшвидші кросовери у 2024 році - фото 1
Фото: edmunds.com
  • Розгін до 100 км/год: 3,1 с.
  • Швидкість: понад 305 км/год.
  • Двигун: 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом з сімейства Volkswagen.
  • Потужність: 650 к.с.
  • Трансмісія: 8-ступеневий автомат, AWD.
  • Ціна: від 204 000 доларів.

2. Brabus 900 Rocket Edition

За три секунди до 100 км/год — найшвидші кросовери у 2024 році - фото 2
Фото: motor1.com
  • Авто створене на базі Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC Coupe.
  • Розгін до 100 км/год: 3,2 с.
  • Швидкість: понад 322 км/год.
  • Двигун: 4,5-літровий V8 з подвійним турбонаддувом.
  • Потужність: 900 к.с.
  • Трансмісія: 9-ступеневий автомат, AWD.
  • Ціна: від 612 410 доларів.

3. Ferrari Purosangue

За три секунди до 100 км/год — найшвидші кросовери у 2024 році - фото 3
Фото: gta5-mods.com
  • Розгін до 100 км/год: 3,3 с.
  • Швидкість: 312 км/год.
  • Двигун: 6,5-літровий, NA V12.
  • Потужність: 715 к.с.
  • Трансмісія: 8-ступеневий автомат, AWD.
  • Ціна: близько 400 000 доларів.

4. Aston Martin DBX707

За три секунди до 100 км/год — найшвидші кросовери у 2024 році - фото 4
Фото: autocar.co.uk
  • Розгін до 100 км/год: 3,3 с.
  • Швидкість: 310 км/год.
  • Двигун: 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом запозичений у Mercedes-Benz, M177.
  • Потужність: 697 к.с.
  • Трансмісія: 9-ступеневий автомат, AWD.

Раніше ми писали про десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію. Також представляли рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз.

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21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

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21:13 Військовозобов'язаний написав відмову від служби — як його покарав суд

20:59 На Волині у ДТП загинув "кіборг" Павло Чайка

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