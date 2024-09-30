ТОП-4 бензинові кросовери найшвидші за розгоном до 100 км/год у 2024 році

За три секунди до 100 км/год — найшвидші кросовери у 2024 році
30 вересня 2024 21:35
Ferrari Purosangue. Фото: roadandtrack.com
Останнім часом кросовери здобули шалену популярність в усьому світі, а їхня частка ринку зростає ледь не щодня. Ознайомтеся з найшвидшими за розгоном до 100 км/год кросоверами, обладнаними двигунами внутрішнього згоряння, які можна придбати цього року.
Про це написав Hot Cars.
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1. Porsche Cayenne Turbo GT
- Розгін до 100 км/год: 3,1 с.
- Швидкість: понад 305 км/год.
- Двигун: 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом з сімейства Volkswagen.
- Потужність: 650 к.с.
- Трансмісія: 8-ступеневий автомат, AWD.
- Ціна: від 204 000 доларів.
2. Brabus 900 Rocket Edition
- Авто створене на базі Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC Coupe.
- Розгін до 100 км/год: 3,2 с.
- Швидкість: понад 322 км/год.
- Двигун: 4,5-літровий V8 з подвійним турбонаддувом.
- Потужність: 900 к.с.
- Трансмісія: 9-ступеневий автомат, AWD.
- Ціна: від 612 410 доларів.
3. Ferrari Purosangue
- Розгін до 100 км/год: 3,3 с.
- Швидкість: 312 км/год.
- Двигун: 6,5-літровий, NA V12.
- Потужність: 715 к.с.
- Трансмісія: 8-ступеневий автомат, AWD.
- Ціна: близько 400 000 доларів.
4. Aston Martin DBX707
- Розгін до 100 км/год: 3,3 с.
- Швидкість: 310 км/год.
- Двигун: 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом запозичений у Mercedes-Benz, M177.
- Потужність: 697 к.с.
- Трансмісія: 9-ступеневий автомат, AWD.
Раніше ми писали про десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію. Також представляли рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз.
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