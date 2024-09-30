ТОП-4 бензинові кросовери найшвидші за розгоном до 100 км/год у 2024 році

Ferrari Purosangue. Фото: roadandtrack.com

Останнім часом кросовери здобули шалену популярність в усьому світі, а їхня частка ринку зростає ледь не щодня. Ознайомтеся з найшвидшими за розгоном до 100 км/год кросоверами, обладнаними двигунами внутрішнього згоряння, які можна придбати цього року.

Про це написав Hot Cars.

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1. Porsche Cayenne Turbo GT

Фото: edmunds.com

Розгін до 100 км/год: 3,1 с.

3,1 с. Швидкість: понад 305 км/год.

понад 305 км/год. Двигун: 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом з сімейства Volkswagen.

4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом з сімейства Volkswagen. Потужність: 650 к.с.

650 к.с. Трансмісія: 8-ступеневий автомат, AWD.

8-ступеневий автомат, AWD. Ціна: від 204 000 доларів.

2. Brabus 900 Rocket Edition

Фото: motor1.com

Авто створене на базі Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC Coupe.

Розгін до 100 км/год: 3,2 с.

3,2 с. Швидкість: понад 322 км/год.

понад 322 км/год. Двигун: 4,5-літровий V8 з подвійним турбонаддувом.

4,5-літровий V8 з подвійним турбонаддувом. Потужність: 900 к.с.

900 к.с. Трансмісія: 9-ступеневий автомат, AWD.

9-ступеневий автомат, AWD. Ціна: від 612 410 доларів.

3. Ferrari Purosangue

Фото: gta5-mods.com

Розгін до 100 км/год: 3,3 с.

3,3 с. Швидкість: 312 км/год.

312 км/год. Двигун: 6,5-літровий, NA V12.

6,5-літровий, NA V12. Потужність: 715 к.с.

715 к.с. Трансмісія: 8-ступеневий автомат, AWD.

8-ступеневий автомат, AWD. Ціна: близько 400 000 доларів.

4. Aston Martin DBX707

Фото: autocar.co.uk

Розгін до 100 км/год: 3,3 с.

3,3 с. Швидкість: 310 км/год.

310 км/год. Двигун: 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом запозичений у Mercedes-Benz, M177.

4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом запозичений у Mercedes-Benz, M177. Потужність: 697 к.с.

697 к.с. Трансмісія: 9-ступеневий автомат, AWD.

Раніше ми писали про десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію. Також представляли рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз.