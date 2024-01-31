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Дадуть фору Ferrari — найшвидші електрокари світу у 2024 році

31 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-12 найшвидших електромобілів світу у 2024 році
Rimac Nevera 2023 року сьогодні є найшвидшим електромобілем світу. Фото: evo.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Завдяки аеродинамічному дизайну та потужним електродвигунам, деякі електромобілі досягли показників, що відповідають досягненням гіперкарів з ДВЗ. Представлені найшвидші електромобілі у світі за часом проходження 1/4 милі або 402 метрів — класичного та найпоширенішого стандарту дистанції для драгрейсингу.

Рейтинг склали експерти Hot Cars.

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ТОП-12 найшвидших електрокарів світу у 2024 році

  1. 2023 Rimac Nevera: проходження 1/4 милі за 8,25 с.
  2. 2023 Pininfarina Battista: 8,55 с.
  3. Tesla Roadster: 8,8 с.
  4. 2023 Lucid Air Sapphire: 8,95 с.
  5. 2023 Tesla Model S Plaid: 9,23 с.
  6. 2023 Tesla Model X Plaid: 9,75 с.
  7. 2023 Lucid Air Grand Touring Performance: 10 с.
  8. Nio EP9: 10,2 с.
  9. 2017 Tesla Model S P100D Ludicrous+: 10,5 с.
  10. 2023 Porsche Taycan Turbo S: 10,7 с.
  11. 2023 Audi RS E-Tron GT: 10,9 с.
  12. 2023 Tesla Model 3 Performance: 11,57 с.

2023 Rimac Nevera

Фото: evo.co.uk

Видаючи колосальні 1914 к.с. Rimac Nevera може похвалитися більшою потужністю, ніж багато Lamborghini, Ferrari та Bugatti. Сьогодні Nevera є найшвидшим серійним електрокаром у світі. Про це свідчить час розгону від 0 до 100 км/год, який складає менш як дві секунди. Чверть милі автомобіль долає за 8,25 секунди й може розвинути максимальну швидкість 415 км/год.

Коштує це чудо інженерної думки 2,2 млн доларів, та доступне лише для обраних навіть серед багатіїв, позаяк виробнича серія Nevera обмежена 150 екземплярами.

2023 Pininfarina Battista

Фото: carbuzz.com

Компанія Pininfarina відома своїми дизайнерськими рішеннями в одних з найкрасивіших Ferrari, які коли-небудь вироблялися. Втім, Pininfarina здійняла хвилю, коли вирішила зайнятися виробництвом гіперкарів, випустивши Battista.

Battista виробляє 1900 к.с. чотирма електродвигунами з акумуляторною батареєю місткістю 120 кВт-год. Така структура силового агрегату робить Battista швидшим за численні Bugatti, позаяк електрокар розганяється від 0 до 100 км/год всього за 1,79 с й долає чверть милі за 8,55 с.

Pininfarina також сподівається зробити Battista ексклюзивом, очікується, що з конвеєра зійде лише 150 екземплярів.

Раніше ми писали, що Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів. Водночас Apple знову перенесла дебют свого першого електромобіля на чотири роки.

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