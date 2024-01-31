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Дадут фору Ferrari — самые быстрые электрокары мира в 2024 году

31 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-12 самых быстрых электромобилей мира в 2024 году
Rimac Nevera 2023 сегодня является самым быстрым электромобилем мира. Фото: evo.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Благодаря аэродинамическому дизайну и мощным электродвигателям некоторые электромобили достигли показателей, соответствующих достижениям гиперкаров с ДВС. Представлены самые быстрые электромобили в мире по времени прохождения 1/4 мили или 402 метров — классического и самого распространенного стандарта дистанции для драг-рейсинга.

Рейтинг составили эксперты Hot Cars.

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ТОП-12 самых быстрых электрокаров мира в 2024 году

  1. 2023 Rimac Nevera: прохождение 1/4 мили за 8,25 с.
  2. 2023 Pininfarina Battista: 8,55 с.
  3. Tesla Roadster: 8,8 с.
  4. 2023 Lucid Air Sapphire: 8,95 с.
  5. 2023 Tesla Model S Plaid: 9,23 с.
  6. 2023 Tesla Model X Plaid: 9,75 с.
  7. 2023 Lucid Air Grand Touring Performance: 10 с.
  8. Nio EP9: 10,2 с.
  9. 2017 Tesla Model S P100D Ludicrous+: 10,5 с.
  10. 2023 Porsche Taycan Turbo S: 10,7 с.
  11. 2023 Audi RS E-Tron GT: 10,9 с.
  12. 2023 Tesla Model 3 Performance: 11,57 с.

2023 Rimac Nevera

Фото: evo.co.uk

Выдавая колоссальные 1914 л.с. Rimac Nevera может похвастаться большей мощностью, чем многие Lamborghini, Ferrari и Bugatti. Сегодня Nevera — самый быстрый серийный электрокар в мире. Об этом свидетельствует время разгона от 0 до 100 км/ч, составляющее менее двух секунд. Четверть мили автомобиль преодолевает за 8,25 секунды и может развить максимальную скорость 415 км/ч.

Стоит это чудо инженерной мысли 2,2 млн долларов и доступно только для избранных даже среди богачей, так как производственная серия Nevera ограничена 150 экземпляров.

2023 Pininfarina Battista

Фото: carbuzz.com

Компания Pininfarina известна своими дизайнерскими решениями в одних из самых красивых Ferrari, которые когда-либо производились. Впрочем, Pininfarina подняла волну, когда решила заняться производством гиперкаров, выпустив Battista.

Battista производит 1900 л.с. четырьмя электродвигателями с аккумуляторной батареей емкостью 120 кВт-ч. Такая структура силового агрегата делает Battista быстрее многочисленных Bugatti, так как электрокар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 1,79 с и одолевает четверть мили за 8,55 с.

Pininfarina также надеется сделать Battista эксклюзивом, ожидается, что с конвейера сойдет всего 150 экземпляров.

Ранее мы писали, что Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов. В то же время Apple снова перенесла дебют своего первого электромобиля на четыре года.

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