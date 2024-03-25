Найшвидші моделі автомобілів Honda за всю історію: ТОП-10

Десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію — рейтинг
Honda відома створенням одних із найпопулярніших масових автомобілів у світі, які вирізняються паливною ефективністю, безпекою та надійністю. Попри досить обмежене портфоліо спортивних автомобілів, компанія має низку легендарних спорткарів.
Рейтинг склали експерти Hot Cars.
Hot Cars включив до переліку найшвидші спортивні автомобілі, коли-небудь створені японським автовиробником, проранжувавши їх за часом розгону від 0 до 100 км/год.
ТОП-10 найшвидших автомобілів Honda
- 2022 Acura NSX Type S — розгін до 100 км/год за 3 с, максимальна швидкість 307 км/год.
- 2017 Acura NSX — 3,1 с, 307 км/год.
- 2005 Acura NSX-R GT — 4,6 с 290 км/год.
- 2002 Honda NSX-R — 5 с, 282 км/год.
- 2013 Honda Accord Coupe V6 — 5,6 с, 241 км/год.
- 2008 Honda S2000 CR — 5,7 с, 238 км/год.
- 1990 Acura NSX — 5,9 с, 270 км/год.
- 2004 Honda S2000 — 6,1 с, 241 км/год.
- 1992 Honda Prelude Si VTEC — 6,6 с, 238 км/год.
- 2001 Acura Integra Type R — 6,8 с, 240 км/год.
Acura — відділення концерну Honda, що спеціалізується на випуску люксових авто та спорткарів для авторинків Північної Америки та Гонконгу. Фактично бренд виробляє модифікації базових моделей Honda Motor з преміумобладнанням.
2022 Acura NSX Type S
Розгін до 100 км/год за 3 секунди, максимальна швидкість 307 км/год.
NSX Type S тішить око кузовом, виконаного з вуглецевого волокна. Автомобіль має унікальні шини Pirelli P-Zero, які поєднуються з п'ятиспицевими колесами. Авто також вражає потужністю — 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом та трьома електродвигунами видає 600 к.с. З конвеєра зійшло лише 350 екземплярів, 300 з яких доступні в США.
2017 Acura NSX
Розгін до 100 км/год за 3,1 секунди, максимальна швидкість 307 км/год.
Автомобіль також залишається ексклюзивним — лише 702 одиниці зійшли з конвеєра у 2017 році, а стартова ціна на момент дебюту становила трохи менш як 150 000 доларів. Вражаючий гібридний суперкар оснащений 3,5-літровим турбодвигуном V6, який працює в парі з трьома окремими електродвигунами, що забезпечує 573 к.с.
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