Найшвидші моделі автомобілів Honda за всю історію: ТОП-10

Honda випустила кілька легендарних спорткарів. Фото: carscoops.com

Honda відома створенням одних із найпопулярніших масових автомобілів у світі, які вирізняються паливною ефективністю, безпекою та надійністю. Попри досить обмежене портфоліо спортивних автомобілів, компанія має низку легендарних спорткарів.

Рейтинг склали експерти Hot Cars.

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Hot Cars включив до переліку найшвидші спортивні автомобілі, коли-небудь створені японським автовиробником, проранжувавши їх за часом розгону від 0 до 100 км/год.

ТОП-10 найшвидших автомобілів Honda

2022 Acura NSX Type S — розгін до 100 км/год за 3 с, максимальна швидкість 307 км/год. 2017 Acura NSX — 3,1 с, 307 км/год. 2005 Acura NSX-R GT — 4,6 с 290 км/год. 2002 Honda NSX-R — 5 с, 282 км/год. 2013 Honda Accord Coupe V6 — 5,6 с, 241 км/год. 2008 Honda S2000 CR — 5,7 с, 238 км/год. 1990 Acura NSX — 5,9 с, 270 км/год. 2004 Honda S2000 — 6,1 с, 241 км/год. 1992 Honda Prelude Si VTEC — 6,6 с, 238 км/год. 2001 Acura Integra Type R — 6,8 с, 240 км/год.

Acura — відділення концерну Honda, що спеціалізується на випуску люксових авто та спорткарів для авторинків Північної Америки та Гонконгу. Фактично бренд виробляє модифікації базових моделей Honda Motor з преміумобладнанням.

2022 Acura NSX Type S

Розгін до 100 км/год за 3 секунди, максимальна швидкість 307 км/год.

Фото: carscoops.com

NSX Type S тішить око кузовом, виконаного з вуглецевого волокна. Автомобіль має унікальні шини Pirelli P-Zero, які поєднуються з п'ятиспицевими колесами. Авто також вражає потужністю — 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом та трьома електродвигунами видає 600 к.с. З конвеєра зійшло лише 350 екземплярів, 300 з яких доступні в США.

2017 Acura NSX

Розгін до 100 км/год за 3,1 секунди, максимальна швидкість 307 км/год.

Фото: caranddriver.com

Автомобіль також залишається ексклюзивним — лише 702 одиниці зійшли з конвеєра у 2017 році, а стартова ціна на момент дебюту становила трохи менш як 150 000 доларів. Вражаючий гібридний суперкар оснащений 3,5-літровим турбодвигуном V6, який працює в парі з трьома окремими електродвигунами, що забезпечує 573 к.с.

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