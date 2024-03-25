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Десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію — рейтинг

25 березня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Найшвидші моделі автомобілів Honda за всю історію: ТОП-10
Honda випустила кілька легендарних спорткарів. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Honda відома створенням одних із найпопулярніших масових автомобілів у світі, які вирізняються паливною ефективністю, безпекою та надійністю. Попри досить обмежене  портфоліо спортивних автомобілів, компанія має низку легендарних спорткарів.

Рейтинг склали експерти Hot Cars.

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Hot Cars включив до переліку найшвидші спортивні автомобілі, коли-небудь створені японським автовиробником, проранжувавши їх за часом розгону від 0 до 100 км/год.

ТОП-10 найшвидших автомобілів Honda

  1. 2022 Acura NSX Type S — розгін до 100 км/год за 3 с, максимальна швидкість 307 км/год.
  2. 2017 Acura NSX — 3,1 с, 307 км/год.
  3. 2005 Acura NSX-R GT — 4,6 с 290 км/год.
  4. 2002 Honda NSX-R — 5 с, 282 км/год.
  5. 2013 Honda Accord Coupe V6 — 5,6 с, 241 км/год.
  6. 2008 Honda S2000 CR — 5,7 с, 238 км/год.
  7. 1990 Acura NSX — 5,9 с, 270 км/год.
  8. 2004 Honda S2000 — 6,1 с, 241 км/год.
  9. 1992 Honda Prelude Si VTEC — 6,6 с, 238 км/год.
  10. 2001 Acura Integra Type R — 6,8 с, 240 км/год.

Acura — відділення концерну Honda, що спеціалізується на випуску люксових авто та спорткарів для авторинків Північної Америки та Гонконгу. Фактично бренд виробляє модифікації базових моделей Honda Motor з преміумобладнанням.

2022 Acura NSX Type S

Розгін до 100 км/год за 3 секунди, максимальна швидкість 307 км/год.

 

Десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію — рейтинг - фото 1
Фото: carscoops.com

NSX Type S тішить око кузовом, виконаного з вуглецевого волокна. Автомобіль має унікальні шини Pirelli P-Zero, які поєднуються з п'ятиспицевими колесами. Авто також вражає потужністю — 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом та трьома електродвигунами видає 600 к.с. З конвеєра зійшло лише 350 екземплярів, 300 з яких доступні в США.

2017 Acura NSX

Розгін до 100 км/год за 3,1 секунди, максимальна швидкість 307 км/год.

 

Десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію — рейтинг - фото 2
Фото: caranddriver.com

Автомобіль також залишається ексклюзивним — лише 702 одиниці зійшли з конвеєра у 2017 році, а стартова ціна на момент дебюту становила трохи менш як 150 000 доларів. Вражаючий гібридний суперкар оснащений 3,5-літровим турбодвигуном V6, який працює в парі з трьома окремими електродвигунами, що забезпечує 573 к.с.

Раніше в Україні розпочалися продажі економічної Honda ZR-V. Також ми писали, чому Honda відкликає понад 100 тис. кросоверів CR-V.

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Honda

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