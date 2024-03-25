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Десять самых быстрых автомобилей Honda за всю историю — рейтинг

25 марта 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Самые быстрые модели автомобилей Honda за всю историю: ТОП-10
Honda выпустила несколько знаменитых спорткаров. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Honda известна созданием одних из самых популярных массовых автомобилей в мире, отличающихся топливной эффективностью, безопасностью и надежностью. Несмотря на довольно ограниченное портфолио спортивных автомобилей, у компании есть ряд легендарных спорткаров.

Рейтинг составили эксперты Hot Cars.

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Hot Cars включил в список самые быстрые спортивные автомобили, когда-либо созданные японским автопроизводителем, и ранжировал их по времени разгона от 0 до 100 км/ч.

ТОП-10 самых быстрых автомобилей Honda

  1. 2022 Acura NSX Type S — разгон до 100 км/ч за 3 с, максимальная скорость 307 км/ч.
  2. 2017 Acura NSX — 3,1 с, 307 км/час.
  3. 2005 Acura NSX-R GT — 4,6 с 290 км/ч.
  4. 2002 Honda NSX-R — 5 с, 282 км/ч.
  5. 2013 год Honda Accord Coupe V6 — 5,6 с, 241 км/ч.
  6. 2008 Honda S2000 CR — 5,7 с, 238 км/ч.
  7. 1990 Acura NSX — 5,9 с, 270 км/ч.
  8. 2004 год Honda S2000 — 6,1 с, 241 км/ч.
  9. 1992 год Honda Prelude Si VTEC — 6,6 с, 238 км/ч.
  10. 2001 Acura Integra Type R — 6,8 с, 240 км/ч.

Acura — отделение концерна Honda, специализирующееся на выпуске люксовых авто и спорткаров для авторынков Северной Америки и Гонконга. Фактически бренд производит модификации базовых моделей Honda Motor с премиум-оборудованием.

2022 Acura NSX Type S

Разгон до 100 км/ч в течение 3 секунд, максимальная скорость 307 км/ч.

 

Десять самых быстрых автомобилей Honda за всю историю - рейтинг - фото 1
Фото: carscoops.com

NSX Type S радует глаз благодаря кузову, выполненном из углеродного волокна. Автомобиль имеет уникальные шины Pirelli P-Zero, сочетающиеся с пятиспицевыми колесами. Автомобиль также поражает мощностью — 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом и тремя электродвигателями выдает 600 л.с. С конвейера сошло всего 350 экземпляров, 300 из которых доступны в США.

2017 Acura NSX

Разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды, максимальная скорость 307 км/ч.

 

Десять самых быстрых автомобилей Honda за всю историю - рейтинг - фото 2
Фото: caranddriver.com

Автомобиль также остается эксклюзивным — всего 702 единицы сошли с конвейера в 2017 году, а стартовая цена на момент дебюта составляла чуть менее 150 000 долларов. Впечатляющий гибридный суперкар оснащен 3,5-литровым турбодвигателем V6, работающим в паре с тремя отдельными электродвигателями, обеспечивающим 573 л.с.

Ранее в Украине начались продажи экономичной Honda ZR-V. Также мы писали, почему Honda отзывает более 100 тыс. кроссоверов CR-V.

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