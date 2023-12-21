Honda CR-V: почему отзывают более 100 тыс. гибридных кроссоверов

Honda отзывает более 100 тыс. кроссоверов CR-V — что случилось
Американское подразделение Honda Motor Co отзывает 106 030 гибридных автомобилей CR-V 2020-2022 годов выпуска. Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила причину.
Об этом написал Reuters.
Почему отзывают Honda CR-V
Причина отсутствует предохранитель в цепи питания 12 В кабеля аккумулятора. Во время аварии может случиться короткое замыкание, из-за чего возникает опасность пожара.
Несмотря на высокие риски, автопроизводитель до сих пор получил лишь две гарантийные претензии, связанные с этим дефектом. Пока не зарегистрировано ни одного случая травм или смертей из-за отсутствия предохранителя.
Как Honda будет исправлять ситуацию
В любом случае владельцы CR-V могут обратиться к представителям бренда, чтобы проверить свой автомобиль. Ведь дилеры Honda обещают заменить аккумуляторный кабель всем владельцам модели бесплатно.
Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тыс. кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30 из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы.
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