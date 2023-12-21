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Honda відкликає понад 100 тис. кросоверів CR-V — що трапилося

21 грудня 2023 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Honda CR-V: чому відкликають понад 100 тис. гібридних кросоверів
Гібрид Honda CR-V може загорітися через дефект кабелю. Фото: carbuzz.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Американський підрозділ Honda Motor Co відкликає 106 030 гібридних автомобілів CR-V 2020-2022 років випуску. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомила причину.

По це написав Reuters.

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Чому відкликають Honda CR-V

Причина — відсутній запобіжник у ланцюзі живлення 12 В кабелю акумулятора. Під час аварії може трапитися коротке замикання, через що виникає небезпека пожежі.

Попри високі ризики, досі автовиробник отримав лише дві гарантійні претензії, пов'язані з цим дефектом. Поки не зареєстровано жодного випадку травм або смертей через відсутність запобіжника.

Як Honda виправлятиме ситуацію

У будь-якому разі власники CR-V можуть звернутися до представників бренду, щоб перевірити своє авто. Адже, дилери Honda обіцяють замінити акумуляторний кабель всім власникам моделі безплатно.

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тис. кросоверів Tucson та хетчбеків i30 через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи.

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