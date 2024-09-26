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Рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз

26 вересня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-6 найкращих дизельних позашляховиків 2024 року
Chevrolet Tahoe. Фото: nextcar.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Дизельні повнорозмірні позашляховики шукають автомобілісти, які хочуть поєднати міць, потужність та кращу паливну ефективність. Фактично цей сегмент ринку захопила компанія General Motors завдяки асортименту Chevy, GMC та Cadillac.

Рейтинг склали фахівці Hot Cars.

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1. 2024 Chevrolet Tahoe

Рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз - фото 1
Фото: edmunds.com
  • Ціна: 59 190 доларів
  • Комбінована економія палива: 9,8 л/100 км.
  • Максимальна потужність буксирування: 3719 кг.
  • Максимальний вантажний простір: 3483 л.

Єдиний варіант в переліку вартістю менш як 60 000 доларів. Авто має аудіосистему з 6 динаміками, передні сидіння з електроприводом регулювання та тризонний автоматичний клімат-контроль. Є модель High Country з проєкційним дисплеєм та аудіосистемою Bose.

2. 2024 Chevrolet Suburban

Рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз - фото 2
Фото: willischevy.com
  • Ціна: 62 190 доларів
  • Комбінована економія палива: 10 л/100 км.
  • Максимальна потужність буксирування: 3674 кг.
  • Максимальний вантажний простір: 4106 л.

Стандартні функції включають 18-дюймові колеса, світлодіодні фари, 8-дюймовий центральний дисплей та бездротові Apple CarPlay / Android. Один з небагатьох позашляховиків, що вміщують дев'ять осіб.

3. 2024 GMC Yukon

Рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз - фото 3
Фото: edmunds.com
  • Ціна: 61 190 доларів.
  • Комбінована економія палива: 10 л/100 км.
  • Максимальна потужність буксирування: 3674 кг.
  • Максимальний вантажний простір: 3483 л.

Дизельний силовий агрегат широко доступний у всіх моделях Yukon 2024 року, включаючи висококласні моделі Denali.

4. 2024 GMC Yukon XL

Рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз - фото 4
Фото: carlblackoforlando.com
  • Ціна: 64 190 доларів.
  • Комбінована економія палива: 10 л/100 км.
  • Максимальна потужність буксирування: 3538 кг.
  • Максимальний вантажний простір: 4077 л.

Коштує на 3000 доларів дорожче за попередню модель. Покупець отримає ту саму дизельну силову установку Duramax, величезний вантажний відсік, 18-дюймові колеса, повне світлодіодне зовнішнє освітлення, тризонний автоматичний клімат-контроль, цифрову панель приладів та 10,2-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

5. 2024 Cadillac Escalade

Рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз - фото 5
Фото: cadillacsociety.com
  • Ціна: 83 990 доларів
  • Комбінована економія палива: 10 л/100 км.
  • Максимальна потужність буксирування: 3674 кг.
  • Максимальний вантажний простір: 3426 л.

Позашляховик отримав 22-дюймові колеса, інформаційно-розважальний інтерфейс та аудіосистему з 19 динаміками від AKG.

6. 2024 Cadillac Escalade ESV

Рейтинг найкращих дизельних позашляховиків 2024 року для купівлі прямо зараз - фото 6
Фото: carbuzz.com
  • Ціна: 86 990 доларів.
  • Комбінована економія палива: 10 л/100 км.
  • Максимальна потужність буксирування: 3583 кг.
  • Максимальний вантажний простір: 4049 л.

Авто оснащене 3-літровим рядним 6-циліндровим турбодизелем потужністю 277 к.с. з крутним моментом 624 Нм, який працює в парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач. Доступний повний привід, але 2WD є найдешевшим способом отримати дизельний автомобіль.

Раніше ми писали про шість автомобілів, які суттєво подорожчають у 2025 році, тому варто купити їх зараз. Також представляли ТОП-17 найбезпечніших електромобілів для водія, пасажирів та пішоходів.

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