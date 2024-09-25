ТОП-17 найбезпечніших електромобілів для водія, пасажирів та пішоходів у 2024 році

Краш-тест Rivian R1T. Фото: IIHS

Для більшості автолюбителів вирішальним фактором при покупці машини є безпека. Американський Страховий інститут шосейної безпеки (IIHS) після проведених краш-тестів нагородив 17 електромобілів 2024 року найвищими рейтингами Top Safety Pick (TSP) або Top Safety Pick (TSP+).

Про це написав Motor Biscuit.

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Результати краш-тестів

З 17 лише вісім електромобілів отримали рейтинг IIHS Top Safety Pick+. Відповідно до IIHS, транспортний засіб має отримати оцінку "добре" або "прийнятно" в кількох випробуваннях на ударостійкість, включаючи оновлений тест агентства на помірне перекриття передньої частини.

Звісно, слова "добре" та "прийнятно" можуть здатися невтішними. Проте ці два терміни мають найвищі оцінки щодо стійкості авто, пом’якшення аварій та безпеки дітей.

В рейтингу електрокари перераховані в алфавітному порядку.

ТОП-17 найбезпечніших електромобілів за оцінками IIHS

2024 Audi Q4 e-tron — рейтинг IIHS: TSP 2024 Audi Q4 Sportback e-tron — TSP 2024 Audi Q8 e-tron — TSP 2024 Audi Q8 Sportback e-tron — TSP 2024 Genesis GV60 — TSP+ 2024 Genesis Electrified GV70 — TSP+ 2024 Genesis Electrified G80 — TSP+ 2024 Hyundai IONIQ 5 — TSP+ 2024 Hyundai IONIQ 6 — TSP+ 2024 Kia EV9 — TSP 2024 Lexus RZ — TSP 2024 Nissan Ariya — TSP 2024 Rivian R1S — TSP 2024 Rivian R1T — TSP+ 2024 Subaru Solterra — TSP+ 2024 Tesla Model Y — TSP+ 2024 Volkswagen ID.4 — TSP

Раніше були названі найбезпечніші авто 2023 року. Також з'ясувалося, які мінівени небезпечні для пасажирів.