ТОП-17 самых безопасных электромобилей для водителя, пассажиров и пешеходов в 2024 году

Краш-тест Rivian R1T. Фото: IIHS

Для большинства автолюбителей решающим фактором при покупке машины есть безопасность. Американский Страховой институт шоссейной безопасности (IIHS) после проведенных краш-тестов наградил 17 электромобилей 2024 года наивысшими рейтингами Top Safety Pick (TSP) или Top Safety Pick (TSP+).

Об этом написал Motor Biscuit.

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Результаты краш-тестов

Из 17 всего восемь электромобилей получили рейтинг IIHS Top Safety Pick+. Согласно IIHS, транспортное средство должно получить оценку "хорошо" или "приемлемо" в нескольких испытаниях на ударопрочность, включая обновленный тест агентства на умеренное перекрытие передней части.

Конечно, слова "хорошо" и "приемлемо" могут показаться нелестными. Однако эти два термина имеют самые высокие оценки устойчивости авто, смягчения аварий и безопасности детей.

В рейтинге электрокары перечислены в алфавитном порядке.

ТОП-17 самых безопасных электромобилей по оценкам IIHS

2024 Audi Q4 e-tron — рейтинг IIHS: TSP 2024 Audi Q4 Sportback e-tron — TSP 2024 Audi Q8 e-tron — TSP 2024 Audi Q8 Sportback e-tron — TSP 2024 Genesis GV60 — TSP+ 2024 Genesis Electrified GV70 — TSP+ 2024 Genesis Electrified G80 — TSP+ 2024 Hyundai IONIQ 5 — TSP+ 2024 Hyundai IONIQ 6 — TSP+ 2024 Kia EV9 — TSP 2024 Lexus RZ — TSP 2024 Nissan Ariya в TSP 2024 Rivian R1S — TSP 2024 Rivian R1T — TSP+ 2024 Subaru Solterra — TSP+ 2024 Tesla Model Y — TSP+ 2024 Volkswagen ID.4 — TSP

Ранее были названы самые безопасные автомобили 2023 года. Также выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров.