ТОП-17 самых безопасных электромобилей для водителя, пассажиров и пешеходов в 2024 году

Какие электрокары 2024 года безопасны для водителя и пассажиров — рейтинг IIHS
Для большинства автолюбителей решающим фактором при покупке машины есть безопасность. Американский Страховой институт шоссейной безопасности (IIHS) после проведенных краш-тестов наградил 17 электромобилей 2024 года наивысшими рейтингами Top Safety Pick (TSP) или Top Safety Pick (TSP+).
Об этом написал Motor Biscuit.
Результаты краш-тестов
Из 17 всего восемь электромобилей получили рейтинг IIHS Top Safety Pick+. Согласно IIHS, транспортное средство должно получить оценку "хорошо" или "приемлемо" в нескольких испытаниях на ударопрочность, включая обновленный тест агентства на умеренное перекрытие передней части.
Конечно, слова "хорошо" и "приемлемо" могут показаться нелестными. Однако эти два термина имеют самые высокие оценки устойчивости авто, смягчения аварий и безопасности детей.
В рейтинге электрокары перечислены в алфавитном порядке.
ТОП-17 самых безопасных электромобилей по оценкам IIHS
- 2024 Audi Q4 e-tron — рейтинг IIHS: TSP
- 2024 Audi Q4 Sportback e-tron — TSP
- 2024 Audi Q8 e-tron — TSP
- 2024 Audi Q8 Sportback e-tron — TSP
- 2024 Genesis GV60 — TSP+
- 2024 Genesis Electrified GV70 — TSP+
- 2024 Genesis Electrified G80 — TSP+
- 2024 Hyundai IONIQ 5 — TSP+
- 2024 Hyundai IONIQ 6 — TSP+
- 2024 Kia EV9 — TSP
- 2024 Lexus RZ — TSP
- 2024 Nissan Ariya в TSP
- 2024 Rivian R1S — TSP
- 2024 Rivian R1T — TSP+
- 2024 Subaru Solterra — TSP+
- 2024 Tesla Model Y — TSP+
- 2024 Volkswagen ID.4 — TSP
Ранее были названы самые безопасные автомобили 2023 года. Также выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров.
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