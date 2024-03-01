Рейтинг самых безопасных автомобилей мира в 2024 году

Названы самые безопасные автомобили мира в 2024 году — рейтинг IIHS
Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал рейтинг самых безопасных автомобилей мира. Пьедестал разделили между собой корейские и японские машины.
Об этом говорится в сообщении IIHS
Кто получил больше наград
Hyundai Motor Group (бренды Genesis, Hyundai, Kia) имеет наибольшее количество наград 2024 года – 16: шесть Top Safety Pick+ и 10 Top Safety Pick.
Toyota Motor Corp. (бренды Toyota, Lexus) имеет одну награду Top Safety Pick+ и 12 Top Safety Pick.
Mazda получила самые высокие награды Top Safety Pick+ среди всех брендов — пять, а также одну награду Top Safety Pick.
Тренды безопасности по классам авто
По классам малые и среднеразмерные кроссоверы и внедорожники разделили наибольшее количество наград Top Safety Pick+. Относительно мало легковых автомобилей, пикапов и минивэнов претендуют на обе награды.
"Большое количество внедорожников и кроссоверов, получающих награды, вероятно, отражает доминирование этих транспортных средств на рынке США, — отметил президент IIHS Дэвид Харки. -- Но разочаровывает то, что только четыре пикапа и четыре среднеразмерных автомобиля получили награды, учитывая популярность этих классов".
Компактные авто
- Acura Integra;
- Mazda 3 хэтчбек;
- Mazda 3 седан;
- Toyota Prius.
Среднеразмерные авто
- Honda Accord;
- Hyundai Ioniq 6.
Большие авто класса люкс
- Genesis G80 (электромобиль).
Компактные кроссоверы и внедорожники
- Genesis GV60;
- Honda HR-V;
- Hyundai Kona;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-50 (производства после августа 2023 г.).
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
- Ford Explorer;
- Kia Telluride;
- Mazda CX-90;
- Nissan Pathfinder (производства после ноября 2023 г.);
- Subaru Ascent.
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники класса люкс
- Acura MDX;
- BMW X3;
- Genesis GV80 (производства после августа 2023 г.);
- Mercedes-Benz GLE (с опциональной системой предотвращения фронтального столкновения);
- Tesla Model Y.
Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.
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