Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Названы самые безопасные автомобили мира в 2024 году — рейтинг IIHS arrow

Названы самые безопасные автомобили мира в 2024 году — рейтинг IIHS

1 марта 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг самых безопасных автомобилей мира в 2024 году
Самые безопасные авто отобраны по результатам краш-тестов. Фото: IIHS
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал рейтинг самых безопасных автомобилей мира. Пьедестал разделили между собой корейские и японские машины.

Об этом говорится в сообщении IIHS

Читайте также:

Кто получил больше наград

Hyundai Motor Group (бренды Genesis, Hyundai, Kia) имеет наибольшее количество наград 2024 года – 16: шесть Top Safety Pick+ и 10 Top Safety Pick.

Toyota Motor Corp. (бренды Toyota, Lexus) имеет одну награду Top Safety Pick+ и 12 Top Safety Pick.

Mazda получила самые высокие награды Top Safety Pick+ среди всех брендов — пять, а также одну награду Top Safety Pick.

Тренды безопасности по классам авто

По классам малые и среднеразмерные кроссоверы и внедорожники разделили наибольшее количество наград Top Safety Pick+. Относительно мало легковых автомобилей, пикапов и минивэнов претендуют на обе награды.

"Большое количество внедорожников и кроссоверов, получающих награды, вероятно, отражает доминирование этих транспортных средств на рынке США, — отметил президент IIHS Дэвид Харки. -- Но разочаровывает то, что только четыре пикапа и четыре среднеразмерных автомобиля получили награды, учитывая популярность этих классов".

Компактные авто

  • Acura Integra;
  • Mazda 3 хэтчбек;
  • Mazda 3 седан;
  • Toyota Prius.

Среднеразмерные авто

  • Honda Accord;
  • Hyundai Ioniq 6.

Большие авто класса люкс

  • Genesis G80 (электромобиль).

Компактные кроссоверы и внедорожники

  • Genesis GV60;
  • Honda HR-V;
  • Hyundai Kona;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-50 (производства после августа 2023 г.).

Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники

  • Ford Explorer;
  • Kia Telluride;
  • Mazda CX-90;
  • Nissan Pathfinder (производства после ноября 2023 г.);
  • Subaru Ascent.

Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники класса люкс

  • Acura MDX;
  • BMW X3;
  • Genesis GV80 (производства после августа 2023 г.);
  • Mercedes-Benz GLE (с опциональной системой предотвращения фронтального столкновения);
  • Tesla Model Y.

Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.

рейтинг
авто
электрокары
автомобиль
тест
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году