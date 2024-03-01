Рейтинг самых безопасных автомобилей мира в 2024 году

Самые безопасные авто отобраны по результатам краш-тестов. Фото: IIHS

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал рейтинг самых безопасных автомобилей мира. Пьедестал разделили между собой корейские и японские машины.

Об этом говорится в сообщении IIHS

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Кто получил больше наград

Hyundai Motor Group (бренды Genesis, Hyundai, Kia) имеет наибольшее количество наград 2024 года – 16: шесть Top Safety Pick+ и 10 Top Safety Pick.

Toyota Motor Corp. (бренды Toyota, Lexus) имеет одну награду Top Safety Pick+ и 12 Top Safety Pick.

Mazda получила самые высокие награды Top Safety Pick+ среди всех брендов — пять, а также одну награду Top Safety Pick.

Тренды безопасности по классам авто

По классам малые и среднеразмерные кроссоверы и внедорожники разделили наибольшее количество наград Top Safety Pick+. Относительно мало легковых автомобилей, пикапов и минивэнов претендуют на обе награды.

"Большое количество внедорожников и кроссоверов, получающих награды, вероятно, отражает доминирование этих транспортных средств на рынке США, — отметил президент IIHS Дэвид Харки. -- Но разочаровывает то, что только четыре пикапа и четыре среднеразмерных автомобиля получили награды, учитывая популярность этих классов".

Компактные авто

Acura Integra;

Mazda 3 хэтчбек;

Mazda 3 седан;

Toyota Prius.

Среднеразмерные авто

Honda Accord;

Hyundai Ioniq 6.

Большие авто класса люкс

Genesis G80 (электромобиль).

Компактные кроссоверы и внедорожники

Genesis GV60;

Honda HR-V;

Hyundai Kona;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50 (производства после августа 2023 г.).

Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники

Ford Explorer;

Kia Telluride;

Mazda CX-90;

Nissan Pathfinder (производства после ноября 2023 г.);

Subaru Ascent.

Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники класса люкс

Acura MDX;

BMW X3;

Genesis GV80 (производства после августа 2023 г.);

Mercedes-Benz GLE (с опциональной системой предотвращения фронтального столкновения);

Tesla Model Y.

Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.