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Названі найбезпечніші автомобілі світу у 2024 році — рейтинг IIHS

1 березня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг найбезпечніших автомобілів світу у 2024 році
Найбезпечніші авто відібрані за результатами краш-тестів. Фото: IIHS
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оприлюднив рейтинг найбезпечніших автомобілів світу. П'єдестал поділили між собою корейські та японські машини.

Про це йдеться у повідомленні IIHS

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Хто отримав більше нагород

Hyundai Motor Group (бренди Genesis, Hyundai, Kia) має найбільшу кількість нагород 2024 року — 16: шість Top Safety Pick+ та 10 Top Safety Pick.

Toyota Motor Corp. (бренди Toyota, Lexus) має одну нагороду Top Safety Pick+ та 12 Top Safety Pick.

Mazda отримала найбільше найвищих нагород Top Safety Pick+ серед усіх брендів — п'ять, а також одну нагороду Top Safety Pick.

Тренди безпеки по класах авто

За класами малі та середньорозмірні кросовери та позашляховики розділили між собою найбільшу кількість нагород Top Safety Pick+. Відносно мало легкових автомобілів, пікапів і мінівенів претендують на обидві нагороди.

"Велика кількість позашляховиків та кросоверів, які отримують нагороди, ймовірно, відображає домінування цих транспортних засобів на ринку США, — зазначив президент IIHS Девід Харкі. — Але розчаровує те, що лише чотири пікапи та чотири середньорозмірні автомобілі отримали нагороди, враховуючи популярність цих класів".

Компактні авто

  • Acura Integra;
  • Mazda 3 хетчбек;
  • Mazda 3 седан;
  • Toyota Prius.

Середньорозмірні авто

  • Honda Accord;
  • Hyundai Ioniq 6.

Великі авто класу люкс

  • Genesis G80 (електромобіль).

Компактні кросовери та позашляховики

  • Genesis GV60;
  • Honda HR-V;
  • Hyundai Kona;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-50 (виробництва після серпня 2023 року).

Середньорозмірні кросовери та позашляховики

  • Ford Explorer;
  • Kia Telluride;
  • Mazda CX-90;
  • Nissan Pathfinder (виробництва після листопада 2023 року);
  • Subaru Ascent.

Середньорозмірні кросовери та позашляховики класу люкс

  • Acura MDX;
  • BMW X3;
  • Genesis GV80 (виробництва після серпня 2023 року);
  • Mercedes-Benz GLE (з опціональною системою запобігання фронтальному зіткненню);
  • Tesla Model Y.

Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.

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