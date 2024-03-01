Рейтинг найбезпечніших автомобілів світу у 2024 році

Найбезпечніші авто відібрані за результатами краш-тестів. Фото: IIHS

Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оприлюднив рейтинг найбезпечніших автомобілів світу. П'єдестал поділили між собою корейські та японські машини.

Про це йдеться у повідомленні IIHS

Читайте також:

Хто отримав більше нагород

Hyundai Motor Group (бренди Genesis, Hyundai, Kia) має найбільшу кількість нагород 2024 року — 16: шість Top Safety Pick+ та 10 Top Safety Pick.

Toyota Motor Corp. (бренди Toyota, Lexus) має одну нагороду Top Safety Pick+ та 12 Top Safety Pick.

Mazda отримала найбільше найвищих нагород Top Safety Pick+ серед усіх брендів — п'ять, а також одну нагороду Top Safety Pick.

Тренди безпеки по класах авто

За класами малі та середньорозмірні кросовери та позашляховики розділили між собою найбільшу кількість нагород Top Safety Pick+. Відносно мало легкових автомобілів, пікапів і мінівенів претендують на обидві нагороди.

"Велика кількість позашляховиків та кросоверів, які отримують нагороди, ймовірно, відображає домінування цих транспортних засобів на ринку США, — зазначив президент IIHS Девід Харкі. — Але розчаровує те, що лише чотири пікапи та чотири середньорозмірні автомобілі отримали нагороди, враховуючи популярність цих класів".

Компактні авто

Acura Integra;

Mazda 3 хетчбек;

Mazda 3 седан;

Toyota Prius.

Середньорозмірні авто

Honda Accord;

Hyundai Ioniq 6.

Великі авто класу люкс

Genesis G80 (електромобіль).

Компактні кросовери та позашляховики

Genesis GV60;

Honda HR-V;

Hyundai Kona;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50 (виробництва після серпня 2023 року).

Середньорозмірні кросовери та позашляховики

Ford Explorer;

Kia Telluride;

Mazda CX-90;

Nissan Pathfinder (виробництва після листопада 2023 року);

Subaru Ascent.

Середньорозмірні кросовери та позашляховики класу люкс

Acura MDX;

BMW X3;

Genesis GV80 (виробництва після серпня 2023 року);

Mercedes-Benz GLE (з опціональною системою запобігання фронтальному зіткненню);

Tesla Model Y.

Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.