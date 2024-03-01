Рейтинг найбезпечніших автомобілів світу у 2024 році

Названі найбезпечніші автомобілі світу у 2024 році — рейтинг IIHS
Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оприлюднив рейтинг найбезпечніших автомобілів світу. П'єдестал поділили між собою корейські та японські машини.
Про це йдеться у повідомленні IIHS
Хто отримав більше нагород
Hyundai Motor Group (бренди Genesis, Hyundai, Kia) має найбільшу кількість нагород 2024 року — 16: шість Top Safety Pick+ та 10 Top Safety Pick.
Toyota Motor Corp. (бренди Toyota, Lexus) має одну нагороду Top Safety Pick+ та 12 Top Safety Pick.
Mazda отримала найбільше найвищих нагород Top Safety Pick+ серед усіх брендів — п'ять, а також одну нагороду Top Safety Pick.
Тренди безпеки по класах авто
За класами малі та середньорозмірні кросовери та позашляховики розділили між собою найбільшу кількість нагород Top Safety Pick+. Відносно мало легкових автомобілів, пікапів і мінівенів претендують на обидві нагороди.
"Велика кількість позашляховиків та кросоверів, які отримують нагороди, ймовірно, відображає домінування цих транспортних засобів на ринку США, — зазначив президент IIHS Девід Харкі. — Але розчаровує те, що лише чотири пікапи та чотири середньорозмірні автомобілі отримали нагороди, враховуючи популярність цих класів".
Компактні авто
- Acura Integra;
- Mazda 3 хетчбек;
- Mazda 3 седан;
- Toyota Prius.
Середньорозмірні авто
- Honda Accord;
- Hyundai Ioniq 6.
Великі авто класу люкс
- Genesis G80 (електромобіль).
Компактні кросовери та позашляховики
- Genesis GV60;
- Honda HR-V;
- Hyundai Kona;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-50 (виробництва після серпня 2023 року).
Середньорозмірні кросовери та позашляховики
- Ford Explorer;
- Kia Telluride;
- Mazda CX-90;
- Nissan Pathfinder (виробництва після листопада 2023 року);
- Subaru Ascent.
Середньорозмірні кросовери та позашляховики класу люкс
- Acura MDX;
- BMW X3;
- Genesis GV80 (виробництва після серпня 2023 року);
- Mercedes-Benz GLE (з опціональною системою запобігання фронтальному зіткненню);
- Tesla Model Y.
Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.
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