ТОП-6 лучших дизельных внедорожников 2024 года

Chevrolet Tahoe. Фото: nextcar.ua

Дизельные полноразмерные внедорожники ищут автомобилисты, желающие соединить крепость, мощность и лучшую топливную эффективность. Фактически этот сегмент рынка захватила компания General Motors благодаря ассортименту Chevy, GMC и Cadillac.

Рейтинг составили специалисты Hot Cars.

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1. 2024 Chevrolet Tahoe

Фото: edmunds.com

Цена: 59 190 долларов

59 190 долларов Комбинированная топливная экономия: 9,8 л/100 км.

9,8 л/100 км. Максимальная мощность буксировки: 3719 кг.

3719 кг. Максимальное грузовое пространство: 3483 л.

Единственный вариант в перечне стоимостью менее 60 000 долларов. Авто имеет аудиосистему с 6 динамиками, передние сиденья с электроприводом регулировки и трехзонный автоматический климат-контроль. Есть модель High Country с проекционным экраном и аудиосистемой Bose.

2. 2024 Chevrolet Suburban

Фото: willischevy.com

Цена: 62 190 долларов

62 190 долларов Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.

10 л/100 км. Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.

3674 кг. Максимальное грузовое пространство: 4106 л.

Стандартные функции включают 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, 8-дюймовый центральный дисплей и беспроводные Apple CarPlay/Android. Один из немногих внедорожников, вмещающих девять человек.

3. 2024 GMC Yukon

Фото: edmunds.com

Цена: 61 190 долларов.

61 190 долларов. Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.

10 л/100 км. Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.

3674 кг. Максимальное грузовое пространство: 3483 л.

Дизельный силовой агрегат широко доступен во всех моделях Yukon 2024, включая высококлассные модели Denali.

4. 2024 GMC Yukon XL

Фото: carlblackoforlando.com

Цена: 64 190 долларов.

64 190 долларов. Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.

10 л/100 км. Максимальная мощность буксировки: 3538 кг.

3538 кг. Максимальное грузовое пространство: 4077 л.

Стоит на 3000 долларов дороже предыдущей модели. Покупатель получит ту же дизельную силовую установку Duramax, огромный грузовой отсек, 18-дюймовые колеса, полное светодиодное наружное освещение, трехзонный автоматический климат-контроль, цифровую приборную панель и 10,2-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

5. 2024 Cadillac Escalade

Фото: cadillacsociety.com

Цена: 83 990 долларов

83 990 долларов Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.

10 л/100 км. Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.

3674 кг. Максимальное грузовое пространство: 3426 л.

Внедорожник получил 22-дюймовые колеса, информационно развлекательный интерфейс и аудиосистему с 19 динамиками от AKG.

6. 2024 Cadillac Escalade ESV

Фото: carbuzz.com

Цена: 86 990 долларов.

86 990 долларов. Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.

10 л/100 км. Максимальная мощность буксировки: 3583 кг.

3583 кг. Максимальное грузовое пространство: 4049 л.

Автомобиль оснащен 3-литровым рядным 6-цилиндровым турбодизелем мощностью 277 л.с. с крутящим моментом 624 Нм, работающим в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Доступный полный привод, но 2WD является самым дешевым способом получить дизельный автомобиль.

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