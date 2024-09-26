ТОП-6 лучших дизельных внедорожников 2024 года

Рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас
Дизельные полноразмерные внедорожники ищут автомобилисты, желающие соединить крепость, мощность и лучшую топливную эффективность. Фактически этот сегмент рынка захватила компания General Motors благодаря ассортименту Chevy, GMC и Cadillac.
Рейтинг составили специалисты Hot Cars.
1. 2024 Chevrolet Tahoe
- Цена: 59 190 долларов
- Комбинированная топливная экономия: 9,8 л/100 км.
- Максимальная мощность буксировки: 3719 кг.
- Максимальное грузовое пространство: 3483 л.
Единственный вариант в перечне стоимостью менее 60 000 долларов. Авто имеет аудиосистему с 6 динамиками, передние сиденья с электроприводом регулировки и трехзонный автоматический климат-контроль. Есть модель High Country с проекционным экраном и аудиосистемой Bose.
2. 2024 Chevrolet Suburban
- Цена: 62 190 долларов
- Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
- Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.
- Максимальное грузовое пространство: 4106 л.
Стандартные функции включают 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, 8-дюймовый центральный дисплей и беспроводные Apple CarPlay/Android. Один из немногих внедорожников, вмещающих девять человек.
3. 2024 GMC Yukon
- Цена: 61 190 долларов.
- Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
- Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.
- Максимальное грузовое пространство: 3483 л.
Дизельный силовой агрегат широко доступен во всех моделях Yukon 2024, включая высококлассные модели Denali.
4. 2024 GMC Yukon XL
- Цена: 64 190 долларов.
- Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
- Максимальная мощность буксировки: 3538 кг.
- Максимальное грузовое пространство: 4077 л.
Стоит на 3000 долларов дороже предыдущей модели. Покупатель получит ту же дизельную силовую установку Duramax, огромный грузовой отсек, 18-дюймовые колеса, полное светодиодное наружное освещение, трехзонный автоматический климат-контроль, цифровую приборную панель и 10,2-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
5. 2024 Cadillac Escalade
- Цена: 83 990 долларов
- Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
- Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.
- Максимальное грузовое пространство: 3426 л.
Внедорожник получил 22-дюймовые колеса, информационно развлекательный интерфейс и аудиосистему с 19 динамиками от AKG.
6. 2024 Cadillac Escalade ESV
- Цена: 86 990 долларов.
- Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
- Максимальная мощность буксировки: 3583 кг.
- Максимальное грузовое пространство: 4049 л.
Автомобиль оснащен 3-литровым рядным 6-цилиндровым турбодизелем мощностью 277 л.с. с крутящим моментом 624 Нм, работающим в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Доступный полный привод, но 2WD является самым дешевым способом получить дизельный автомобиль.
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