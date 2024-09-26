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Рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас

26 сентября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-6 лучших дизельных внедорожников 2024 года
Chevrolet Tahoe. Фото: nextcar.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Дизельные полноразмерные внедорожники ищут автомобилисты, желающие соединить крепость, мощность и лучшую топливную эффективность. Фактически этот сегмент рынка захватила компания General Motors благодаря ассортименту Chevy, GMC и Cadillac.

Рейтинг составили специалисты Hot Cars.

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1. 2024 Chevrolet Tahoe

Рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас - фото 1
Фото: edmunds.com
  • Цена: 59 190 долларов
  • Комбинированная топливная экономия: 9,8 л/100 км.
  • Максимальная мощность буксировки: 3719 кг.
  • Максимальное грузовое пространство: 3483 л.

Единственный вариант в перечне стоимостью менее 60 000 долларов. Авто имеет аудиосистему с 6 динамиками, передние сиденья с электроприводом регулировки и трехзонный автоматический климат-контроль. Есть модель High Country с проекционным экраном и аудиосистемой Bose.

2. 2024 Chevrolet Suburban

Рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас - фото 2
Фото: willischevy.com
  • Цена: 62 190 долларов
  • Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
  • Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.
  • Максимальное грузовое пространство: 4106 л.

Стандартные функции включают 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, 8-дюймовый центральный дисплей и беспроводные Apple CarPlay/Android. Один из немногих внедорожников, вмещающих девять человек.

3. 2024 GMC Yukon

Рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас - фото 3
Фото: edmunds.com
  • Цена: 61 190 долларов.
  • Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
  • Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.
  • Максимальное грузовое пространство: 3483 л.

Дизельный силовой агрегат широко доступен во всех моделях Yukon 2024, включая высококлассные модели Denali.

4. 2024 GMC Yukon XL

Рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас - фото 4
Фото: carlblackoforlando.com
  • Цена: 64 190 долларов.
  • Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
  • Максимальная мощность буксировки: 3538 кг.
  • Максимальное грузовое пространство: 4077 л.

Стоит на 3000 долларов дороже предыдущей модели. Покупатель получит ту же дизельную силовую установку Duramax, огромный грузовой отсек, 18-дюймовые колеса, полное светодиодное наружное освещение, трехзонный автоматический климат-контроль, цифровую приборную панель и 10,2-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

5. 2024 Cadillac Escalade

Рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас - фото 5
Фото: cadillacsociety.com
  • Цена: 83 990 долларов
  • Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
  • Максимальная мощность буксировки: 3674 кг.
  • Максимальное грузовое пространство: 3426 л.

Внедорожник получил 22-дюймовые колеса, информационно развлекательный интерфейс и аудиосистему с 19 динамиками от AKG.

6. 2024 Cadillac Escalade ESV

Рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас - фото 6
Фото: carbuzz.com
  • Цена: 86 990 долларов.
  • Комбинированная топливная экономия: 10 л/100 км.
  • Максимальная мощность буксировки: 3583 кг.
  • Максимальное грузовое пространство: 4049 л.

Автомобиль оснащен 3-литровым рядным 6-цилиндровым турбодизелем мощностью 277 л.с. с крутящим моментом 624 Нм, работающим в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Доступный полный привод, но 2WD является самым дешевым способом получить дизельный автомобиль.

Ранее мы писали о шести автомобилях, существенно подорожающих в 2025 году, поэтому стоит купить их сейчас. Также представляли ТОП-17 самых безопасных электромобилей для водителя, пассажиров и пешеходов.

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