ТОП-6 авто, которые подорожают в 2025 году — какие модели стоит купить уже сейчас

Стоит ускорить покупку — шесть авто, которые подорожаю в 2025 году
Если планируете покупку нового авто, не стоит откладывать, ведь некоторые производители собираются повысить цены на модели 2025 года до 23%. Узнайте, что можно приобрести уже сегодня и существенно сэкономить.
Об этом сообщил GOBankingRates.
Cadillac CT5
Рост цены в 2025 году: 23%
Автомобиль оснащен новейшими технологиями, в том числе управлением без рук и разнообразными функциями безопасности. Покупатель этой машины получит многое за свои деньги.
Toyota GR Supra
Рост цены в 2025 году: 20%
Высокопроизводительный двухместный спорткар с механической коробкой передач получил двигатель с турбонаддувом мощностью 382 л.с. Эта модель ведет себя как Porsche Cayman, а продается по гораздо более низкой цене.
MINI Cooper
Рост цены в 2025 году: 12%
Автомобили, когда-то ориентировавшиеся на клиентов с ограниченным бюджетом, за последние пять лет подорожали на 23%. Модель с жесткой крышей стоит дешевле, чем кабриолет.
Chevrolet Equinox
Рост цены в 2025 году: 11%
Модель компактного кроссовера 2024 года сегодня стоит дешевле большинства конкурентов. Переднеприводный Equinox получил 4-цилиндровый двигатель мощностью 175 л.с., работающий вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Infiniti QX80
Рост цены в 2025 году: 11%
Если необходимо авто класса люкс, экономически целесообразнее приобрести Infiniti QX80 2024 года. Этот полноразмерный кроссовер обладает двигателем V8 и обеспечивает водителю отличный обзор дороги.
Lincoln Aviator
Рост цены в 2025 году: 10%
Кроссовер среднего размера оснащен тремя рядами сидений. Стремительное ускорение и плавность хода делают его идеальным семейным авто.
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