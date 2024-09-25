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Стоит ускорить покупку — шесть авто, которые подорожаю в 2025 году

25 сентября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-6 авто, которые подорожают в 2025 году — какие модели стоит купить уже сейчас
Toyota GR Supra. Фото: caranddriver.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Если планируете покупку нового авто, не стоит откладывать, ведь некоторые производители собираются повысить цены на модели 2025 года до 23%. Узнайте, что можно приобрести уже сегодня и существенно сэкономить.

Об этом сообщил GOBankingRates.

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Cadillac CT5

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Фото: caranddriver.com

Рост цены в 2025 году: 23%

Автомобиль оснащен новейшими технологиями, в том числе управлением без рук и разнообразными функциями безопасности. Покупатель этой машины получит многое за свои деньги.

Toyota GR Supra

Стоит ускорить покупку — шесть подорожающих в 2025 году автомобилей - фото 2
Фото: caranddriver.com

Рост цены в 2025 году: 20%

Высокопроизводительный двухместный спорткар с механической коробкой передач получил двигатель с турбонаддувом мощностью 382 л.с. Эта модель ведет себя как Porsche Cayman, а продается по гораздо более низкой цене.

MINI Cooper

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Фото: whichcar.com.au

Рост цены в 2025 году: 12%

Автомобили, когда-то ориентировавшиеся на клиентов с ограниченным бюджетом, за последние пять лет подорожали на 23%. Модель с жесткой крышей стоит дешевле, чем кабриолет.

Chevrolet Equinox

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Фото: motortrend.com

Рост цены в 2025 году: 11%

Модель компактного кроссовера 2024 года сегодня стоит дешевле большинства конкурентов. Переднеприводный Equinox получил 4-цилиндровый двигатель мощностью 175 л.с., работающий вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Infiniti QX80

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Фото: motortrend.com

Рост цены в 2025 году: 11%

Если необходимо авто класса люкс, экономически целесообразнее приобрести Infiniti QX80 2024 года. Этот полноразмерный кроссовер обладает двигателем V8 и обеспечивает водителю отличный обзор дороги.

Lincoln Aviator

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Фото: motortrend.com

Рост цены в 2025 году: 10%

Кроссовер среднего размера оснащен тремя рядами сидений. Стремительное ускорение и плавность хода делают его идеальным семейным авто.

Ранее мы писали о пяти самых доступных кроссоверах 2024 года, которые выдержат любую погоду. Также представляли три лучшие альтернативы внедорожникам Jeep Wrangler и Ford Bronco.

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