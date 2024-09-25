ТОП-6 авто, які подорожчають у 2025 році — які моделі варто купити вже зараз

Варто прискорити купівлю — шість автомобілів, які подорожчають у 2025 році
Якщо плануєте покупку нового авто, не варто зволікати, адже деякі виробники збираються підвищити ціни на моделі 2025 року до 23%. Дізнайтеся, що можна придбати вже сьогодні, та суттєво зекономити.
Про це повідомив GOBankingRates.
Cadillac CT5
Зростання ціни у 2025 році: 23%
Авто оснащене новітніми технологіями, зокрема керування без рук та різноманітними функціями безпеки. Покупець цієї машини отримає багато за свої гроші.
Toyota GR Supra
Зростання ціни у 2025 році: 20%
Високопродуктивний двомісний спорткар з механічною коробкою передач отримав двигун з турбонаддувом потужністю 382 к.с. Ця модель поводиться як Porsche Cayman, а продається за набагато нижчою ціною.
MINI Cooper
Зростання ціни у 2025 році: 12%
Авто, які колись орієнтувалися на клієнтів з обмеженим бюджетом, за останні п'ять років подорожчали на 23%. Модель з жорстким дахом коштує дешевше, ніж кабріолет.
Chevrolet Equinox
Зростання ціни у 2025 році: 11%
Модель компактного кросовера 2024 року сьогодні коштує дешевше більшості конкурентів. Передньопривідний Equinox отримав 4-циліндровий двигун потужністю 175 к.с., який працює разом зі 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.
Infiniti QX80
Зростання ціни у 2025 році: 11%
Якщо потрібне авто класу люкс економічно доцільніше придбати Infiniti QX80 2024 року. Цей повнорозмірний кросовер має двигуном V8, та забезпечує водію чудовий огляд дороги.
Lincoln Aviator
Зростання ціни у 2025 році: 10%
Кросовер середнього розміру оснащений трьома рядами сидінь. Стрімке прискорення та плавність ходу роблять його ідеальним сімейним авто.
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