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Варто прискорити купівлю — шість автомобілів, які подорожчають у 2025 році

25 вересня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-6 авто, які подорожчають у 2025 році — які моделі варто купити вже зараз
Toyota GR Supra. Фото: caranddriver.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Якщо плануєте покупку нового авто, не варто зволікати, адже деякі виробники збираються підвищити ціни на моделі 2025 року до 23%. Дізнайтеся, що можна придбати вже сьогодні, та суттєво зекономити.

Про це повідомив GOBankingRates.

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Зростання ціни у 2025 році: 23%

Авто оснащене новітніми технологіями, зокрема керування без рук та різноманітними функціями безпеки. Покупець цієї машини отримає багато за свої гроші.

Toyota GR Supra

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Фото: caranddriver.com

Зростання ціни у 2025 році: 20%

Високопродуктивний двомісний спорткар з механічною коробкою передач отримав двигун з турбонаддувом потужністю 382 к.с. Ця модель поводиться як Porsche Cayman, а продається за набагато нижчою ціною.

MINI Cooper

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Авто, які колись орієнтувалися на клієнтів з обмеженим бюджетом, за останні п'ять років подорожчали на 23%. Модель з жорстким дахом коштує дешевше, ніж кабріолет.

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Модель компактного кросовера 2024 року сьогодні коштує дешевше більшості конкурентів. Передньопривідний Equinox отримав 4-циліндровий двигун потужністю 175 к.с., який працює разом зі 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Infiniti QX80

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Якщо потрібне авто класу люкс економічно доцільніше придбати Infiniti QX80 2024 року. Цей повнорозмірний кросовер має двигуном V8, та забезпечує водію чудовий огляд дороги.

Lincoln Aviator

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Кросовер середнього розміру оснащений трьома рядами сидінь. Стрімке прискорення та плавність ходу роблять його ідеальним сімейним авто.

Раніше ми писали про п'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду. Також представляли три найкращі альтернативи позашляховикам Jeep Wrangler та Ford Bronco.

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