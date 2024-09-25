ТОП-6 авто, які подорожчають у 2025 році — які моделі варто купити вже зараз

Toyota GR Supra. Фото: caranddriver.com

Якщо плануєте покупку нового авто, не варто зволікати, адже деякі виробники збираються підвищити ціни на моделі 2025 року до 23%. Дізнайтеся, що можна придбати вже сьогодні, та суттєво зекономити.

Про це повідомив GOBankingRates.

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Фото: caranddriver.com

Зростання ціни у 2025 році: 23%

Авто оснащене новітніми технологіями, зокрема керування без рук та різноманітними функціями безпеки. Покупець цієї машини отримає багато за свої гроші.

Toyota GR Supra

Фото: caranddriver.com

Зростання ціни у 2025 році: 20%

Високопродуктивний двомісний спорткар з механічною коробкою передач отримав двигун з турбонаддувом потужністю 382 к.с. Ця модель поводиться як Porsche Cayman, а продається за набагато нижчою ціною.

MINI Cooper

Фото: whichcar.com.au

Зростання ціни у 2025 році: 12%

Авто, які колись орієнтувалися на клієнтів з обмеженим бюджетом, за останні п'ять років подорожчали на 23%. Модель з жорстким дахом коштує дешевше, ніж кабріолет.

Chevrolet Equinox

Фото: motortrend.com

Зростання ціни у 2025 році: 11%

Модель компактного кросовера 2024 року сьогодні коштує дешевше більшості конкурентів. Передньопривідний Equinox отримав 4-циліндровий двигун потужністю 175 к.с., який працює разом зі 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Infiniti QX80

Фото: motortrend.com

Зростання ціни у 2025 році: 11%

Якщо потрібне авто класу люкс економічно доцільніше придбати Infiniti QX80 2024 року. Цей повнорозмірний кросовер має двигуном V8, та забезпечує водію чудовий огляд дороги.

Lincoln Aviator

Фото: motortrend.com

Зростання ціни у 2025 році: 10%

Кросовер середнього розміру оснащений трьома рядами сидінь. Стрімке прискорення та плавність ходу роблять його ідеальним сімейним авто.

Раніше ми писали про п'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду. Також представляли три найкращі альтернативи позашляховикам Jeep Wrangler та Ford Bronco.