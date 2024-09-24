ТОП-5 найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду

П'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду
За умови мінливої погоди високий дорожній просвіт, повний привід та надійні системи безпеки автомобіля не підлягають обговоренню. Відповідні якісні кросовери можна отримати за доступною ціною, не порушуючи свій бюджет.
Рейтинг склали фахівці GOBankingRates.
Volvo XC40
Стартова ціна: 41 795 доларів
Volvo XC40 2024 року розроблено для зимової їзди зі стандартним повним приводом, що є новим для моделі цього року. З дорожнім просвітом 21 см XC40 є одним із небагатьох субкомпактних кросоверів, які можуть без проблем долати засніжені дороги. Багаті системи безпеки руху, підігрів сидінь та склоочисники з датчиком дощу входять у стандартну комплектацію. Його 2-літровий двигун з турбонаддувом видає 246 к.с. у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.
Toyota RAV4 Hybrid
Стартова ціна: 33 120 доларів
Авто вражає економічністю палива — 5,7 л/100 км у місті. Під капотом 2,5-літровий двигун в парі з трьома електромоторами видає 219 к.с. Завдяки дорожньому просвіту 20,5 см та стандартному повному приводу цей компактний кросовер добре працює під час снігу та дощу.
Hyundai Tucson
Стартова ціна: 28 875 доларів
Автомобіль оснащений функціями безпеки — автоматичним екстреним гальмуванням, допомогою в утриманні в смузі руху та контролем уваги водія, які можуть бути корисними в погану погоду. Передній привід є стандартним. Tucson оснащений 2,5-літровим двигуном, який видає 187 к.с.
Honda CR-V
Стартова ціна: 30 850 доларів
Honda CR-V 2024 року залишається популярним вибором завдяки своїй вартості та надійності. Завдяки дорожньому просвіту 20 см авто добре справляється зі сніговими та мокрими дорогами. Рекомендується модель Sport Touring Hybrid потужністю 204 к.с.
Subaru Forester
Стартова ціна: 28 440 доларів
Базова модель Forester оснащена найважливішою функцією для погодних умов — повним приводом. Крім того, він має найвищий кліренс в цьому переліку авто — 22 см. Автомобіль стандартно оснащений пакетом допомоги водієві Subaru EyeSight, який включає автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивний круїз-контроль.
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