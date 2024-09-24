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П'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду

24 вересня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-5 найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду
Компактні кросовери. Фото: motortrend.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

За умови мінливої погоди високий дорожній просвіт, повний привід та надійні системи безпеки автомобіля не підлягають обговоренню. Відповідні якісні кросовери можна отримати за доступною ціною, не порушуючи свій бюджет.

Рейтинг склали фахівці GOBankingRates.

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Volvo XC40

П'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду - фото 1
Фото: edmunds.com

Стартова ціна: 41 795 доларів

Volvo XC40 2024 року розроблено для зимової їзди зі стандартним повним приводом, що є новим для моделі цього року. З дорожнім просвітом 21 см XC40 є одним із небагатьох субкомпактних кросоверів, які можуть без проблем долати засніжені дороги. Багаті системи безпеки руху, підігрів сидінь та склоочисники з датчиком дощу входять у стандартну комплектацію. Його 2-літровий двигун з турбонаддувом видає 246 к.с. у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Toyota RAV4 Hybrid

П'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду - фото 2
Фото: autotrader.ca

Стартова ціна: 33 120 доларів

Авто вражає економічністю палива — 5,7 л/100 км у місті. Під капотом 2,5-літровий двигун в парі з трьома електромоторами видає 219 к.с. Завдяки дорожньому просвіту 20,5 см та стандартному повному приводу цей компактний кросовер добре працює під час снігу та дощу.

Hyundai Tucson

П'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду - фото 3
Фото: autoexpress.co.uk

Стартова ціна: 28 875 доларів

Автомобіль оснащений функціями безпеки — автоматичним екстреним гальмуванням, допомогою в утриманні в смузі руху та контролем уваги водія, які можуть бути корисними в погану погоду. Передній привід є стандартним. Tucson оснащений 2,5-літровим двигуном, який видає 187 к.с.

Honda CR-V

П'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду - фото 4
Фото: edmunds.com

Стартова ціна: 30 850 доларів

Honda CR-V 2024 року залишається популярним вибором завдяки своїй вартості та надійності. Завдяки дорожньому просвіту 20 см авто добре справляється зі сніговими та мокрими дорогами. Рекомендується модель Sport Touring Hybrid потужністю 204 к.с.

Subaru Forester

П'ять найдоступніших кросоверів 2024 року, які витримають будь-яку погоду - фото 5
Фото: carscoops.com

Стартова ціна: 28 440 доларів

Базова модель Forester оснащена найважливішою функцією для погодних умов — повним приводом. Крім того, він має найвищий кліренс в цьому переліку авто — 22 см. Автомобіль стандартно оснащений пакетом допомоги водієві Subaru EyeSight, який включає автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивний круїз-контроль.

Раніше ми писали про моделі кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем. Також розповідали про п'ять проблемних кросоверів відомих марок.

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