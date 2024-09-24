ТОП-5 самых доступных кроссоверов 2024 года, которые выдержат любую погоду

Пять самых доступных кроссоверов 2024 года, которые выдержат любую погоду
При изменяющейся погоде высокий дорожный просвет, полный привод и надежные системы безопасности автомобиля не подлежат обсуждению. Подходящие качественные кроссоверы можно получить по доступной цене, не нарушая свой бюджет.
Рейтинг составили специалисты GOBankingRates.
Volvo XC40
Стартовая цена: 41 795 долларов
Volvo XC40 2024 разработан для зимней езды со стандартным полным приводом, что является новым для модели в этом году. С дорожным просветом XC40 21 см является одним из немногих субкомпактных кроссоверов, которые могут без проблем преодолевать заснеженные дороги. Богатые системы безопасности движения, подогрев сидений и стеклоочистители с датчиком дождя входят в стандартную комплектацию. Его 2-литровый двигатель с турбонаддувом выдает 246 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Toyota RAV4 Hybrid
Стартовая цена: 33 120 долларов
Автомобиль поражает экономичностью топлива — 5,7 л/100 км в городе. Под капотом 2,5-литровый двигатель в паре с тремя электромоторами выдает 219 л.с. Благодаря дорожному просвету 20,5 см и стандартному полному приводу, этот компактный кроссовер хорошо работает во время снега и дождя.
Hyundai Tucson
Стартовая цена: 28 875 долларов
Автомобиль оснащен функциями безопасности — автоматическим экстренным торможением, помощью в удержании в полосе движения и контролем внимания водителя, которые могут быть полезны в плохую погоду. Передний привод является стандартным. Tucson оснащен 2,5-литровым двигателем, выдающим 187 л.с.
Honda CR-V
Стартовая цена: 30 850 долларов
Honda CR-V 2024 остается популярным выбором благодаря своей стоимости и надежности. Благодаря дорожному просвету 20 см авто хорошо справляется со снежными и мокрыми дорогами. Рекомендуется модель Sport Touring Hybrid мощностью 204 л.с.
Subaru Forester
Стартовая цена: 28 440 долларов
Базовая модель Forester оснащена важнейшей функцией для погодных условий — полным поводом. Кроме того, он имеет самый высокий клиренс в этом перечне авто — 22 см. Автомобиль стандартно оснащен пакетом помощи водителю Subaru EyeSight, включающим автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения и адаптивный круиз-контроль.
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