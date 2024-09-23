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В Україні розпочалися продажі найдешевшого кросовера Ford — подробиці

23 вересня 2024 15:40
Святослав Мотюженко - Редактор
В Україні стартував продаж найдешевшого кросовера Ford — скільки коштує
2024 Ford Puma. Фото: ford.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

В Україні стартували продажі оновленого компактного кросовера Ford Puma. Виробники заявляють, що авто ідеально пристосовано для міських поїздок.

Про це повідомив офіційний сайт Ford в Україні.

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Характеристики Ford Puma

Попри компактність, кросовер пропонує багажник на 456 л або 1126 л зі складеними задніми сидіннями.

Автомобіль доступний із 1-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 125 к.с. або 155 к.с. М'який гібрид Mild Hybrid за необхідності використовує рекуперативне гальмування для додаткової підтримки бензинового двигуна. Впроваджена технологія самозаряджання, що допомагає підвищити економію пального та скоротити викиди CO2.

Машина витрачає 5,5-6,3 л/100 км.  Двигуни працюють в парі із 7-ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, яка підходить для поїздок з частими запусками та зупинками в умовах міського руху.

В салоні встановлені 12,8-дюймова цифрова приладова панель та 12-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

 

В Україні розпочалися продажі найдешевшого кросовера Ford — подробиці - фото 1
Фото: ford.ua

Ціни на Ford Puma

Базова комплектація Titanium отримала 17-дюймові диски, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, камеру, низку систем безпеки, запуск із кнопки, підігрів сидінь, датчики дощу та світла. Ціна щонайменше 1 145 013 грн.

Найдорожча комплектація ST-Line X має потужність 155 к.с. Отримала 18-дюймові диски, акустичну систему Bang&Olufsen з 10 динаміками, безключовий доступ, електропривід дверей багажника та камери кругового огляду. Ціна від 1 388 614 грн.

Раніше експерти назвали чотири моделі Ford, які страждають від проблем із трансмісією. Також американські фахівці з'ясували, який бренд крутіший — Toyota чи Ford.

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