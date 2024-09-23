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В Украине начались продажи самого дешевого кроссовера Ford — подробности

23 сентября 2024 15:40
Святослав Мотюженко - Редактор
В Украине стартовала продажа самого дешевого кроссовера Ford — сколько стоит
2024 Ford Puma. Фото: ford.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

В Украине стартовали продажи обновленного компактного кроссовера Ford Puma. Производители заявляют, что авто идеально приспособлено для городских поездок.

Об этом сообщил официальный сайт Ford в Украине.

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Характеристики Ford Puma

Несмотря на компактность, кроссовер предлагает багажник на 456 л или 1126 л со сложенными задними сиденьями.

Автомобиль доступен с 1-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л.с. или 155 л.с. Мягкий гибрид Mild Hybrid при необходимости использует рекуперативное торможение для дополнительной поддержки бензинового двигателя. Внедрена технология самозарядки, которая помогает повысить экономию топлива и сократить выбросы CO2.

Машина тратит 5,5-6,3 л/100 км. Двигатели работают в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, подходящей для поездок с частыми запусками и остановками в условиях городского движения.

В салоне установлены 12,8-дюймовая цифровая панель приборов и 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

 

В Украине начались продажи самого дешевого кроссовера Ford - подробности - фото 1
Фото: ford.ua

Цены на Ford Puma

Базовая комплектация Titanium получила 17-дюймовые диски, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камеру, ряд систем безопасности, запуск с кнопки, подогрев сидений, датчики дождя и света. Цена не менее 1 145 013 грн.

Самая дорогая комплектация ST-Line X имеет мощность 155 л.с. Получила 18-дюймовые диски, акустическую систему Bang&Olufsen с 10 динамиками, бесключевой доступ, электропривод двери багажника и камеры кругового обзора. Цена от 1 388 614 грн.

Ранее эксперты назвали четыре модели Ford, страдающие от проблем с трансмиссией. Также американские специалисты выяснили, какой бренд круче — Toyota или Ford.

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