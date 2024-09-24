ТОП-3 позашляховики 2024 року — альтернативи Jeep Wrangler та Ford Bronco

Три кращі позашляховики 2024 року — альтернативи Jeep Wrangler та Ford Bronco
Часто найпотужнішим позашляховикам бракує вишуканості на автодорозі. Замість того, щоб вибрати Ford Bronco або Jeep Wrangler, подумайте про щось комфортніше.
Три альтернативних позашляховики запропонував Motor Biscuit.
Toyota 4Runner
Хоча Toyota 4Runner не демонструє найкращу економію палива, вона вирізняється комфортом та надійністю. Автомобіль має міцну конструкцію кузова на рамі, як у Bronco та Wrangler. Крім того, він має високий кліренс та міцну систему підвіски.
Присутній третій ряд сидінь та маса вантажного простору для спорядження всієї родини. Інформаційно-розважальна система та технології можуть здатися застарілими, але ними легко користуватися.
Land Rover Defender
Автомобіль має надзвичайну здатність стрибати по осі, переходити річки вбрід та їздити по гірській місцевості. Крім того, Defender розкішний і комфортний, з плавним ходом та тихим салоном. Він міцний й зручний.
Jeep Gladiator
Можна подумати, що Jeep Gladiator — це просто вантажівка Wrangler, але це не так. Gladiator має більшу колісну базу, щоб забезпечити плавнішу їзду. Крім того, у 2024 році він отримав покращене шумопоглинання. Вантажівка може буксирувати до 3402 кг. Максимальна вага Wrangler становить 2268 кг, а Bronco — лише 2041 кг.
Раніше ми представляли ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році. Також писали про 10 позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом.
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