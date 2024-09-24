ТОП-3 позашляховики 2024 року — альтернативи Jeep Wrangler та Ford Bronco

Позашляховики. Фото: edmunds.com

Часто найпотужнішим позашляховикам бракує вишуканості на автодорозі. Замість того, щоб вибрати Ford Bronco або Jeep Wrangler, подумайте про щось комфортніше.

Три альтернативних позашляховики запропонував Motor Biscuit.

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Toyota 4Runner

Фото: nextcar.ua

Хоча Toyota 4Runner не демонструє найкращу економію палива, вона вирізняється комфортом та надійністю. Автомобіль має міцну конструкцію кузова на рамі, як у Bronco та Wrangler. Крім того, він має високий кліренс та міцну систему підвіски.

Присутній третій ряд сидінь та маса вантажного простору для спорядження всієї родини. Інформаційно-розважальна система та технології можуть здатися застарілими, але ними легко користуватися.

Land Rover Defender

Фото: landroverocala.com

Автомобіль має надзвичайну здатність стрибати по осі, переходити річки вбрід та їздити по гірській місцевості. Крім того, Defender розкішний і комфортний, з плавним ходом та тихим салоном. Він міцний й зручний.

Jeep Gladiator

Фото: jeep.com

Можна подумати, що Jeep Gladiator — це просто вантажівка Wrangler, але це не так. Gladiator має більшу колісну базу, щоб забезпечити плавнішу їзду. Крім того, у 2024 році він отримав покращене шумопоглинання. Вантажівка може буксирувати до 3402 кг. Максимальна вага Wrangler становить 2268 кг, а Bronco — лише 2041 кг.

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