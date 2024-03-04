Названо 50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році

Золотий позашляховик Dartz з фільму "Диктатор". Фото: carbuzz.com

За великі гроші можна придбати до абсурду вишуканий позашляховик як від світових автомобільних брендів, так й від виробників, які спеціалізуються виключно на виготовленні дорогих машин. Ціни на кросовери та позашляховики в рейтингу починаються від 96 000 доларів й сягають мільйонних позначок.

Рейтинг склали фахівці Motor1.

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Dodge Durango SRT Hellcat: 96 200 Tesla Model X Plaid: 96 380 Audi SQ8: 97 795 GMC Hummer EV SUV: 99 470 Lotus Eletre: 105 400 Maserati Grecale Trofeo: 105 500 Mercedes-Benz EQS SUV: 105 550 Land Rover Range Rover: 108 875 BMW iX M60: 112 495 Cadillac Escalade ESV: 118 690 Lamborghini LM002: 120 000 BMW X5 M Competition: 123 295 Audi RS Q8: 127 590 BMW X6 M Competition: 128 195 Mercedes-AMG GLE63 S SUV: 128 850 Mercedes-AMG GLE63 S Coupe: 131 700 Mercedes-Benz G-Class: 144 150 Mercedes-AMG GLS63: 147 000 Alpina XB7: 150 395 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe: 153 050 Cadillac Escalade-V: 155 515 BMW XM: 159 995 Maserati Levante Trofeo: 167 000 Rezvani Tank: 175 000 Mercedes-Maybach GLS600 SUV: 175 500 Mercedes-AMG G63: 180 950 Mercedes-Maybach EQS: 181 050 Porsche Cayenne Turbo GT: 197 950 Aston Martin DBX: 203 172 Bentley Bentayga: 205 925 Lamborghini Urus: 233 995 Bowler EXR-S: 240 000 Bentley Bentayga Speed: 267 325 USSV Rhino GX: 275 000 Land Rover Range Rover SV Long Wheelbase: 235 475 Aston Martin DBX 707: 239 086 Lamborghini Urus Performante: 273 880 Rezvani Vengeance: 285 000 Faraday Future FF91: 309 000 Bentley Bentayga EWB Mulliner: 339 150 Mercedes-AMG G63 4x4²: 350 050 Rolls-Royce Cullinan: 376 750 Rezvani Hercules 6x6: 395 000 Ferrari Purosangue: 402 050 Rolls-Royce Black Badge Cullinan: 453 250 Mercedes-Benz G63 AMG 6x6: 544 378 Mercedes-Maybach G650 Landaulet: 754 200 Dartz Prombron: 1 200 000 Scarbo Vintage SV Rover: 1 500 000 Karlmann King: 1 900 000

1. Karlmann King

1,9 млн доларів.

Фото: autopark.ua

Позашляховик спроєктований і побудований невеликою китайською компанією IAT Automobile Technology на основі надпотужного пікапа Ford F-550. Виробник запропонував куленепробивний пакет, щоб зробити кузов міцнішим. Можна обирати з чотирьох-, п'яти-, шести- або семимісних конфігурацій. В салоні вмонтовані висувний телевізор, холодильник, столики й кавоварка. Через вагу авто, навіть з 6,8-літровим двигуном V-10 максимальна швидкість машини становить всього 140 км/год.

2. Scarbo Vintage SV Rover

1,5 млн доларів.

Фото: motor1.com

В середині лютого цього року американська компанія Scarbo Vintage показала нову модель Scarbo SV Rover. Машина доступна у двох варіантах. З двигуном V8 потужністю 1100 к.с. та електромотором на 1020 к.с. з літій-іонною батареєю місткістю 75 кВт-год.

3. Dartz Prombron

1,2 млн доларів.

Фото: gazeta.ua

Химерний та дуже дорогий позашляховик з Латвії. Броньована машина має кевларово-титановий кузов, сканер сітківки ока, розпізнавання відбитків пальців, камери, сирени та електрифіковані дверні ручки. Можна замовити 6-літровий V12 з подвійним турбонаддувом двигун від Mercedes потужністю 1500 к.с.

Ранвше ми писали, що на автомобільному аукціоні Mecum Auctions в США продали 25 класичних авто за семизначні суми. Також розповідали про найдорожчі моделі Mercedes-Benz в історії бренду.