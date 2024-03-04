Названо 50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році

ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році
За великі гроші можна придбати до абсурду вишуканий позашляховик як від світових автомобільних брендів, так й від виробників, які спеціалізуються виключно на виготовленні дорогих машин. Ціни на кросовери та позашляховики в рейтингу починаються від 96 000 доларів й сягають мільйонних позначок.
Рейтинг склали фахівці Motor1.
Найдорожчі кросовери та позашляховики у світі (ціни в доларах)
- Dodge Durango SRT Hellcat: 96 200
- Tesla Model X Plaid: 96 380
- Audi SQ8: 97 795
- GMC Hummer EV SUV: 99 470
- Lotus Eletre: 105 400
- Maserati Grecale Trofeo: 105 500
- Mercedes-Benz EQS SUV: 105 550
- Land Rover Range Rover: 108 875
- BMW iX M60: 112 495
- Cadillac Escalade ESV: 118 690
- Lamborghini LM002: 120 000
- BMW X5 M Competition: 123 295
- Audi RS Q8: 127 590
- BMW X6 M Competition: 128 195
- Mercedes-AMG GLE63 S SUV: 128 850
- Mercedes-AMG GLE63 S Coupe: 131 700
- Mercedes-Benz G-Class: 144 150
- Mercedes-AMG GLS63: 147 000
- Alpina XB7: 150 395
- Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe: 153 050
- Cadillac Escalade-V: 155 515
- BMW XM: 159 995
- Maserati Levante Trofeo: 167 000
- Rezvani Tank: 175 000
- Mercedes-Maybach GLS600 SUV: 175 500
- Mercedes-AMG G63: 180 950
- Mercedes-Maybach EQS: 181 050
- Porsche Cayenne Turbo GT: 197 950
- Aston Martin DBX: 203 172
- Bentley Bentayga: 205 925
- Lamborghini Urus: 233 995
- Bowler EXR-S: 240 000
- Bentley Bentayga Speed: 267 325
- USSV Rhino GX: 275 000
- Land Rover Range Rover SV Long Wheelbase: 235 475
- Aston Martin DBX 707: 239 086
- Lamborghini Urus Performante: 273 880
- Rezvani Vengeance: 285 000
- Faraday Future FF91: 309 000
- Bentley Bentayga EWB Mulliner: 339 150
- Mercedes-AMG G63 4x4²: 350 050
- Rolls-Royce Cullinan: 376 750
- Rezvani Hercules 6x6: 395 000
- Ferrari Purosangue: 402 050
- Rolls-Royce Black Badge Cullinan: 453 250
- Mercedes-Benz G63 AMG 6x6: 544 378
- Mercedes-Maybach G650 Landaulet: 754 200
- Dartz Prombron: 1 200 000
- Scarbo Vintage SV Rover: 1 500 000
- Karlmann King: 1 900 000
1. Karlmann King
1,9 млн доларів.
Позашляховик спроєктований і побудований невеликою китайською компанією IAT Automobile Technology на основі надпотужного пікапа Ford F-550. Виробник запропонував куленепробивний пакет, щоб зробити кузов міцнішим. Можна обирати з чотирьох-, п'яти-, шести- або семимісних конфігурацій. В салоні вмонтовані висувний телевізор, холодильник, столики й кавоварка. Через вагу авто, навіть з 6,8-літровим двигуном V-10 максимальна швидкість машини становить всього 140 км/год.
2. Scarbo Vintage SV Rover
1,5 млн доларів.
В середині лютого цього року американська компанія Scarbo Vintage показала нову модель Scarbo SV Rover. Машина доступна у двох варіантах. З двигуном V8 потужністю 1100 к.с. та електромотором на 1020 к.с. з літій-іонною батареєю місткістю 75 кВт-год.
3. Dartz Prombron
1,2 млн доларів.
Химерний та дуже дорогий позашляховик з Латвії. Броньована машина має кевларово-титановий кузов, сканер сітківки ока, розпізнавання відбитків пальців, камери, сирени та електрифіковані дверні ручки. Можна замовити 6-літровий V12 з подвійним турбонаддувом двигун від Mercedes потужністю 1500 к.с.
Ранвше ми писали, що на автомобільному аукціоні Mecum Auctions в США продали 25 класичних авто за семизначні суми. Також розповідали про найдорожчі моделі Mercedes-Benz в історії бренду.
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