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ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році

4 березня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Названо 50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році
Золотий позашляховик Dartz з фільму "Диктатор". Фото: carbuzz.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За великі гроші можна придбати до абсурду вишуканий позашляховик як від світових автомобільних брендів, так й від виробників, які спеціалізуються виключно на виготовленні дорогих машин. Ціни на кросовери та позашляховики в рейтингу починаються від 96 000 доларів й сягають мільйонних позначок.

Рейтинг склали фахівці Motor1.

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Найдорожчі кросовери та позашляховики у світі (ціни в доларах)

  1. Dodge Durango SRT Hellcat: 96 200
  2. Tesla Model X Plaid: 96 380
  3. Audi SQ8: 97 795
  4. GMC Hummer EV SUV: 99 470
  5. Lotus Eletre: 105 400
  6. Maserati Grecale Trofeo: 105 500
  7. Mercedes-Benz EQS SUV: 105 550
  8. Land Rover Range Rover: 108 875
  9. BMW iX M60: 112 495
  10. Cadillac Escalade ESV: 118 690
  11. Lamborghini LM002: 120 000
  12. BMW X5 M Competition: 123 295
  13. Audi RS Q8: 127 590
  14. BMW X6 M Competition: 128 195
  15. Mercedes-AMG GLE63 S SUV: 128 850
  16. Mercedes-AMG GLE63 S Coupe: 131 700
  17. Mercedes-Benz G-Class: 144 150
  18. Mercedes-AMG GLS63: 147 000
  19. Alpina XB7: 150 395
  20. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe: 153 050
  21. Cadillac Escalade-V: 155 515
  22. BMW XM: 159 995
  23. Maserati Levante Trofeo: 167 000
  24. Rezvani Tank: 175 000
  25. Mercedes-Maybach GLS600 SUV: 175 500
  26. Mercedes-AMG G63: 180 950
  27. Mercedes-Maybach EQS: 181 050
  28. Porsche Cayenne Turbo GT: 197 950
  29. Aston Martin DBX: 203 172
  30. Bentley Bentayga: 205 925
  31. Lamborghini Urus: 233 995
  32. Bowler EXR-S: 240 000
  33. Bentley Bentayga Speed: 267 325
  34. USSV Rhino GX: 275 000
  35. Land Rover Range Rover SV Long Wheelbase: 235 475
  36. Aston Martin DBX 707: 239 086
  37. Lamborghini Urus Performante: 273 880
  38. Rezvani Vengeance: 285 000
  39. Faraday Future FF91: 309 000
  40. Bentley Bentayga EWB Mulliner: 339 150
  41. Mercedes-AMG G63 4x4²: 350 050
  42. Rolls-Royce Cullinan: 376 750
  43. Rezvani Hercules 6x6: 395 000
  44. Ferrari Purosangue: 402 050
  45. Rolls-Royce Black Badge Cullinan: 453 250
  46. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6: 544 378
  47. Mercedes-Maybach G650 Landaulet: 754 200
  48. Dartz Prombron: 1 200 000
  49. Scarbo Vintage SV Rover: 1 500 000
  50. Karlmann King: 1 900 000

1. Karlmann King

1,9 млн доларів.

ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році - фото 1
Фото: autopark.ua

Позашляховик спроєктований і побудований невеликою китайською компанією IAT Automobile Technology на основі надпотужного пікапа Ford F-550. Виробник запропонував куленепробивний пакет, щоб зробити кузов міцнішим. Можна обирати з чотирьох-, п'яти-, шести- або семимісних конфігурацій. В салоні вмонтовані висувний телевізор, холодильник, столики й кавоварка. Через вагу авто, навіть з 6,8-літровим двигуном V-10 максимальна швидкість машини становить всього 140 км/год.

2. Scarbo Vintage SV Rover

1,5 млн доларів.

ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році - фото 2
Фото: motor1.com

В середині лютого цього року американська компанія Scarbo Vintage показала нову модель Scarbo SV Rover. Машина доступна у двох варіантах. З двигуном V8 потужністю 1100 к.с. та електромотором на 1020 к.с. з літій-іонною батареєю місткістю 75 кВт-год.

3. Dartz Prombron

1,2 млн доларів.

ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році - фото 3
Фото: gazeta.ua

Химерний та дуже дорогий позашляховик з Латвії. Броньована машина має кевларово-титановий кузов, сканер сітківки ока, розпізнавання відбитків пальців, камери, сирени та електрифіковані дверні ручки. Можна замовити 6-літровий V12 з подвійним турбонаддувом двигун від Mercedes потужністю 1500 к.с.

Ранвше ми писали, що на автомобільному аукціоні Mecum Auctions в США продали 25 класичних авто за семизначні суми. Також розповідали про найдорожчі моделі Mercedes-Benz в історії бренду.

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