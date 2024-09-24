ТОП-3 внедорожника 2024 года — альтернативы Jeep Wrangler и Ford Bronco

Внедорожники. Фото: edmunds.com

Часто мощным внедорожникам не хватает изысканности на автодороге. Вместо того чтобы выбрать Ford Bronco или Jeep Wrangler, подумайте о чем-нибудь более комфортном.

Три альтернативных внедорожника предложил Motor Biscuit.

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Toyota 4Runner

Фото: nextcar.ua

Хотя Toyota 4Runner не демонстрирует лучшую экономию топлива, она отличается комфортом и надежностью. Автомобиль имеет прочную конструкцию кузова на раме, как у Bronco и Wrangler. Кроме того, у него высокий клиренс и прочная система подвески.

Имеется третий ряд сидений и масса грузового пространства для снаряжения всей семьи. Информационно-развлекательная система и технологии могут показаться устаревшими, но ими легко пользоваться.

Land Rover Defender

Фото: landroverocala.com

Автомобиль обладает необычайной способностью прыгать по оси, переходить вброд реки и ездить по горной местности. Кроме того, Defender роскошный и комфортный с плавным ходом и тихим салоном. Он крепок и удобен.

Jeep Gladiator

Фото: jeep.com

Можно подумать, что Jeep Gladiator — это просто грузовик Wrangler, но это не так. Gladiator имеет большую колесную базу, чтобы обеспечить более плавную езду. Кроме того, в 2024 году он получил улучшенное шумопоглощение. Грузовик может буксировать до 3402 кг. Максимальный вес Wrangler составляет 2268 кг, а Bronco — всего 2041 кг.

Ранее мы представляли ТОП-50 самых дорогих кроссоверов и внедорожников мира в 2024 году. Также писали о 10 внедорожниках с самым высоким дорожным просветом.