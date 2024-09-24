Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Три лучших внедорожника 2024 года — альтернативы Jeep Wrangler и Ford Bronco arrow

Три лучших внедорожника 2024 года — альтернативы Jeep Wrangler и Ford Bronco

24 сентября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-3 внедорожника 2024 года — альтернативы Jeep Wrangler и Ford Bronco
Внедорожники. Фото: edmunds.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Часто мощным внедорожникам не хватает изысканности на автодороге. Вместо того чтобы выбрать Ford Bronco или Jeep Wrangler, подумайте о чем-нибудь более комфортном.

Три альтернативных внедорожника предложил Motor Biscuit.

Читайте также:

Toyota 4Runner

Три лучших внедорожника 2024 года - альтернативы Jeep Wrangler и Ford Bronco - фото 1
Фото: nextcar.ua

Хотя Toyota 4Runner не демонстрирует лучшую экономию топлива, она отличается комфортом и надежностью. Автомобиль имеет прочную конструкцию кузова на раме, как у Bronco и Wrangler. Кроме того, у него высокий клиренс и прочная система подвески.

Имеется третий ряд сидений и масса грузового пространства для снаряжения всей семьи. Информационно-развлекательная система и технологии могут показаться устаревшими, но ими легко пользоваться.

Land Rover Defender

Три лучших внедорожника 2024 года - альтернативы Jeep Wrangler и Ford Bronco - фото 2
Фото: landroverocala.com

Автомобиль обладает необычайной способностью прыгать по оси, переходить вброд реки и ездить по горной местности. Кроме того, Defender роскошный и комфортный с плавным ходом и тихим салоном. Он крепок и удобен.

Jeep Gladiator

Три лучших внедорожника 2024 года - альтернативы Jeep Wrangler и Ford Bronco - фото 3
Фото: jeep.com

Можно подумать, что Jeep Gladiator — это просто грузовик Wrangler, но это не так. Gladiator имеет большую колесную базу, чтобы обеспечить более плавную езду. Кроме того, в 2024 году он получил улучшенное шумопоглощение. Грузовик может буксировать до 3402 кг. Максимальный вес Wrangler составляет 2268 кг, а Bronco — всего 2041 кг.

Ранее мы представляли ТОП-50 самых дорогих кроссоверов и внедорожников мира в 2024 году. Также писали о 10 внедорожниках с самым высоким дорожным просветом.

авто Ford советы автомобиль Toyota

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:43 Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

Срочная новость

15:40 В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами

15:37 За взятки оставлял военных в тылу — на Закарпатье поймали командира батальона

15:35 Преступления россиян против медиа в Украине — статистика за август

15:24 В МОН подготовили новую программу для некоторых школьников — что ждет учеников

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

15:18 Жестокой шуткой над собакой в Одессе занялась полиция

15:01 Ребров возьмет нового футболиста в сборную Украины на матчи в Лиге Наций

15:00 Последние теплые дни — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на завтра

14:58 В Ростовской области упал беспилотник — загорелся склад лесоматериалов

14:57 Гордон объяснил, почему визит Зеленского в США станет крахом для России

15:43 Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

Срочная новость

15:40 В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами

15:37 За взятки оставлял военных в тылу — на Закарпатье поймали командира батальона

15:35 Преступления россиян против медиа в Украине — статистика за август

15:24 В МОН подготовили новую программу для некоторых школьников — что ждет учеников

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

15:18 Жестокой шуткой над собакой в Одессе занялась полиция

15:01 Ребров возьмет нового футболиста в сборную Украины на матчи в Лиге Наций

15:00 Последние теплые дни — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на завтра

14:58 В Ростовской области упал беспилотник — загорелся склад лесоматериалов

14:57 Гордон объяснил, почему визит Зеленского в США станет крахом для России

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью