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Названы лучшие среднеразмерные кроссоверы и внедорожники в 2024 году

5 марта 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-12 лучших среднеразмерных кроссоверов и внедорожников для покупки в 2024 году
Среднеразмерные SUV совмещают универсальность и производительность. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники, достигая гармоничного баланса, сочетая просторность, универсальность и производительность под одной крышей. Предлагая достаточное внутреннее пространство и комфортную высоту, эти автомобили удовлетворяют разнообразные потребности водителей и их семей.

Рейтинг составили эксперты Hot Cars.

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HotCars проанализировал новые автомобили 2024 года модельного в сегменте среднеразмерных SUV. Рейтинги присуждались по трем ключевым категориям: стартовая цена, средняя экономичность и надежность.

ТОП-12 лучших среднеразмерных кроссоверов и внедорожников 2024 года

  1. 2024 Kia Telluride
  2. 2024 Ford Bronco
  3. 2024 Jeep Grand Cherokee
  4. 2024 Genesis GV80
  5. 2024 Mercedes-Benz GLE-Class
  6. 2024 BMW X5
  7. 2024 Volvo XC90
  8. 2024 Porsche Cayenne
  9. 2024 Land Rover Range Rover Sport
  10. 2024 Mazda CX-90
  11. 2024 Hyundai Santa Fe
  12. 2024 Toyota Grand Highlander

1. Kia Telluride

Названы лучшие среднеразмерные кроссоверы и внедорожники в 2024 году - фото 1
Фото: carscoops.com

Kia Telluride имеет все — от буксировочных возможностей до проходимости по бездорожью. При этом цена авто стартует от 36 190 долларов. В общей сложности на выбор предлагается 10 комплектаций. Машина имеет двойной 12,3-дюймовый панорамный экран и относительно просторный третий ряд. Все комплектации Telluride оснащаются 3,8-литровым V6 двигателем с одинаковой мощностью 291 л.с.

2. Ford Bronco

Названы лучшие среднеразмерные кроссоверы и внедорожники в 2024 году - фото 2
Фото: maxwellford.com

Культовый американский внедорожник триумфально вернулся на автомобильную сцену после двадцатилетнего перерыва. Bronco имеет девять различных комплектаций, начиная от 39 630 долларов за 2-дверную Big Bend и заканчивая 90 035 за 4-дверную Raptor. При этом Ford предлагает водителям самую современную систему вождения на бездорожье с режимами GOAT (Goes Over Any Terrain).

3. Jeep Grand Cherokee

Названы лучшие среднеразмерные кроссоверы и внедорожники в 2024 году - фото 3
Фото: carscoops.com

Для Grand Cherokee доступны различные варианты силовых агрегатов, включая мощные V6 и V8 двигатели. Авто предлагается в девяти различных комплектациях, начиная от 36 495 долларов за Laredo A с колесной формулой 4х2. Также доступна гибридная версия 4xe, которая подключается к сети и имеет семь комплектаций.

Ранее мы писали, какие японские и южнокорейские кроссоверы можно купить в Украине за 800 тыс. грн.

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