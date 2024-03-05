ТОП-12 лучших среднеразмерных кроссоверов и внедорожников для покупки в 2024 году

Названы лучшие среднеразмерные кроссоверы и внедорожники в 2024 году
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники, достигая гармоничного баланса, сочетая просторность, универсальность и производительность под одной крышей. Предлагая достаточное внутреннее пространство и комфортную высоту, эти автомобили удовлетворяют разнообразные потребности водителей и их семей.
Рейтинг составили эксперты Hot Cars.
HotCars проанализировал новые автомобили 2024 года модельного в сегменте среднеразмерных SUV. Рейтинги присуждались по трем ключевым категориям: стартовая цена, средняя экономичность и надежность.
ТОП-12 лучших среднеразмерных кроссоверов и внедорожников 2024 года
- 2024 Kia Telluride
- 2024 Ford Bronco
- 2024 Jeep Grand Cherokee
- 2024 Genesis GV80
- 2024 Mercedes-Benz GLE-Class
- 2024 BMW X5
- 2024 Volvo XC90
- 2024 Porsche Cayenne
- 2024 Land Rover Range Rover Sport
- 2024 Mazda CX-90
- 2024 Hyundai Santa Fe
- 2024 Toyota Grand Highlander
1. Kia Telluride
Kia Telluride имеет все — от буксировочных возможностей до проходимости по бездорожью. При этом цена авто стартует от 36 190 долларов. В общей сложности на выбор предлагается 10 комплектаций. Машина имеет двойной 12,3-дюймовый панорамный экран и относительно просторный третий ряд. Все комплектации Telluride оснащаются 3,8-литровым V6 двигателем с одинаковой мощностью 291 л.с.
2. Ford Bronco
Культовый американский внедорожник триумфально вернулся на автомобильную сцену после двадцатилетнего перерыва. Bronco имеет девять различных комплектаций, начиная от 39 630 долларов за 2-дверную Big Bend и заканчивая 90 035 за 4-дверную Raptor. При этом Ford предлагает водителям самую современную систему вождения на бездорожье с режимами GOAT (Goes Over Any Terrain).
3. Jeep Grand Cherokee
Для Grand Cherokee доступны различные варианты силовых агрегатов, включая мощные V6 и V8 двигатели. Авто предлагается в девяти различных комплектациях, начиная от 36 495 долларов за Laredo A с колесной формулой 4х2. Также доступна гибридная версия 4xe, которая подключается к сети и имеет семь комплектаций.
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