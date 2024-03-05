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Названі найкращі середньорозмірні кросовери та позашляховики у 2024 році

5 березня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-12 найкращих середньорозмірних кросоверів та позашляховиків для купівлі у 2024 році
Середньорозмірні SUV поєднують універсальність та продуктивність. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Середньорозмірні кросовери та позашляховики досягаючи гармонійного балансу, поєднуючи просторість, універсальність та продуктивність під одним дахом. Пропонуючи достатній внутрішній простір та комфортну висоту, ці автомобілі задовольняють різноманітні потреби водіїв та їхніх сімей.

Рейтинг склали експерти Hot Cars.

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HotCars проаналізував нові автомобілі 2024 модельного року в сегменті середньорозмірних SUV. Рейтинги присуджувалися за трьома ключовими категоріями: стартова ціна, середня економічність та надійність.

ТОП-12 найкращих середньорозмірних кросоверів та позашляховиків 2024 року

  1. 2024 Kia Telluride
  2. 2024 Ford Bronco
  3. 2024 Jeep Grand Cherokee
  4. 2024 Genesis GV80
  5. 2024 Mercedes-Benz GLE-Class
  6. 2024 BMW X5
  7. 2024 Volvo XC90
  8. 2024 Porsche Cayenne
  9. 2024 Land Rover Range Rover Sport
  10. 2024 Mazda CX-90
  11. 2024 Hyundai Santa Fe
  12. 2024 Toyota Grand Highlander

1. Kia Telluride

Названі найкращі середньорозмірні кросовери та позашляховики у 2024 році - фото 1
Фото: carscoops.com

Kia Telluride має все — від буксирувальних можливостей до прохідності по бездоріжжю. При цьому ціна авто стартує від 36 190 доларів. Загалом на вибір пропонується 10 комплектацій. Машина має подвійний 12,3-дюймовий панорамний дисплей та відносно просторий третій ряд. Усі комплектації Telluride оснащуються 3,8-літровим двигуном V6 з однаковою потужністю 291 к.с.

2. Ford Bronco

Названі найкращі середньорозмірні кросовери та позашляховики у 2024 році - фото 2
Фото: maxwellford.com

Культовий американський позашляховик тріумфально повернувся на автомобільну сцену після двадцятирічної перерви. Bronco має дев'ять різних комплектацій, починаючи від 39 630 доларів за 2-дверну Big Bend й закінчуючи 90 035 за 4-дверну Raptor. При цьому Ford пропонує водіям найсучаснішу систему керування на бездоріжжі з режимами G.O.A.T (Goes Over Any Terrain).

3. Jeep Grand Cherokee

Названі найкращі середньорозмірні кросовери та позашляховики у 2024 році - фото 3
Фото: carscoops.com

Для Grand Cherokee доступні різноманітні варіанти силових агрегатів, включаючи потужні двигуни V6 та V8. Авто пропонується у дев'яти різних комплектаціях, починаючи від 36 495 доларів за Laredo A з колісною формулою 4х2. Також доступна гібридна версія 4xe, що підключається до електромережі та має сім комплектацій.

Раніше ми писали, які японські та південнокорейські кросовери можна купити в Україні за 800 тис. грн.

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