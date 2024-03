ТОП-12 найкращих середньорозмірних кросоверів та позашляховиків для купівлі у 2024 році

Середньорозмірні SUV поєднують універсальність та продуктивність. Фото: motortrend.com

Середньорозмірні кросовери та позашляховики досягаючи гармонійного балансу, поєднуючи просторість, універсальність та продуктивність під одним дахом. Пропонуючи достатній внутрішній простір та комфортну висоту, ці автомобілі задовольняють різноманітні потреби водіїв та їхніх сімей.

Рейтинг склали експерти Hot Cars.

HotCars проаналізував нові автомобілі 2024 модельного року в сегменті середньорозмірних SUV. Рейтинги присуджувалися за трьома ключовими категоріями: стартова ціна, середня економічність та надійність.

ТОП-12 найкращих середньорозмірних кросоверів та позашляховиків 2024 року

2024 Kia Telluride 2024 Ford Bronco 2024 Jeep Grand Cherokee 2024 Genesis GV80 2024 Mercedes-Benz GLE-Class 2024 BMW X5 2024 Volvo XC90 2024 Porsche Cayenne 2024 Land Rover Range Rover Sport 2024 Mazda CX-90 2024 Hyundai Santa Fe 2024 Toyota Grand Highlander

1. Kia Telluride

Фото: carscoops.com

Kia Telluride має все — від буксирувальних можливостей до прохідності по бездоріжжю. При цьому ціна авто стартує від 36 190 доларів. Загалом на вибір пропонується 10 комплектацій. Машина має подвійний 12,3-дюймовий панорамний дисплей та відносно просторий третій ряд. Усі комплектації Telluride оснащуються 3,8-літровим двигуном V6 з однаковою потужністю 291 к.с.

2. Ford Bronco

Фото: maxwellford.com

Культовий американський позашляховик тріумфально повернувся на автомобільну сцену після двадцятирічної перерви. Bronco має дев'ять різних комплектацій, починаючи від 39 630 доларів за 2-дверну Big Bend й закінчуючи 90 035 за 4-дверну Raptor. При цьому Ford пропонує водіям найсучаснішу систему керування на бездоріжжі з режимами G.O.A.T (Goes Over Any Terrain).

3. Jeep Grand Cherokee

Фото: carscoops.com

Для Grand Cherokee доступні різноманітні варіанти силових агрегатів, включаючи потужні двигуни V6 та V8. Авто пропонується у дев'яти різних комплектаціях, починаючи від 36 495 доларів за Laredo A з колісною формулою 4х2. Також доступна гібридна версія 4xe, що підключається до електромережі та має сім комплектацій.

