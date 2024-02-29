Найкращі сімейні кросовери 2024 року для подорожей з дітьми та вантажем

ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів у 2024 році
Сімейні кросовери мають величезну перевагу в практичності над багатьма хетчбеками. А їх піднята посадка дозволяє багатьом водіям відчувати себе впевнено й безпечно на сільських дорогах або на "лежачих поліцейських" в місті.
Рейтинг найкращих кросоверів для великих родин склали експерти британського видання WhatCar.
ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів за версією WhatCar
- Kia Sportage
- Genesis GV60
- BMW iX3
- Kia EV6
- Volvo XC40
- Skoda Enyaq iV
- Mercedes-Benz GLC
- Lexus NX
- Audi Q5
- Ford Kuga
1. Kia Sportage
Найкращий сімейний кросовер у своєму класі. На його передніх й задніх сидіннях з комфортом розмістяться пасажири різного віку та розміру, а багажник кросовера просто величезний.
Можна також скласти задні сидіння у зручній конфігурації 40/20/40, чого не можуть зробити ані Nissan Qashqai, ані Volvo XC40.
Крім того, Kia Sportage має доступнішу ціну та дешевшу експлуатацію. Попри існування гібридної та плагін-гібридної версій, 1,6-літрова бензинова модель початкового рівня дешевша та пропонує низькі експлуатаційні витрати та високу продуктивність.
2. Genesis GV60
Genesis є висококласним сестринським брендом Hyundai та Kia, тому електричний Genesis GV60 базується на тих самих основах, що й Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6. Але це авто забезпечує ідеальний баланс між комфортом і контролем, роблячи його вишуканішим за EV6, і кращим за Ioniq 5 при проходженні поворотів.
Модель Premium початкового рівня є найкращою, позаяк поєднує чудову продуктивність та збільшений запас ходу понад 516 км.
3. BMW iX3
Багажник електромобіля об'ємом 550 літрів може вмістити вісім ручних валіз, що відповідає показникам Land Rover Discovery Sport, але на одну валізу менше, ніж Audi Q5.
Електрокросовер розганяється до 100 км/год за 6,8 с та має оголошений запас ходу — понад 458 км.
Раніше ми писали про моделі кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем. Також представляли ТОП-3 найкращих компактних кросоверів.
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