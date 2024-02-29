Найкращі сімейні кросовери 2024 року для подорожей з дітьми та вантажем

Ви здивуєтесь, скільки людей вміщує кросовер. Фото: freepik.com

Сімейні кросовери мають величезну перевагу в практичності над багатьма хетчбеками. А їх піднята посадка дозволяє багатьом водіям відчувати себе впевнено й безпечно на сільських дорогах або на "лежачих поліцейських" в місті.

Рейтинг найкращих кросоверів для великих родин склали експерти британського видання WhatCar.

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ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів за версією WhatCar

Kia Sportage Genesis GV60 BMW iX3 Kia EV6 Volvo XC40 Skoda Enyaq iV Mercedes-Benz GLC Lexus NX Audi Q5 Ford Kuga

1. Kia Sportage

Фото: motor1.com

Найкращий сімейний кросовер у своєму класі. На його передніх й задніх сидіннях з комфортом розмістяться пасажири різного віку та розміру, а багажник кросовера просто величезний.

Можна також скласти задні сидіння у зручній конфігурації 40/20/40, чого не можуть зробити ані Nissan Qashqai, ані Volvo XC40.

Крім того, Kia Sportage має доступнішу ціну та дешевшу експлуатацію. Попри існування гібридної та плагін-гібридної версій, 1,6-літрова бензинова модель початкового рівня дешевша та пропонує низькі експлуатаційні витрати та високу продуктивність.

2. Genesis GV60

Фото: infocar.ua

Genesis є висококласним сестринським брендом Hyundai та Kia, тому електричний Genesis GV60 базується на тих самих основах, що й Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6. Але це авто забезпечує ідеальний баланс між комфортом і контролем, роблячи його вишуканішим за EV6, і кращим за Ioniq 5 при проходженні поворотів.

Модель Premium початкового рівня є найкращою, позаяк поєднує чудову продуктивність та збільшений запас ходу понад 516 км.

3. BMW iX3

Фото: whichcar.com.au

Багажник електромобіля об'ємом 550 літрів може вмістити вісім ручних валіз, що відповідає показникам Land Rover Discovery Sport, але на одну валізу менше, ніж Audi Q5.

Електрокросовер розганяється до 100 км/год за 6,8 с та має оголошений запас ходу — понад 458 км.

Раніше ми писали про моделі кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем. Також представляли ТОП-3 найкращих компактних кросоверів.