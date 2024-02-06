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ТОП-4 надійних вживаних 7-місних кросоверів за ціною 450 тис. грн в Україні

6 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Які надійні вживані 7-місні кросовери можна купити за 450 тис. грн в Україні
Кросовер на сім місць вміщає велику родину. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Великі кросовери в Україні є сімейною альтернативою мінівенам. Звичайно, далеко не кожна родина може дозволити собі такий автомобіль, але на вторинному ринку можна знайти надійні екземпляри за прийнятною ціною.

Про це написав Dexpens.

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2011-2012 Ford Explorer

Фото: carbuzz.com

Авто має якісне внутрішнє оброблення інтер'єру та міцний 3,5-літровий двигун потужністю 294 к.с.

Нюанси

  • Проблеми з двигуном виникають після 250 тис. км пробігу.
  • На 120 тис. км потрібно замінити водяну помпу та опори ДВЗ.
  • У 6-ступінчастої автоматичної коробки передач після 150 тис. км пробігу можуть виникати проблеми з сальниками.

2013 Kia Mohave

Фото: autoevolution.com

Варто уникати 3,8-літрового бензинового двигуна та віддати перевагу версії з 3-літровим дизельним мотором — він надійніший та економічніший. Працює в парі з 8-ступінчастою АКПП.

Нюанси

  • Коробка передач може потребувати заміни соленоїдів, а в разі відмови вимагає дорого капітального ремонту. Втім, авто відзначається надійною трансмісією.

2008-2009 Honda Pilot

Фото: caranddriver.com

Друге покоління авто практичне та містке. Його 3,5-літровий двигун потужністю 257 к.с. працює з 5-ступінчастою АКПП.

Нюанси

  • Якщо не додавати оливу своєчасно, можуть постраждати вкладиші колінвала та розподільні вали.
  • У місцях з’єднання трубок охолодження трансмісійної рідини з радіатором може виникати корозія.
  • Підвісний підшипник карданного валу варто замінити вже на 160-170 тис. км пробігу.

2010-2011 Volvo XC90

Фото: drive.com.au

Найбільш раціональним вибором будуть моделі з 2,5-літровим бензиновим двигуном чи 2,4-літровим дизельним агрегатом. 5-ступінчаста автоматична коробка передач не створює проблем при своєчасній заміні мастила.

Нюанси

  • Бережіть передню оптику та блок керування муфтою, позаяк ці деталі вимагають серйозних витрат на заміну.

Раніше ми писали, які японські та південнокорейські кросовери можна купити в Україні за 800 тис. грн.

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