Які надійні вживані 7-місні кросовери можна купити за 450 тис. грн в Україні

Кросовер на сім місць вміщає велику родину. Фото: motortrend.com

Великі кросовери в Україні є сімейною альтернативою мінівенам. Звичайно, далеко не кожна родина може дозволити собі такий автомобіль, але на вторинному ринку можна знайти надійні екземпляри за прийнятною ціною.

Про це написав Dexpens.

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2011-2012 Ford Explorer

Фото: carbuzz.com

Авто має якісне внутрішнє оброблення інтер'єру та міцний 3,5-літровий двигун потужністю 294 к.с.

Нюанси

Проблеми з двигуном виникають після 250 тис. км пробігу.

На 120 тис. км потрібно замінити водяну помпу та опори ДВЗ.

У 6-ступінчастої автоматичної коробки передач після 150 тис. км пробігу можуть виникати проблеми з сальниками.

2013 Kia Mohave

Фото: autoevolution.com

Варто уникати 3,8-літрового бензинового двигуна та віддати перевагу версії з 3-літровим дизельним мотором — він надійніший та економічніший. Працює в парі з 8-ступінчастою АКПП.

Нюанси

Коробка передач може потребувати заміни соленоїдів, а в разі відмови вимагає дорого капітального ремонту. Втім, авто відзначається надійною трансмісією.

2008-2009 Honda Pilot

Фото: caranddriver.com

Друге покоління авто практичне та містке. Його 3,5-літровий двигун потужністю 257 к.с. працює з 5-ступінчастою АКПП.

Нюанси

Якщо не додавати оливу своєчасно, можуть постраждати вкладиші колінвала та розподільні вали.

У місцях з’єднання трубок охолодження трансмісійної рідини з радіатором може виникати корозія.

Підвісний підшипник карданного валу варто замінити вже на 160-170 тис. км пробігу.

2010-2011 Volvo XC90

Фото: drive.com.au

Найбільш раціональним вибором будуть моделі з 2,5-літровим бензиновим двигуном чи 2,4-літровим дизельним агрегатом. 5-ступінчаста автоматична коробка передач не створює проблем при своєчасній заміні мастила.

Нюанси

Бережіть передню оптику та блок керування муфтою, позаяк ці деталі вимагають серйозних витрат на заміну.

Раніше ми писали, які японські та південнокорейські кросовери можна купити в Україні за 800 тис. грн.