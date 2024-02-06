Які надійні вживані 7-місні кросовери можна купити за 450 тис. грн в Україні

ТОП-4 надійних вживаних 7-місних кросоверів за ціною 450 тис. грн в Україні
Великі кросовери в Україні є сімейною альтернативою мінівенам. Звичайно, далеко не кожна родина може дозволити собі такий автомобіль, але на вторинному ринку можна знайти надійні екземпляри за прийнятною ціною.
Про це написав Dexpens.
2011-2012 Ford Explorer
Авто має якісне внутрішнє оброблення інтер'єру та міцний 3,5-літровий двигун потужністю 294 к.с.
Нюанси
- Проблеми з двигуном виникають після 250 тис. км пробігу.
- На 120 тис. км потрібно замінити водяну помпу та опори ДВЗ.
- У 6-ступінчастої автоматичної коробки передач після 150 тис. км пробігу можуть виникати проблеми з сальниками.
2013 Kia Mohave
Варто уникати 3,8-літрового бензинового двигуна та віддати перевагу версії з 3-літровим дизельним мотором — він надійніший та економічніший. Працює в парі з 8-ступінчастою АКПП.
Нюанси
- Коробка передач може потребувати заміни соленоїдів, а в разі відмови вимагає дорого капітального ремонту. Втім, авто відзначається надійною трансмісією.
2008-2009 Honda Pilot
Друге покоління авто практичне та містке. Його 3,5-літровий двигун потужністю 257 к.с. працює з 5-ступінчастою АКПП.
Нюанси
- Якщо не додавати оливу своєчасно, можуть постраждати вкладиші колінвала та розподільні вали.
- У місцях з’єднання трубок охолодження трансмісійної рідини з радіатором може виникати корозія.
- Підвісний підшипник карданного валу варто замінити вже на 160-170 тис. км пробігу.
2010-2011 Volvo XC90
Найбільш раціональним вибором будуть моделі з 2,5-літровим бензиновим двигуном чи 2,4-літровим дизельним агрегатом. 5-ступінчаста автоматична коробка передач не створює проблем при своєчасній заміні мастила.
Нюанси
- Бережіть передню оптику та блок керування муфтою, позаяк ці деталі вимагають серйозних витрат на заміну.
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