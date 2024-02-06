Какие надежные подержанные 7-местные кроссоверы с пробегом можно купить за 450 тыс. грн в Украине

Кроссовер на семь мест вмещает большую семью. Фото: motortrend.com

Большие кроссоверы в Украине являются семейной альтернативой минивэнам. Конечно, далеко не каждая семья может позволить себе такой автомобиль, но на вторичном рынке можно найти надежные экземпляры по приемлемой цене.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

2011-2012 Ford Explorer

Фото: carbuzz.com

Авто имеет качественную внутреннюю отделку интерьера и прочный 3,5-литровый двигатель мощностью 294 л.с.

Нюансы

Проблемы с двигателем возникают после 250 тысяч км пробега.

На 120 тыс. км нужно заменить водяной насос и опоры ДВС.

У 6-ступенчатой автоматической коробки передач после 150 тыс. км пробега могут возникать проблемы с сальниками.

2013 Kia Mohave

Фото: autoevolution.com

Следует избегать 3,8-литрового бензинового двигателя и отдать предпочтение версии с 3-литровым дизельным мотором — он более надежный и экономичный. Работает в паре с 8-ступенчатой АКПП.

Нюансы

Коробка передач может потребовать замены соленоидов, а в случае отказа требует дорогостоящего капитального ремонта. Впрочем, автомобиль отличается надежной трансмиссией.

2008-2009 Honda Pilot

Фото: caranddriver.com

Второе поколение авто практично и вместительно. Его 3,5-литровый двигатель мощностью 257 л.с. работает с 5-ступенчатой АКПП.

Нюансы

Если не добавлять масло своевременно, могут пострадать вкладыши коленвала и распределительные валы.

В местах соединения охлаждающих трубок трансмиссионной жидкости с радиатором может возникать коррозия.

Подвесной подшипник карданного вала следует заменить уже на 160–170 тыс. км пробега.

2010-2011 Volvo XC90

Фото: drive.com.au

Наиболее рациональным выбором будут модели с 2,5-литровым бензиновым двигателем или 2,4-литровым дизельным агрегатом. 5-ступенчатая автоматическая коробка передач не создает проблем при своевременной замене смазки.

Нюансы

Берегите переднюю оптику и блок управления муфтой, так как эти детали требуют серьезных затрат на замену.

Ранее мы писали, какие японские и южнокорейские кроссоверы можно купить в Украине за 800 тыс. грн.