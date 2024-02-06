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ТОП-4 надежных подержанных 7-местных кроссоверов по цене 450 тыс. грн в Украине

6 февраля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какие надежные подержанные 7-местные кроссоверы с пробегом можно купить за 450 тыс. грн в Украине
Кроссовер на семь мест вмещает большую семью. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Большие кроссоверы в Украине являются семейной альтернативой минивэнам. Конечно, далеко не каждая семья может позволить себе такой автомобиль, но на вторичном рынке можно найти надежные экземпляры по приемлемой цене.

Об этом написал Dexpens.

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2011-2012 Ford Explorer

Фото: carbuzz.com

Авто имеет качественную внутреннюю отделку интерьера и прочный 3,5-литровый двигатель мощностью 294 л.с.

Нюансы

  • Проблемы с двигателем возникают после 250 тысяч км пробега.
  • На 120 тыс. км нужно заменить водяной насос и опоры ДВС.
  • У 6-ступенчатой автоматической коробки передач после 150 тыс. км пробега могут возникать проблемы с сальниками.

2013 Kia Mohave

Фото: autoevolution.com

Следует избегать 3,8-литрового бензинового двигателя и отдать предпочтение версии с 3-литровым дизельным мотором — он более надежный и экономичный. Работает в паре с 8-ступенчатой АКПП.

Нюансы

  • Коробка передач может потребовать замены соленоидов, а в случае отказа требует дорогостоящего капитального ремонта. Впрочем, автомобиль отличается надежной трансмиссией.

2008-2009 Honda Pilot

Фото: caranddriver.com

Второе поколение авто практично и вместительно. Его 3,5-литровый двигатель мощностью 257 л.с. работает с 5-ступенчатой АКПП.

Нюансы

  • Если не добавлять масло своевременно, могут пострадать вкладыши коленвала и распределительные валы.
  • В местах соединения охлаждающих трубок трансмиссионной жидкости с радиатором может возникать коррозия.
  • Подвесной подшипник карданного вала следует заменить уже на 160–170 тыс. км пробега.

2010-2011 Volvo XC90

Фото: drive.com.au

Наиболее рациональным выбором будут модели с 2,5-литровым бензиновым двигателем или 2,4-литровым дизельным агрегатом. 5-ступенчатая автоматическая коробка передач не создает проблем при своевременной замене смазки.

Нюансы

  • Берегите переднюю оптику и блок управления муфтой, так как эти детали требуют серьезных затрат на замену.

Ранее мы писали, какие японские и южнокорейские кроссоверы можно купить в Украине за 800 тыс. грн.

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