Какие надежные подержанные 7-местные кроссоверы с пробегом можно купить за 450 тыс. грн в Украине

ТОП-4 надежных подержанных 7-местных кроссоверов по цене 450 тыс. грн в Украине
Большие кроссоверы в Украине являются семейной альтернативой минивэнам. Конечно, далеко не каждая семья может позволить себе такой автомобиль, но на вторичном рынке можно найти надежные экземпляры по приемлемой цене.
Об этом написал Dexpens.
2011-2012 Ford Explorer
Авто имеет качественную внутреннюю отделку интерьера и прочный 3,5-литровый двигатель мощностью 294 л.с.
Нюансы
- Проблемы с двигателем возникают после 250 тысяч км пробега.
- На 120 тыс. км нужно заменить водяной насос и опоры ДВС.
- У 6-ступенчатой автоматической коробки передач после 150 тыс. км пробега могут возникать проблемы с сальниками.
2013 Kia Mohave
Следует избегать 3,8-литрового бензинового двигателя и отдать предпочтение версии с 3-литровым дизельным мотором — он более надежный и экономичный. Работает в паре с 8-ступенчатой АКПП.
Нюансы
- Коробка передач может потребовать замены соленоидов, а в случае отказа требует дорогостоящего капитального ремонта. Впрочем, автомобиль отличается надежной трансмиссией.
2008-2009 Honda Pilot
Второе поколение авто практично и вместительно. Его 3,5-литровый двигатель мощностью 257 л.с. работает с 5-ступенчатой АКПП.
Нюансы
- Если не добавлять масло своевременно, могут пострадать вкладыши коленвала и распределительные валы.
- В местах соединения охлаждающих трубок трансмиссионной жидкости с радиатором может возникать коррозия.
- Подвесной подшипник карданного вала следует заменить уже на 160–170 тыс. км пробега.
2010-2011 Volvo XC90
Наиболее рациональным выбором будут модели с 2,5-литровым бензиновым двигателем или 2,4-литровым дизельным агрегатом. 5-ступенчатая автоматическая коробка передач не создает проблем при своевременной замене смазки.
Нюансы
- Берегите переднюю оптику и блок управления муфтой, так как эти детали требуют серьезных затрат на замену.
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