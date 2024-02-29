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ТОП-10 лучших семейных кроссоверов в 2024 году

29 февраля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лучшие семейные кроссоверы 2024 года для путешествий с детьми и грузом
Вы удивитесь, сколько людей вмещает кроссовер. Фото: freepik.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Семейные кроссоверы обладают огромным преимуществом в практичности над многими хэтчбеками. А их приподнятая посадка позволяет многим водителям чувствовать себя уверенно и безопасно на сельских дорогах или на "лежачих полицейских" в городе.

Рейтинг лучших кроссоверов для больших семей составили эксперты британского издания WhatCar.

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ТОП-10 лучших семейных кроссоверов по версии WhatCar

  1. Kia Sportage
  2. Genesis GV60
  3. BMW iX3
  4. Kia EV6
  5. Volvo XC40
  6. Skoda Enyaq iV
  7. Mercedes-Benz GLC
  8. Lexus NX
  9. Audi Q5
  10. Ford Kuga

1. Kia Sportage

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов в 2024 году - фото 1
Фото: motor1.com

Лучший семейный кроссовер в своем классе. На его передних и задних сиденьях с комфортом разместятся пассажиры всех возрастов и размера, а багажник кроссовера просто огромен.

Можно также сложить задние сиденья в удобной конфигурации 40/20/40, чего не могут сделать ни Nissan Qashqai, ни Volvo XC40.

Кроме того, Kia Sportage имеет более доступную цену и более дешевую эксплуатацию. Несмотря на существование гибридной и плагин-гибридной версий, 1,6-литровая бензиновая модель начального уровня дешевле и предлагает низкие эксплуатационные расходы и высокую производительность.

2. Genesis GV60

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов в 2024 году - фото 2
Фото: infocar.ua

Genesis является высококлассным брендом Hyundai и Kia, поэтому электрический Genesis GV60 базируется на тех же основах, что и Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Но это авто обеспечивает идеальный баланс между комфортом и контролем, делая его изысканнее EV6, и лучше Ioniq 5 при прохождении поворотов.

Модель Premium начального уровня является лучшей, так как сочетает превосходную производительность и увеличенный запас хода более 516 км.

3. BMW iX3

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов в 2024 году - фото 3
Фото: whichcar.com.au

Багажник электромобиля объемом 550 литров может вместить восемь ручных чемоданов, что соответствует показателям Land Rover Discovery Sport, но на один чемодан меньше, чем Audi Q5.

Электрокроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с и имеет объявленный запас хода – более 458 км.

Ранее мы писали о моделях кроссоверов Honda, которые преодолеют 500 тыс. км пробега без серьезных проблем. Также представляли ТОП-3 лучших компактных кроссоверов.

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