Лучшие семейные кроссоверы 2024 года для путешествий с детьми и грузом

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов в 2024 году
Семейные кроссоверы обладают огромным преимуществом в практичности над многими хэтчбеками. А их приподнятая посадка позволяет многим водителям чувствовать себя уверенно и безопасно на сельских дорогах или на "лежачих полицейских" в городе.
Рейтинг лучших кроссоверов для больших семей составили эксперты британского издания WhatCar.
ТОП-10 лучших семейных кроссоверов по версии WhatCar
- Kia Sportage
- Genesis GV60
- BMW iX3
- Kia EV6
- Volvo XC40
- Skoda Enyaq iV
- Mercedes-Benz GLC
- Lexus NX
- Audi Q5
- Ford Kuga
1. Kia Sportage
Лучший семейный кроссовер в своем классе. На его передних и задних сиденьях с комфортом разместятся пассажиры всех возрастов и размера, а багажник кроссовера просто огромен.
Можно также сложить задние сиденья в удобной конфигурации 40/20/40, чего не могут сделать ни Nissan Qashqai, ни Volvo XC40.
Кроме того, Kia Sportage имеет более доступную цену и более дешевую эксплуатацию. Несмотря на существование гибридной и плагин-гибридной версий, 1,6-литровая бензиновая модель начального уровня дешевле и предлагает низкие эксплуатационные расходы и высокую производительность.
2. Genesis GV60
Genesis является высококлассным брендом Hyundai и Kia, поэтому электрический Genesis GV60 базируется на тех же основах, что и Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Но это авто обеспечивает идеальный баланс между комфортом и контролем, делая его изысканнее EV6, и лучше Ioniq 5 при прохождении поворотов.
Модель Premium начального уровня является лучшей, так как сочетает превосходную производительность и увеличенный запас хода более 516 км.
3. BMW iX3
Багажник электромобиля объемом 550 литров может вместить восемь ручных чемоданов, что соответствует показателям Land Rover Discovery Sport, но на один чемодан меньше, чем Audi Q5.
Электрокроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с и имеет объявленный запас хода – более 458 км.
Ранее мы писали о моделях кроссоверов Honda, которые преодолеют 500 тыс. км пробега без серьезных проблем. Также представляли ТОП-3 лучших компактных кроссоверов.
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