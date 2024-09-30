ТОП-4 бензиновые кроссоверы самые быстрые по разгону до 100 км/ч в 2024 году

Ferrari Purosangue. Фото: roadandtrack.com

В последнее время кроссоверы приобрели безумную популярность во всем мире, а их доля рынка растет чуть ли не каждый день. Ознакомьтесь с самыми быстрыми по разгону до 100 км/ч кроссоверами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания, которые можно приобрести в этом году.

Об этом написал Hot Cars.

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1. Porsche Cayenne Turbo GT

Фото: edmunds.com

Разгон до 100 км/ч: 3,1 с.

3,1 с. Скорость: более 305 км/ч.

более 305 км/ч. Двигатель: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом из семейства Volkswagen.

4-литровый V8 с двойным турбонаддувом из семейства Volkswagen. Мощность: 650 л.с.

650 л.с. Трансмиссия: 8-ступенчатый автомат, AWD.

8-ступенчатый автомат, AWD. Цена: от 204 000 долларов.

2. Brabus 900 Rocket Edition

Фото: motor1.com

Автомобиль создан на базе Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC Coupe.

Разгон до 100 км/ч: 3,2 с.

3,2 с. Скорость: более 322 км/ч.

более 322 км/ч. Двигатель: 4,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом.

4,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Мощность: 900 л.с.

900 л.с. Трансмиссия: 9-ступенчатый автомат, AWD.

9-ступенчатый автомат, AWD. Цена: от 612 410 долларов.

3. Ferrari Purosangue

Фото: gta5-mods.com

Разгон до 100 км/ч: 3,3 с.

3,3 с. Скорость: 312 км/ч.

312 км/ч. Двигатель: 6,5-литровый, NA V12.

6,5-литровый, NA V12. Мощность: 715 л.с.

715 л.с. Трансмиссия: 8-ступенчатый автомат, AWD.

8-ступенчатый автомат, AWD. Цена: около 400 000 долларов.

4. Aston Martin DBX707

Фото: autocar.co.uk

Разгон до 100 км/ч: 3,3 с.

3,3 с. Скорость: 310 км/ч.

310 км/ч. Двигатель: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом взят у Mercedes-Benz, M177.

4-литровый V8 с двойным турбонаддувом взят у Mercedes-Benz, M177. Мощность: 697 л.с.

697 л.с. Трансмиссия: 9-ступенчатый автомат, AWD.

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