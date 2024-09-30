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За три секунды до 100 км/ч — самые быстрые кроссоверы в 2024 году

30 сентября 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-4 бензиновые кроссоверы самые быстрые по разгону до 100 км/ч в 2024 году
Ferrari Purosangue. Фото: roadandtrack.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

В последнее время кроссоверы приобрели безумную популярность во всем мире, а их доля рынка растет чуть ли не каждый день. Ознакомьтесь с самыми быстрыми по разгону до 100 км/ч кроссоверами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания, которые можно приобрести в этом году.

Об этом написал Hot Cars.

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1. Porsche Cayenne Turbo GT

За три секунды до 100 км/ч - самые быстрые кроссоверы в 2024 году - фото 1
Фото: edmunds.com
  • Разгон до 100 км/ч: 3,1 с.
  • Скорость: более 305 км/ч.
  • Двигатель: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом из семейства Volkswagen.
  • Мощность: 650 л.с.
  • Трансмиссия: 8-ступенчатый автомат, AWD.
  • Цена: от 204 000 долларов.

2. Brabus 900 Rocket Edition

За три секунды до 100 км/ч - самые быстрые кроссоверы в 2024 году - фото 2
Фото: motor1.com
  • Автомобиль создан на базе Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC Coupe.
  • Разгон до 100 км/ч: 3,2 с.
  • Скорость: более 322 км/ч.
  • Двигатель: 4,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом.
  • Мощность: 900 л.с.
  • Трансмиссия: 9-ступенчатый автомат, AWD.
  • Цена: от 612 410 долларов.

3. Ferrari Purosangue

За три секунды до 100 км/ч - самые быстрые кроссоверы в 2024 году - фото 3
Фото: gta5-mods.com
  • Разгон до 100 км/ч: 3,3 с.
  • Скорость: 312 км/ч.
  • Двигатель: 6,5-литровый, NA V12.
  • Мощность: 715 л.с.
  • Трансмиссия: 8-ступенчатый автомат, AWD.
  • Цена: около 400 000 долларов.

4. Aston Martin DBX707

За три секунды до 100 км/ч - самые быстрые кроссоверы в 2024 году - фото 4
Фото: autocar.co.uk
  • Разгон до 100 км/ч: 3,3 с.
  • Скорость: 310 км/ч.
  • Двигатель: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом взят у Mercedes-Benz, M177.
  • Мощность: 697 л.с.
  • Трансмиссия: 9-ступенчатый автомат, AWD.

Ранее мы писали о десяти самых быстрых автомобилях Honda за всю историю. Также представляли рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас.

рейтинг авто советы автомобиль двигатель

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