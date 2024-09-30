ТОП-4 бензиновые кроссоверы самые быстрые по разгону до 100 км/ч в 2024 году

За три секунды до 100 км/ч — самые быстрые кроссоверы в 2024 году
30 сентября 2024 21:35
Ferrari Purosangue. Фото: roadandtrack.com
В последнее время кроссоверы приобрели безумную популярность во всем мире, а их доля рынка растет чуть ли не каждый день. Ознакомьтесь с самыми быстрыми по разгону до 100 км/ч кроссоверами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания, которые можно приобрести в этом году.
Об этом написал Hot Cars.
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1. Porsche Cayenne Turbo GT
- Разгон до 100 км/ч: 3,1 с.
- Скорость: более 305 км/ч.
- Двигатель: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом из семейства Volkswagen.
- Мощность: 650 л.с.
- Трансмиссия: 8-ступенчатый автомат, AWD.
- Цена: от 204 000 долларов.
2. Brabus 900 Rocket Edition
- Автомобиль создан на базе Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC Coupe.
- Разгон до 100 км/ч: 3,2 с.
- Скорость: более 322 км/ч.
- Двигатель: 4,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом.
- Мощность: 900 л.с.
- Трансмиссия: 9-ступенчатый автомат, AWD.
- Цена: от 612 410 долларов.
3. Ferrari Purosangue
- Разгон до 100 км/ч: 3,3 с.
- Скорость: 312 км/ч.
- Двигатель: 6,5-литровый, NA V12.
- Мощность: 715 л.с.
- Трансмиссия: 8-ступенчатый автомат, AWD.
- Цена: около 400 000 долларов.
4. Aston Martin DBX707
- Разгон до 100 км/ч: 3,3 с.
- Скорость: 310 км/ч.
- Двигатель: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом взят у Mercedes-Benz, M177.
- Мощность: 697 л.с.
- Трансмиссия: 9-ступенчатый автомат, AWD.
Ранее мы писали о десяти самых быстрых автомобилях Honda за всю историю. Также представляли рейтинг лучших дизельных внедорожников 2024 года для покупки прямо сейчас.
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