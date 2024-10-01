ТОП-6 внедорожников, которые будут служить дольше, чем от них ожидают

Шесть самых долговечных внедорожников, которые стоят своих денег
Иногда вместо дешевых вариантов лучше рассмотреть предложения более дорогих внедорожников, ведь их годами надежная работа стоит денег, которые за них заплатили. Представлен список в алфавитном порядке, основанный на рейтинге машин с самым длительным сроком эксплуатации iSeeCars.
Об этом написал GOBankingRates.
Chevrolet Tahoe
- Цена от: 58 195 долларов
Долговечный полноразмерный внедорожник занял 12 место в общем списке 30 лучших автомобилей iSeeCars, которые прослужат более 400 000 км пробега.
GMC Yukon
- Цена: от 68 895 долларов
Согласно рейтингу iSeeCars, внедорожник занял 10-е место среди всех авто, которые спокойно преодолеют более 400 000 км.
Honda Pilot
- Цена: от 41 595 долларов
Среднеразмерный семейный внедорожник с тремя рядами сидений и дополнительным грузовым пространством занял восьмое место в рейтинге автомобилей, пробежавших более 400 000 км.
Lexus GX
- Цена: от 64 250 долларов
Среднеразмерный внедорожник занимает пятое место среди 20 лучших автомобилей, которые прослужат более 400 000 км.
Nissan Pathfinder
- Цена: от 38 040 долларов
Специалисты Car and Driver считают модель удобным семейным транспортом. Также Pathfinder является самым дешевым среднеразмерным внедорожником в этом обзоре. Занимает 13 место среди 20 самых долговечных автомобилей в рейтинге iSeeCars.
Toyota Highlander
- Цена: от 41 000 долларов
Highlander и Highlander Hybrid занимают соответственно 5 и 17 места среди 30 лучших автомобилей, которые преодолеют более 400 000 км.
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