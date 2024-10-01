ТОП-6 внедорожников, которые будут служить дольше, чем от них ожидают

Honda Pilot и Toyota Highlander. Фото: driving.ca

Иногда вместо дешевых вариантов лучше рассмотреть предложения более дорогих внедорожников, ведь их годами надежная работа стоит денег, которые за них заплатили. Представлен список в алфавитном порядке, основанный на рейтинге машин с самым длительным сроком эксплуатации iSeeCars.

Об этом написал GOBankingRates.

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Chevrolet Tahoe

Фото: byerschevy.com

Цена от: 58 195 долларов

Долговечный полноразмерный внедорожник занял 12 место в общем списке 30 лучших автомобилей iSeeCars, которые прослужат более 400 000 км пробега.

GMC Yukon

Фото: whichcar.com.au

Цена: от 68 895 долларов

Согласно рейтингу iSeeCars, внедорожник занял 10-е место среди всех авто, которые спокойно преодолеют более 400 000 км.

Honda Pilot

Фото: motortrend.com

Цена: от 41 595 долларов

Среднеразмерный семейный внедорожник с тремя рядами сидений и дополнительным грузовым пространством занял восьмое место в рейтинге автомобилей, пробежавших более 400 000 км.

Lexus GX

Фото: motortrend.com

Цена: от 64 250 долларов

Среднеразмерный внедорожник занимает пятое место среди 20 лучших автомобилей, которые прослужат более 400 000 км.

Nissan Pathfinder

Фото: carexpert.com.au

Цена: от 38 040 долларов

Специалисты Car and Driver считают модель удобным семейным транспортом. Также Pathfinder является самым дешевым среднеразмерным внедорожником в этом обзоре. Занимает 13 место среди 20 самых долговечных автомобилей в рейтинге iSeeCars.

Toyota Highlander

Фото: mobile.guideautoweb.com

Цена: от 41 000 долларов

Highlander и Highlander Hybrid занимают соответственно 5 и 17 места среди 30 лучших автомобилей, которые преодолеют более 400 000 км.

Ранее мы писали о пяти самых ненадежных кроссоверах и внедорожниках в 2024 году. Также представляли рейтинг самых быстрых по разгону до 100 км/ч кроссоверов, оборудованных двигателями внутреннего сгорания.