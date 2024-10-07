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Лучшие седаны для водителей старшего возраста в 2024 году

7 октября 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-6 лучших седанов для водителей старшего возраста в 2024 году
Автомобили. Фото: automoblog.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Для старших водителей в автомобилях важны высокие параметры безопасности и плавность езды. За несколько месяцев перед Новым годом можно найти выгодное предложение на седаны, ведь дилеры, как правило, пытаются быстрее распродать старые модели, чтобы освободить место для автомобилей нового сезона.

Об этом написал GOBankingRates.

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Фото: desertlexus.com

US News & World Report назвал модель самым лучшим автомобилем для возрастных водителей. Это роскошный среднеразмерный автомобиль с удобной посадкой водителя, обилием пространства и экономичной гибридной силовой установкой. Базовая цена — 43 440 долларов.

2024 Toyota Camry

Лучшие седаны для водителей постарше в 2024 году - фото 2
Фото: Toyota

Этот седан по стартовой цене 26 420 долларов легко маневрирует и имеет хорошую экономию топлива. Вот еще один плюс Camry – информационно-развлекательная система, которой легко пользоваться.

2024 Honda Accord

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Фото: calgaryhonda.ca

По цене 27 895 долларов Accord получил награду US News как самый лучший среднеразмерный автомобиль 2024 года. Accord имеет много преимуществ для пожилых людей, которым нужен комфорт и безопасность, включая удобную кабину, роскошные сиденья и плавность движения.

2024 Toyota Crown

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Фото: Toyota

Kelley Blue Book назвал авто лучшим выбором для старших водителей с базовой ценой 41 445 долларов. Машина имеет светодиодную подсветку с автоматическим включением и выключением, ассистент дальнего света, экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов и предупреждением о выезде из полосы движения со вспомогательным управлением.

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Фото: acuraofmaui.com

Начиная с 32 995 долларов, Integra имеет кучу средств помощи водителю, включая мониторинг слепых зон и обнаружение пешеходов. Имеет простую в использовании информационно-развлекательную систему.

2024 Mazda3

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Фото: mazda.ca

Надежный и доступный автомобиль. 4-дверные седаны сегодня уступают по популярности кроссоверам, но Mazda3 является лучшим представителем линейки компании, предлагая отличную стоимость, стиль и экономию топлива.

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21:13 В Киеве трое мужчин ночью избили сотрудника СБУ — что решил суд

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