ТОП-6 лучших седанов для водителей старшего возраста в 2024 году

Автомобили. Фото: automoblog.com

Для старших водителей в автомобилях важны высокие параметры безопасности и плавность езды. За несколько месяцев перед Новым годом можно найти выгодное предложение на седаны, ведь дилеры, как правило, пытаются быстрее распродать старые модели, чтобы освободить место для автомобилей нового сезона.

Об этом написал GOBankingRates.

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2024 Lexus ES Hybrid

Фото: desertlexus.com

US News & World Report назвал модель самым лучшим автомобилем для возрастных водителей. Это роскошный среднеразмерный автомобиль с удобной посадкой водителя, обилием пространства и экономичной гибридной силовой установкой. Базовая цена — 43 440 долларов.

2024 Toyota Camry

Фото: Toyota

Этот седан по стартовой цене 26 420 долларов легко маневрирует и имеет хорошую экономию топлива. Вот еще один плюс Camry – информационно-развлекательная система, которой легко пользоваться.

2024 Honda Accord

Фото: calgaryhonda.ca

По цене 27 895 долларов Accord получил награду US News как самый лучший среднеразмерный автомобиль 2024 года. Accord имеет много преимуществ для пожилых людей, которым нужен комфорт и безопасность, включая удобную кабину, роскошные сиденья и плавность движения.

2024 Toyota Crown

Фото: Toyota

Kelley Blue Book назвал авто лучшим выбором для старших водителей с базовой ценой 41 445 долларов. Машина имеет светодиодную подсветку с автоматическим включением и выключением, ассистент дальнего света, экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов и предупреждением о выезде из полосы движения со вспомогательным управлением.

2024 Acura Integra

Фото: acuraofmaui.com

Начиная с 32 995 долларов, Integra имеет кучу средств помощи водителю, включая мониторинг слепых зон и обнаружение пешеходов. Имеет простую в использовании информационно-развлекательную систему.

2024 Mazda3

Фото: mazda.ca

Надежный и доступный автомобиль. 4-дверные седаны сегодня уступают по популярности кроссоверам, но Mazda3 является лучшим представителем линейки компании, предлагая отличную стоимость, стиль и экономию топлива.

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