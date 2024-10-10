Щодня Toyota продає понад 833 автомобілів Camry — дивовижний звіт

2024 Toyota Camry. Фото: caranddriver.com

Днями Toyota опублікувала результати продажів авто за третій квартал 2024 року в США, де моделі компанії продовжують займати високі місця в чартах. Головний приріст забезпечили три хіти бренду — Camry, Corolla та RAV4.

Про це повідомив Motor1.

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Toyota Camry

Сімейний седан продемонстрував зростання на 1,7% у вересні, з продажами 22 934 автомобілів. Загалом, за період з початку року до вересня, Toyota реалізувала 227 576 Camry, що на 4,4% більше в порівнянні з минулим роком.

Це означає, що компанія продавала понад 833 екземплярів на день, а якщо врахувати лише робочі дні, ця цифра може бути ще вищою.

Toyota Corolla

Модель також демонструє позитивні результати, зростаючи на 6,9% у вересні з обсягом 177 092 автомобілів. В середньому за день Toyota продавала 648,6 Corolla.

На відміну від Camry, Corolla доступна не лише у вигляді седана, але також як хетчбек та універсал.

Toyota RAV4

Компактний кросовер Toyota став справжнім хітом, досягнувши 350 331 одиниці продажу з початку року, що складає значне зростання на 15,7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Це означає, що в середньому Toyota щодня реалізувала 1283 RAV4.

Не дивно, адже він поєднує в собі, як переваги позашляховиків — повний привід й підвищену вантажність, так й седанів — маневровість та невеликі витрати палива.

Ці три моделі продовжують тримати потужні позиції на автомобільному ринку, що допомагає Toyota вже четвертий рік поспіль залишається найбільшим автовиробником у світі. Торік компанія продала 9 483 137 автомобілів, а її люксовий бренд Lexus показав стрімке зростання, реалізувавши 824 258 одиниць — на 132% більше, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, українці у вересні 2024 року купили 618 нових авто Toyota. Попри падіння реалізації на 567 автомобілів у порівнянні з серпнем, японський бренд продовжує упевнено очолювати ТОП-20 найбільш продаваних авто в Україні. Також ми писали, про шість найнадійніших моделей Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу.