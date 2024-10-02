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Не лише Toyota — які автомобілі купляли українці у вересні 2024 року

2 жовтня 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-22 найпопулярніших автобрендів серед українців у вересні 2024 року
Автосалон. Фото: point.autoua.net
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Підвищена активність покупців в серпні 2024 року, викликана так й не реалізованою ідеєю уряду підняти збір за першу реєстрацію легкових автомобілів з 1 вересня, призвела до прогнозованого спаду попиту на авто в перший місяць осені. В результаті обсяг продажу нових авто в Україні становив 5114 одиниць, що на 36,6% менша, ніж у рекордному серпні.

Про це написав AUTO.RIA.

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За таких умов важко робити конкретні висновки про уподобання автомобілістів, хоча загальний тренд зростання попиту на низку традиційно популярних моделей залишається.

Перелік найбільш успішних брендів на українському ринку не зазнав значних змін, хоча обсяги продажів зменшувалися нерівномірно. У вересні провідну позицію серед виробників знову зайняла Toyota, яку активно переслідував Renault.

Найбільші втрати зафіксовано у Toyota. Проте значна різниця у продажах — 1185 легковиків у серпні проти 660 автомобілів Renault у тому ж місяці — дозволила японській марці зберегти провідну позицію, попри падіння обсягів продажу.

Серед учасників верхньої двадцятки рейтингу найпопулярніших брендів найменше втрат у продажах показав китайський Zeekr. У перший місяць осені дилери реалізували всього на чотири електромобілі менше, ніж наприкінці літа.

ТОП-22 автобрендів в Україні у вересні 2024 року

  1. Toyota: 618 нових авто (-567 проти серпня);
  2. Renault: 498 (-162);
  3. BMW: 419 (-231);
  4. Skoda: 328 (-93);
  5. Volkswagen: 328 (-198);
  6. Hyundai: 226 (-126);
  7. Nissan: 197 (-207);
  8. Suzuki: 196 (-60);
  9. Mazda: 189 (-131);
  10. Mercedes-Benz: 165 (-101);
  11. BYD: 164 (-143);
  12. Citroen: 161 (-33);
  13. Audi: 159 (-87);
  14. Honda: 137 (-94);
  15. Kia: 131 (-149);
  16. Zeekr: 118 (-4);
  17. Lexus: 116 (-99);
  18. Peugeot: 105 (-92);
  19. Volvo: 95 (-47);
  20. Mitsubishi: 90 (-80);
  21. Land Rover: 71 (-39);
  22. MG: 71 (-23).

Раніше ми писали про найдоступніші нові не китайські пікапи за ціною до 1 500 000 грн в Україні у 2024 році. Також експерти назвали моделі Toyota з вічними двигунами.

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