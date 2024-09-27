ТОП-3 найдешевших нових не китайських пікапів в Україні у 2024 році

Пікапи. Фото: imxauto.com

Від початку повномасштабної війни попит на пікапи з системою повного приводу в Україні істотно зріс. Це було викликано потребами Сил оборони та загальними змінами в настроях автолюбителів, які шукають надійні та універсальні транспортні засоби.

Про це написав AUTO.RIA.

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В Україні почали активно імпортувати як вживані, так і нові пікапи, що привело до зростання асортименту на ринку. І сьогодні вони задовольняють різні потреби споживачів — від бюджетних варіантів до преміумкласу.

При цьому на українському ринку з'явилися не лише бюджетні моделі пікапів, а й побільшало дорогих. Наприклад, не так давно в Україні почали офіційно продавати машини американського бренду RAM, який отримав власного імпортера в нашій країні.

Mitsubishi L200 (5 покоління)

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Ціна: від 1 399 000 грн.

від 1 399 000 грн. Двигун: 2,4d (154 к.с.).

Peugeot Landtrek

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Ціна: від 1 399 000 грн.

від 1 399 000 грн. Двигун: 1,9d (150 к.с.).

SsangYong Musso

Фото: carexpert.com.au

Ціна: від 1 400 000 грн.

від 1 400 000 грн. Двигун: 2,2d (181 к.с.).

Раніше ми писали, що в Україні з'явився Mitsubishi L200 шостого покоління, який коштує від 1 675 000 грн. Також публікували рейтинг найнадійніших пікапів Toyota у 2024 році.