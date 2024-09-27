ТОП-3 найдешевших нових не китайських пікапів в Україні у 2024 році

Найдоступніші нові не китайські пікапи до 1 500 000 грн в Україні у 2024 році
Від початку повномасштабної війни попит на пікапи з системою повного приводу в Україні істотно зріс. Це було викликано потребами Сил оборони та загальними змінами в настроях автолюбителів, які шукають надійні та універсальні транспортні засоби.
Про це написав AUTO.RIA.
Не лише для ЗСУ
В Україні почали активно імпортувати як вживані, так і нові пікапи, що привело до зростання асортименту на ринку. І сьогодні вони задовольняють різні потреби споживачів — від бюджетних варіантів до преміумкласу.
При цьому на українському ринку з'явилися не лише бюджетні моделі пікапів, а й побільшало дорогих. Наприклад, не так давно в Україні почали офіційно продавати машини американського бренду RAM, який отримав власного імпортера в нашій країні.
Mitsubishi L200 (5 покоління)
- Ціна: від 1 399 000 грн.
- Двигун: 2,4d (154 к.с.).
Peugeot Landtrek
- Ціна: від 1 399 000 грн.
- Двигун: 1,9d (150 к.с.).
SsangYong Musso
- Ціна: від 1 400 000 грн.
- Двигун: 2,2d (181 к.с.).
Раніше ми писали, що в Україні з'явився Mitsubishi L200 шостого покоління, який коштує від 1 675 000 грн. Також публікували рейтинг найнадійніших пікапів Toyota у 2024 році.
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