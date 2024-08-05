Новий Mitsubishi L200 з'явився в Україні — яка ціна залежно від комплектації

Mitsubishi L200 шостої генерації. Фото: motor1.com

Розпочалися продажі шостого покоління Mitsubishi L200 в Україні. Новий пікап став потужнішим та дорожчим за попередника.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Пікап з дворядною пасажирською кабіною, залежно від комплектації, має довжину 5265-5320 мм. Колісна база становить 3130 мм. Секції денних ходових вогнів та головного світла стали вужчими, а протитуманні фари відокремилися й отримали горизонтальні гнізда на бампері.

Просторіший інтер'єр

Щиток приладів зберіг два класичні циферблати обабіч та отримав вбудований 7-дюймовий кольоровий дисплей. Окрім інших функцій, виводиться діаграма роботи фірмової системи повного приводу Super Select 4WD з примусовим блокуванням заднього диференціала, автоматичним контролем та векторизацією тяги.

В усіх комплектаціях, окрім базової, по центру торпедо розміщений 8-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою Apple CarPlay / Android Auto.

Другий ряд сидінь став зручнішим для тривалих поїздок, адже довша колісна база дозволила збільшити кут нахилу задньої спинки.

Фото: motor1.com

Силова установка

Турбодизельний 2,4-літровий двигун 4N16 залежно від комплектації забезпечує пікап потужністю 150 к.с. або 184 к.с. У початковій комплектації Invite його тяга передається системі повного приводу Super Select 4 WD через 6-ступеневу механічну коробку передач. Версія Intense дає можливість обирати між МКПП або АКПП. Максимальна Ultimate постачається лише з 6-ступеневим автоматом.

Ціни на Mitsubishi L200

Invite — 1 675 000 грн.

— 1 675 000 грн. Intense — з механікою 1 775 000 грн, з автоматом 1 850 000 грн.

— з механікою 1 775 000 грн, з автоматом 1 850 000 грн. Ultimate — 1 950 000 грн.

Раніше ми публікували рейтинг вживаних пікапів в Україні. Також повідомлялося, що Great Wall випустив здоровенний 6-колісний пікап Shanhai Poer 6×6.