Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Китайці показали потужний пікап у стилі Cybertruck — що його відрізняє від Tesla arrow

Китайці показали потужний пікап у стилі Cybertruck — що його відрізняє від Tesla

2 травня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Китайський пікап у стилі Tesla Cybertruck виявився потужнішим за свій прототип
Електричний пікап Dongfeng. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

З моменту презентації Tesla Cybertruck здавалося неминучим, що згодом версія цієї вантажівки з’явиться в Китаї. Цей час настав — презентація електричного пікапа Dongfeng відбулося на Пекінській міжнародній автомобільній виставці 2024.

Про це повідомив Cars Coops.

Читайте також:

Дизайн

Немає сумніву, що дизайнери Dongfeng черпали натхнення з Cybertruck. Порівняно з Tesla, він має трохи м’якші краї, а панелі кузова не зроблені з нержавіючої сталі. Спереду є світлодіодна світлова смуга та міцна на вигляд захисна пластина.

 

Китайці показали потужний пікап у стилі Cybertruck — що його відрізняє від Tesla - фото 1
Фото: carscoops.com

Характеристики

Деталі виробництва електричної вантажівки залишаються незрозумілими. Вважається, що пікап базується на платформі Dongfeng EV, яка видає 1305 к.с., що робить його потужнішим за флагманську версію Tesla CyberBeast.

Авто має бічні підніжки з електроприводом, аеродинамічні ковпаки на колеса та комплект грязьових шин.

Вплив Cybertruck продовжується в задній частині, де Dongfeng продемонстрував модель із наметом.

Інтер'єр

Усередині кабіни розташоване рульове колесо квадратної форми та дисплеї, які, здається, охоплюють всю ширину панелі приладів. Салон розрахований на п'ять місць, а крісла мають бічну підтримку. Передбачений проєкційний дисплей.

 

Китайці показали потужний пікап у стилі Cybertruck — що його відрізняє від Tesla - фото 2
Фото: carscoops.com

Раніше ми писали про найкращі та найгірші китайські автомобілі. Також представляли ТОП-3 китайських автомобілів потужністю понад 1000 к.с.

Китай
Tesla
авто
електрокари
автомобіль
електромобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри