Китайський пікап у стилі Tesla Cybertruck виявився потужнішим за свій прототип

Електричний пікап Dongfeng. Фото: carscoops.com

З моменту презентації Tesla Cybertruck здавалося неминучим, що згодом версія цієї вантажівки з’явиться в Китаї. Цей час настав — презентація електричного пікапа Dongfeng відбулося на Пекінській міжнародній автомобільній виставці 2024.

Про це повідомив Cars Coops.

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Дизайн

Немає сумніву, що дизайнери Dongfeng черпали натхнення з Cybertruck. Порівняно з Tesla, він має трохи м’якші краї, а панелі кузова не зроблені з нержавіючої сталі. Спереду є світлодіодна світлова смуга та міцна на вигляд захисна пластина.

Фото: carscoops.com

Характеристики

Деталі виробництва електричної вантажівки залишаються незрозумілими. Вважається, що пікап базується на платформі Dongfeng EV, яка видає 1305 к.с., що робить його потужнішим за флагманську версію Tesla CyberBeast.

Авто має бічні підніжки з електроприводом, аеродинамічні ковпаки на колеса та комплект грязьових шин.

Вплив Cybertruck продовжується в задній частині, де Dongfeng продемонстрував модель із наметом.

Інтер'єр

Усередині кабіни розташоване рульове колесо квадратної форми та дисплеї, які, здається, охоплюють всю ширину панелі приладів. Салон розрахований на п'ять місць, а крісла мають бічну підтримку. Передбачений проєкційний дисплей.

Фото: carscoops.com

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