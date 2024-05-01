Tesla Cybertruck нарешті став позашляховиком — які оновлення отримав пікап

Tesla Cybertruck. Фото: motor1.com

Tesla запускає новий режим для Cybertruck, який покращить його позашляхові можливості. Раніше в польових умовах ці характеристики автомобіля розчаровували.

Про це повідомив CarBuzz.

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Що зміниться

Провідний інженер компанії Уес Моррілл детально описав усі оновлення в соцмережі X.

Насамперед новий Cybetruck Off-Roading отримав два режими:

Overland — для кращого зчеплення на пересічній місцевості

— для кращого зчеплення на пересічній місцевості Baja — для покращеного керування на високих швидкостях.

Також будуть доступні блокувальні диференціали, які допоможуть зберегти зчеплення на нерівних поверхнях.

Моррілл описує Baja як еквівалент трекового режиму. Є навіть повзунок балансу керованості, який дозволяє водієві вибрати бажане налаштування. Цей діапазон варіюється від "Стандартного", де система контролю тяги та стабілізації допомагає водієві, до "Мінімального", який надає людині повний контроль з мінімальним втручанням систем допомоги.

Повзунок Terrain Slider регулює кліренс та налаштування підвіски для різних поверхонь.





Інші оновлення

Значні покращення отримав режим "Намет". Якщо виявиться, що місце для кемпінгу знаходиться на нерівній поверхні, пневматична підвіска вирівняє автомобіль, щоб забезпечити спокійний нічний сон.

Передньою світловою панеллю та ліхтарями можна керувати окремо, як розсіяним освітленням.

Система підвіски також може оцінювати корисне навантаження з більшою точністю, ніж раніше, і автоматично регулюватиме амортизацію для більш відповідної якості їзди та безпечнішого керування.

Моррілл заявив, що оновлення вже поширюється на Wave 1 Cybertrucks, а це означає, що іншим власникам пікапа не доведеться довго чекати.

Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.