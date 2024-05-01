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Tesla Cybertruck наконец-то получит внедорожные функции — как обновили пикап

1 мая 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Tesla Cybertruck наконец-то стал внедорожником — какие обновления получил пикап
Tesla Cybertruck. Фото: motor1.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Tesla запускает новый режим Cybertruck, который улучшит его внедорожные возможности. Раньше в полевых условиях эти характеристики автомобиля разочаровывали.

Об этом сообщил CarBuzz.

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Что изменится

Ведущий инженер компании Уэс Моррилл подробно описал все обновления в соцсети X.

В первую очередь, новый Cybetruck Off-Roading получил два режима:

  • Overland — для лучшего сцепления на средней местности
  • Baja — для улучшенного управления на высоких скоростях.

Также будут доступны блокировочные дифференциалы, которые помогут сохранить сцепление на неровных поверхностях.

Моррил описывает Baja как эквивалент трекового режима. Есть даже ползунок баланса управляемости, позволяющий водителю выбрать желаемую настройку. Этот диапазон варьируется от "Стандартного", где система контроля тяги и стабилизации помогает водителю до "Минимального", который предоставляет человеку полный контроль с минимальным вмешательством систем помощи.

Ползунок Terrain Slider регулирует клиренс и настройку подвески для разных поверхностей.


Tesla Cybertruck наконец-то получит внедорожные функции - как обновили пикап - фото 1

Другие обновления

Значительные улучшения получил режим "Палатка". Если место для кемпинга окажется на неровной поверхности, пневматическая подвеска выровняет автомобиль, чтобы обеспечить спокойный ночной сон.

Передней световой панелью и фонарями можно управлять, как рассеянным освещением.

Система подвески также может оценивать полезную нагрузку с большей точностью, чем раньше, и будет автоматически регулировать амортизацию для более соответствующего качества езды и более безопасного управления.

Моррил заявил, что обновление уже распространяется на Wave 1 Cybertrucks, а это значит, что другим владельцам пикапа не придется долго ждать.

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.

США
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