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Tesla Cybertruck показал свою полную беспомощность на бездорожье в Техасе

15 апреля 2024 22:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Tesla Cybertruck оконфузился на бездорожье в Техасе — что случилось
Cybertruck застрял на пригорке. Скриншот: YotaFam Adventures
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Cybertruck застрял в небольшом дереве в парке приключений Hidden Falls в Техасе. Электрический пикап смог продолжить путешествие только с помощью троса и лебедки другого внедорожника, что показало несколько слабых мест Tesla на бездорожье.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Когда Tesla Cybertruck пытался подняться на холм, он почти врезался в единственное дерево у тропы. Как грузовик оказался в таком положении — непонятно. Раздается голос водителя. "Вытащите меня, вытащите меня, иначе я здесь застряну", — причитает он в панике.

 

Далее трос лебедки крепко держится за буксирный крюк и, похоже, оттягивает Cybertruck в сторону от дерева. Но даже после этого кажется, что с Tesla что-то не так. Даже без механических проблем, вызванных контактом с деревом, препятствия преодолеваются слишком долго и сложно.

Эксперты о проблемах Cybertruck на бездорожье

  • Вездеходные шины, с которыми поставляется пикап, не кажутся цепкими, когда дорога заканчивается.
  • Обещанное обновление программного обеспечения, включая электронные блокировки для осей, станет настоящим улучшением.

До того времени будет интересно понаблюдать за тем, сколько еще неисправностей случится с Cybertruck на бездорожье.

 

Tesla Cybertruck показал свою полную беспомощность на бездорожье в Техасе - фото 1
Скриншот: YotaFam Adventures

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.

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