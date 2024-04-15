Tesla Cybertruck оконфузился на бездорожье в Техасе — что случилось

Cybertruck застрял на пригорке. Скриншот: YotaFam Adventures

Cybertruck застрял в небольшом дереве в парке приключений Hidden Falls в Техасе. Электрический пикап смог продолжить путешествие только с помощью троса и лебедки другого внедорожника, что показало несколько слабых мест Tesla на бездорожье.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Когда Tesla Cybertruck пытался подняться на холм, он почти врезался в единственное дерево у тропы. Как грузовик оказался в таком положении — непонятно. Раздается голос водителя. "Вытащите меня, вытащите меня, иначе я здесь застряну", — причитает он в панике.

Далее трос лебедки крепко держится за буксирный крюк и, похоже, оттягивает Cybertruck в сторону от дерева. Но даже после этого кажется, что с Tesla что-то не так. Даже без механических проблем, вызванных контактом с деревом, препятствия преодолеваются слишком долго и сложно.

Эксперты о проблемах Cybertruck на бездорожье

Вездеходные шины, с которыми поставляется пикап, не кажутся цепкими, когда дорога заканчивается.

Обещанное обновление программного обеспечения, включая электронные блокировки для осей, станет настоящим улучшением.

До того времени будет интересно понаблюдать за тем, сколько еще неисправностей случится с Cybertruck на бездорожье.

Скриншот: YotaFam Adventures

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.