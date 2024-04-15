Tesla Cybertruck оконфузился на бездорожье в Техасе — что случилось

Tesla Cybertruck показал свою полную беспомощность на бездорожье в Техасе
Cybertruck застрял в небольшом дереве в парке приключений Hidden Falls в Техасе. Электрический пикап смог продолжить путешествие только с помощью троса и лебедки другого внедорожника, что показало несколько слабых мест Tesla на бездорожье.
Об этом сообщил Cars Coops.
Когда Tesla Cybertruck пытался подняться на холм, он почти врезался в единственное дерево у тропы. Как грузовик оказался в таком положении — непонятно. Раздается голос водителя. "Вытащите меня, вытащите меня, иначе я здесь застряну", — причитает он в панике.
Далее трос лебедки крепко держится за буксирный крюк и, похоже, оттягивает Cybertruck в сторону от дерева. Но даже после этого кажется, что с Tesla что-то не так. Даже без механических проблем, вызванных контактом с деревом, препятствия преодолеваются слишком долго и сложно.
Эксперты о проблемах Cybertruck на бездорожье
- Вездеходные шины, с которыми поставляется пикап, не кажутся цепкими, когда дорога заканчивается.
- Обещанное обновление программного обеспечения, включая электронные блокировки для осей, станет настоящим улучшением.
До того времени будет интересно понаблюдать за тем, сколько еще неисправностей случится с Cybertruck на бездорожье.
Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.
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