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Tesla Cybertruck показав свою повну безпорадність на бездоріжжі в Техасі

15 квітня 2024 22:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Tesla Cybertruck осоромився на бездоріжжі в Техасі — що трапилося
Cybertruck застряг на пагорбі. Скриншот: YotaFam Adventures
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Cybertruck застряг в невеликому дереві в парку пригод Hidden Falls у Техасі. Електричний пікап зміг продовжити подорож лише за допомогою троса та лебідки іншого позашляховика, що висвітило кілька слабких місць Tesla на бездоріжжі.

Про це повідомив Cars Coops.

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Коли Tesla Cybertruck намагався піднятися на пагорб, він майже врізався в єдине дерево біля стежки. Як вантажівка опинилася в такому становищі — незрозуміло. Лунає голос водія. "Витягніть мене, витягніть мене, інакше я тут застрягну", — причитає він у паніці.

 

Далі трос лебідки міцно тримається за буксирний гак і, схоже, відтягує Cybertruck вбік від дерева. Але навіть після цього здається, що з Tesla щось не так. Навіть без механічних проблем, викликаних контактом з деревом, перешкоди долаються занадто довго та складно.

Експерти про проблеми Cybertruck на бездоріжжі

  • Всюдихідні шини, з якими поставляється пікап, не здаються чіпкими, коли дорога закінчується.
  • Обіцяне оновлення програмного забезпечення, зокрема електронні блокування для осей, стане справжнім покращенням.

До того часу буде цікаво поспостерігати за тим, скільки ще несправностей трапиться з Cybertruck на бездоріжжі.

 

Tesla Cybertruck показав свою повну безпорадність на бездоріжжі в Техасі - фото 1
Скриншот: YotaFam Adventures

Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.

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