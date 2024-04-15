Tesla Cybertruck осоромився на бездоріжжі в Техасі — що трапилося

Cybertruck застряг на пагорбі. Скриншот: YotaFam Adventures

Cybertruck застряг в невеликому дереві в парку пригод Hidden Falls у Техасі. Електричний пікап зміг продовжити подорож лише за допомогою троса та лебідки іншого позашляховика, що висвітило кілька слабких місць Tesla на бездоріжжі.

Про це повідомив Cars Coops.

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Коли Tesla Cybertruck намагався піднятися на пагорб, він майже врізався в єдине дерево біля стежки. Як вантажівка опинилася в такому становищі — незрозуміло. Лунає голос водія. "Витягніть мене, витягніть мене, інакше я тут застрягну", — причитає він у паніці.

Далі трос лебідки міцно тримається за буксирний гак і, схоже, відтягує Cybertruck вбік від дерева. Але навіть після цього здається, що з Tesla щось не так. Навіть без механічних проблем, викликаних контактом з деревом, перешкоди долаються занадто довго та складно.

Експерти про проблеми Cybertruck на бездоріжжі

Всюдихідні шини, з якими поставляється пікап, не здаються чіпкими, коли дорога закінчується.

Обіцяне оновлення програмного забезпечення, зокрема електронні блокування для осей, стане справжнім покращенням.

До того часу буде цікаво поспостерігати за тим, скільки ще несправностей трапиться з Cybertruck на бездоріжжі.

Скриншот: YotaFam Adventures

Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.