Китайский пикап в стиле Tesla Cybertruck оказался мощнее своего прототипа

Электрический пикап Dongfeng. Фото: carscoops.com

С момента презентации Tesla Cybertruck казалось неизбежным, что впоследствии версия этого грузовика появится в Китае. Это время пришло — презентация электрического пикапа Dongfeng состоялась на Пекинской международной автомобильной выставке 2024 года.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дизайн

Нет сомнения, что дизайнеры Dongfeng черпали вдохновение из Cybertruck. По сравнению с Tesla он имеет немного более мягкие края, а панели кузова не сделаны из нержавеющей стали. Спереди есть светодиодная световая полоса и прочная с виду защитная пластина.

Фото: carscoops.com

Характеристики

Детали производства электрического грузовика остаются непонятными. Считается, что пикап базируется на платформе Dongfeng EV, которая выдает 1305 л.с., что делает его мощнее флагманской версии Tesla CyberBeast.

Автомобиль имеет боковые подножки с электроприводом, аэродинамические колпаки на колеса и комплект грязевых шин.

Влияние Cybertruck продолжается в задней части, где Dongfeng продемонстрировал модель с палаткой.

Интерьер

Внутри кабины расположено рулевое колесо квадратной формы и дисплеи, которые, похоже, охватывают всю ширину приборной панели. Салон рассчитан на пять мест, а кресла имеют боковую поддержку. Предусмотрен проекционный дисплей.

Фото: carscoops.com

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