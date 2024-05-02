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Китайцы показали мощный пикап в стиле Cybertruck — что его отличает от Tesla

2 мая 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Китайский пикап в стиле Tesla Cybertruck оказался мощнее своего прототипа
Электрический пикап Dongfeng. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

С момента презентации Tesla Cybertruck казалось неизбежным, что впоследствии версия этого грузовика появится в Китае. Это время пришло — презентация электрического пикапа Dongfeng состоялась на Пекинской международной автомобильной выставке 2024 года.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дизайн

Нет сомнения, что дизайнеры Dongfeng черпали вдохновение из Cybertruck. По сравнению с Tesla он имеет немного более мягкие края, а панели кузова не сделаны из нержавеющей стали. Спереди есть светодиодная световая полоса и прочная с виду защитная пластина.

 

Китайцы показали мощный пикап в стиле Cybertruck – что его отличает от Tesla - фото 1
Фото: carscoops.com

Характеристики

Детали производства электрического грузовика остаются непонятными. Считается, что пикап базируется на платформе Dongfeng EV, которая выдает 1305 л.с., что делает его мощнее флагманской версии Tesla CyberBeast.

Автомобиль имеет боковые подножки с электроприводом, аэродинамические колпаки на колеса и комплект грязевых шин.

Влияние Cybertruck продолжается в задней части, где Dongfeng продемонстрировал модель с палаткой.

Интерьер

Внутри кабины расположено рулевое колесо квадратной формы и дисплеи, которые, похоже, охватывают всю ширину приборной панели. Салон рассчитан на пять мест, а кресла имеют боковую поддержку. Предусмотрен проекционный дисплей.

 

Китайцы показали мощный пикап в стиле Cybertruck – что его отличает от Tesla - фото 2
Фото: carscoops.com

Ранее мы писали о лучших и худших китайских автомобилях. Также представляли ТОП-3 китайских автомобиля мощностью более 1000 л.с.

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