Новый Mitsubishi L200 появился в Украине – какая цена в зависимости от комплектации

Mitsubishi L200 шестой генерации. Фото: motor1.com

Начались продажи шестого поколения Mitsubishi L200 в Украине. Новый пикап стал мощнее и дороже предшественника.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Пикап с двухрядной пассажирской кабиной в зависимости от комплектации имеет длину 5265-5320 мм. Колесная база составляет 3130 мм. Секции дневных ходовых огней и головного света стали уже, а противотуманные фары отделились и получили горизонтальные гнезда на бампере.

Более просторный интерьер

Щиток приборов сохранил два классических циферблата с обеих сторон и получил встроенный 7-дюймовый цветной дисплей. Кроме других функций выводится диаграмма работы фирменной системы полного привода Super Select 4WD с принудительной блокировкой заднего дифференциала, автоматическим контролем и векторизацией тяги.

Во всех комплектациях, кроме базовой, по центру торпедо размещен 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Второй ряд сидений стал более удобным для длительных поездок, ведь более длинная колесная база позволила увеличить угол наклона задней спинки.

Фото: motor1.com

Силовая установка

Турбодизельный 2,4-литровый двигатель 4N16 в зависимости от комплектации обеспечивает пикап мощностью 150 л.с. или 184 л.с. В начальной комплектации Invite его тяга передается системе полного привода Super Select 4 WD через 6-ступенчатую механическую коробку передач. Версия Intense дает возможность выбирать между МКПП или АКПП. Максимальная Ultimate поставляется только с 6-ступенчатым автоматом.

Цены на Mitsubishi L200

Invite — 1 675 000 грн.

— 1 675 000 грн. Intense — с механикой 1 775 000 грн, с автоматом 1 850 000 грн.

— с механикой 1 775 000 грн, с автоматом 1 850 000 грн. Ultimate — 1 950 000 грн.

Ранее мы публиковали рейтинг подержанных пикапов в Украине. Также сообщалось, что Great Wall выпустил огромный 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6.