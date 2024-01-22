ТОП-10 найнадійніших пікапів Toyota у 2024 році

Пікапи Toyota заслужили свою репутацію завдяки витривалості та міцності, пройшовши безліч виснажливих тестів і випробувань. Фото: whichcar.com.au

Toyota вважається одним з найнадійніших автомобільних брендів у світі, не в останню чергу через прихильність виробника до створення висококласних пікапів. Представляємо рейтинг найкращих вантажівок японської компанії.

Про це написав Hot Cars.

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Експерти Hot Cars оцінили всі пікапи Toyota, зареєстровані на авторитетному сайті J.D. Power, починаючи з 2010 модельного року, і визначили десять найкращих моделей з рейтингом надійності щонайменше 80 зі 100 балів. Коли дві або більше моделей мають однаковий показник надійності, пріоритет надавався новішим моделям. Таке рішення враховує вподобання споживачів у 2024 році, які шукають вантажівки з більш сучасними зручностями.

ТОП-10 найкращих пікапів Toyota станом на 2024 рік

2013 Toyota Tundra — 88 балів зі 100 2021 Toyota Tundra — 86/100 2013 Toyota Tacoma — 86/100 2015 Toyota Tacoma — 85/100 2012 Toyota Tacoma — 84/100 2023 Toyota Tacoma — 83/100 2022 Toyota Tacoma — 83/100 2012 Toyota Tundra — 83/100 2010 Toyota Tundra — 83/100 2021 Toyota Tacoma — 81/100

Toyota Tundra 2013 року

Фото: autoevolution.com

Tundra 2013 року отримала найвищий бал надійності 88% від J.D. Power серед вантажівок Toyota, вироблених з 2010 року. Середні щорічні витрати на технічне обслуговування автомобіля, за оцінками RepairPal, складає 642 доларів.

Авто пропонує потужні силові агрегати, зокрема 4-літровий V6 (270 к.с.), 4,6-літровий V8 (310 к.с.) та 5,7-літровий V8 (381 к.с.).

Особливості Tundra 2013

Стандартні зовнішні дзеркала заднього виду з підігрівом.

Стандартний двозонний клімат-контроль.

Безключовий доступ.

Передні сидіння з підігрівом та вентиляцією.

Кермо з регульованим по нахилу та вильоту, обтягнуте шкірою.

Люк в даху.

Перфорована шкіряна оббивка салону.

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