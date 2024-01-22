ТОП-10 найнадійніших пікапів Toyota у 2024 році

Рейтинг найнадійніших пікапів Toyota, які варто купити у 2024 році
Toyota вважається одним з найнадійніших автомобільних брендів у світі, не в останню чергу через прихильність виробника до створення висококласних пікапів. Представляємо рейтинг найкращих вантажівок японської компанії.
Про це написав Hot Cars.
Експерти Hot Cars оцінили всі пікапи Toyota, зареєстровані на авторитетному сайті J.D. Power, починаючи з 2010 модельного року, і визначили десять найкращих моделей з рейтингом надійності щонайменше 80 зі 100 балів. Коли дві або більше моделей мають однаковий показник надійності, пріоритет надавався новішим моделям. Таке рішення враховує вподобання споживачів у 2024 році, які шукають вантажівки з більш сучасними зручностями.
ТОП-10 найкращих пікапів Toyota станом на 2024 рік
- 2013 Toyota Tundra — 88 балів зі 100
- 2021 Toyota Tundra — 86/100
- 2013 Toyota Tacoma — 86/100
- 2015 Toyota Tacoma — 85/100
- 2012 Toyota Tacoma — 84/100
- 2023 Toyota Tacoma — 83/100
- 2022 Toyota Tacoma — 83/100
- 2012 Toyota Tundra — 83/100
- 2010 Toyota Tundra — 83/100
- 2021 Toyota Tacoma — 81/100
Toyota Tundra 2013 року
Tundra 2013 року отримала найвищий бал надійності 88% від J.D. Power серед вантажівок Toyota, вироблених з 2010 року. Середні щорічні витрати на технічне обслуговування автомобіля, за оцінками RepairPal, складає 642 доларів.
Авто пропонує потужні силові агрегати, зокрема 4-літровий V6 (270 к.с.), 4,6-літровий V8 (310 к.с.) та 5,7-літровий V8 (381 к.с.).
Особливості Tundra 2013
- Стандартні зовнішні дзеркала заднього виду з підігрівом.
- Стандартний двозонний клімат-контроль.
- Безключовий доступ.
- Передні сидіння з підігрівом та вентиляцією.
- Кермо з регульованим по нахилу та вильоту, обтягнуте шкірою.
- Люк в даху.
- Перфорована шкіряна оббивка салону.
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