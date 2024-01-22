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Рейтинг найнадійніших пікапів Toyota, які варто купити у 2024 році

22 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-10 найнадійніших пікапів Toyota у 2024 році
Пікапи Toyota заслужили свою репутацію завдяки витривалості та міцності, пройшовши безліч виснажливих тестів і випробувань. Фото: whichcar.com.au
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Toyota вважається одним з найнадійніших автомобільних брендів у світі, не в останню чергу через прихильність виробника до створення висококласних пікапів. Представляємо рейтинг найкращих вантажівок японської компанії.

Про це написав Hot Cars.

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Експерти Hot Cars оцінили всі пікапи Toyota, зареєстровані на авторитетному сайті J.D. Power, починаючи з 2010 модельного року, і визначили десять найкращих моделей з рейтингом надійності щонайменше 80 зі 100 балів. Коли дві або більше моделей мають однаковий показник надійності, пріоритет надавався новішим моделям. Таке рішення враховує вподобання споживачів у 2024 році, які шукають вантажівки з більш сучасними зручностями.

ТОП-10 найкращих пікапів Toyota станом на 2024 рік

  1. 2013 Toyota Tundra — 88 балів зі 100
  2. 2021 Toyota Tundra — 86/100
  3. 2013 Toyota Tacoma — 86/100
  4. 2015 Toyota Tacoma — 85/100
  5. 2012 Toyota Tacoma — 84/100
  6. 2023 Toyota Tacoma — 83/100
  7. 2022 Toyota Tacoma — 83/100
  8. 2012 Toyota Tundra — 83/100
  9. 2010 Toyota Tundra — 83/100
  10. 2021 Toyota Tacoma — 81/100

Toyota Tundra 2013 року

Фото: autoevolution.com

Tundra 2013 року отримала найвищий бал надійності 88% від J.D. Power серед вантажівок Toyota, вироблених з 2010 року. Середні щорічні витрати на технічне обслуговування автомобіля, за оцінками RepairPal, складає 642 доларів.

Авто пропонує потужні силові агрегати, зокрема 4-літровий V6 (270 к.с.), 4,6-літровий V8 (310 к.с.) та 5,7-літровий V8 (381 к.с.).

Особливості Tundra 2013

  • Стандартні зовнішні дзеркала заднього виду з підігрівом.
  • Стандартний двозонний клімат-контроль.
  • Безключовий доступ.
  • Передні сидіння з підігрівом та вентиляцією.
  • Кермо з регульованим по нахилу та вильоту, обтягнуте шкірою.
  • Люк в даху.
  • Перфорована шкіряна оббивка салону.

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілей є моделі Toyota.

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Японія
авто
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