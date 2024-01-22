ТОП-10 самых надежных пикапов Toyota в 2024 году

Пикапы Toyota заслужили свою репутацию благодаря выносливости и прочности, пройдя множество изнурительных тестов и испытаний. Фото: whichcar.com.au

Toyota считается одним из самых надежных автомобильных брендов в мире, не в последнюю очередь из-за приверженности производителя к созданию высококлассных пикапов. Представляем рейтинг самых лучших грузовиков японской компании.

Об этом написал Hot Cars.

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Эксперты Hot Cars оценили все пикапы Toyota, зарегистрированные на авторитетном сайте J.D. Power, начиная с 2010 модельного года, и определили десять лучших моделей с рейтингом надежности не менее 80 из 100 баллов. Когда две или более моделей имеют одинаковый показатель надежности, приоритет предоставлялся более новым моделям. Такое решение учитывает предпочтения потребителей в 2024 году, которые ищут грузовики с более современными удобствами.

ТОП-10 лучших пикапов Toyota по состоянию на 2024 год

2013 Toyota Tundra — 88 баллов из 100 2021 Toyota Tundra — 86/100 2013 Toyota Tacoma — 86/100 2015 Toyota Tacoma — 85/100 2012 Toyota Tacoma — 84/100 2023 Toyota Tacoma — 83/100 2022 Toyota Tacoma — 83/100 2012 Toyota Tundra — 83/100 2010 Toyota Tundra — 83/100 2021 Toyota Tacoma — 81/100

Toyota Tundra 2013 года

Фото: autoevolution.com

Tundra 2013 получила самый высокий балл надежности 88% от J.D. Power среди грузовиков Toyota, произведенных с 2010 года. Средний ежегодный расход на техническое обслуживание автомобиля, по оценкам RepairPal, составляет 642 долларов.

Авто предлагает мощные силовые агрегаты, в том числе 4-литровый V6 (270 л.с.), 4,6-литровый V8 (310 л.с.) и 5,7-литровый V8 (381 л.с.).

Особенности Tundra 2013

Стандартные наружные зеркала заднего вида с подогревом.

Стандартный двухзонный климат-контроль.

Бесключевой доступ.

Передние сиденья с обогревом и вентиляцией.

Руль регулируемый по наклону и вылету, обтянутый кожей.

Люк в крыше.

Перфорированная кожаная обивка салона.

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