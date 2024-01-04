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Toyota за 8 лет проехала 1,5 млн км без серьезных поломок

4 января 2024 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota Tundra 2014: автовладелец в США без проблем проехал на машине более 1,5 млн км
После пробега в миллион километров автовладелец заменил генератор и обслужил коробку передач. Фото: motor1.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Американец Виктор Шеппард проехал на своей Toyota Tundra SR5 Double Cab 2014 выпуска с 5,7-литровым двигателем V8 уже 1,5 млн км. Он водил машину каждый день на дальние расстояния, но регулярно ее обслуживал.

Об этом написал Motor1.

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Шеппард обратился к Pickup Truck Talk, чтобы поделиться своим последним достижением. Недавно одометр его Tundra 2014 года перевалил за отметку 1,5 млн км, что приблизило его к предыдущему достижению.

Повторение рекорда

В июле 2016 года Виктор пересекал отметку в 1,6 млн км на Tundra SR5 Double Cab 2007 года выпуска с 4,7-литровым V8.

Модель 2014 года была приобретена Шеппардом как раз взамен Tundra 2007.

Как обслуживалась Toyota Tundra

Шеппард в дополнение к плановым техническим обслуживаниям двигателя заменил генератор и обслужил трансмиссию на отметке почти 1,3 млн км пробега.

Пока ждал ремонта коробки, он проехал еще около 130 тыс. км, а уже потом наконец-то установил новую трансмиссию.

То есть едва ли не единственным вызовом после более 1 млн км пробега стала проблема с трансмиссией, из-за которой грузовик терял скорость при подъеме на холмы.

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