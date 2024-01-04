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Toyota за 8 років проїхала 1,5 млн км без серйозних поломок — подробиці

4 січня 2024 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota Tundra 2014: автовласник в США без проблем проїхав на машині понад 1,5 млн км
Після пробігу в мільйон кілометрів автовласник лише замінив генератор та обслужив коробку передач. Фото: motor1.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Американець Віктор Шеппард проїхав на своїй Toyota Tundra SR5 Double Cab 2014 року випуску з 5,7-літровим двигуном V8 вже 1,5 млн км. Він водив машину щодня на далекі відстані, але регулярно її обслуговував.

Про це написав Motor1.

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Шеппард звернувся до Pickup Truck Talk, щоб поділитися своїм останнім досягненням. Нещодавно одометр його Tundra 2014 перевалив за позначку 1,5 млн км, що наблизило його до попереднього досягнення.

Повторення рекорду

У липні 2016 року Віктор перетнув позначку в 1,6 млн км на Tundra SR5 Double Cab 2007 року випуску з 4,7-літровим V8.

Модель 2014 року була придбана Шеппардом якраз на заміну Tundra 2007.

Як обслуговувалася Toyota Tundra

Шеппард на додаток до планових технічних обслуговувань двигуна, замінив генератор та обслужив трансмісію на позначці майже 1,3 млн км пробігу.

Поки чекав ремонту коробки передач, він проїхав ще близько 130 тис. км, а вже потім нарешті встановив нову трансмісію.

Тобто чи не єдиним викликом після понад 1 млн км пробігу стала проблема з трансмісією, через яку вантажівка втрачала швидкість при підйомі на пагорби.

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