ТОП-3 самых дешевых новых не китайских пикапов в Украине в 2024 году

Пикапы. Фото: imxauto.com

С начала полномасштабной войны спрос на пикапы с системой полного привода в Украине значительно возрос. Это было вызвано потребностями Сил обороны и общими изменениями в настроениях автолюбителей, которые ищут надежные и универсальные транспортные средства.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Не только для ВСУ

В Украину начали активно импортировать как подержанные, так и новые пикапы, что привело к росту ассортимента на рынке. И сегодня они удовлетворяют разные потребности потребителей — от бюджетных вариантов до премиум-класса.

При этом на украинском рынке появились не только бюджетные модели пикапов, но и стало больше дорогих. К примеру, не так давно в Украине начали официально продавать машины американского бренда RAM, получившего собственного импортера в нашей стране.

Mitsubishi L200 (5 поколения)

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Цена: от 1 399 000 грн.

от 1 399 000 грн. Двигатель: 2,4d (154 л.с.).

Peugeot Landtrek

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Цена: от 1 399 000 грн.

от 1 399 000 грн. Двигатель: 1,9d (150 л.с.).

SsangYong Musso

Фото: carexpert.com.au

Цена: от 1 400 000 грн.

от 1 400 000 грн. Двигатель: 2,2d (181 л.с.).

Ранее мы писали, что в Украине появился Mitsubishi L200 шестого поколения, который стоит от 1 675 000 грн. Также публиковали рейтинг самых надежных пикапов Toyota в 2024 году.